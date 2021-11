Vor Abriss: Letzter Streifzug durch den Frohsinn in Hirschthal

Hirschthal Ein Streifzug durch den verlassenen «Frohsinn» – heute schlägt sein letztes Stündlein Seit über 30 Jahren steht es verlassen an der Hirschthaler Hauptstrasse: das Restaurant Frohsinn samt angeschlossener Bäckerei. Roger Leu, Urenkel von Marie und Ernst Leu, die vor über 100 Jahren die Leu-Dynastie im «Frohsinn» gründeten, erzählt die schönsten Geschichten. Katja Schlegel 0 Kommentare 08.11.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Der Lichtkegel der Taschenlampe schweift über die Tischplatte. Da liegen kleine Briocheformen, zwei hölzerne Rührlöffel, ein Wähenblech. Ganz so, als wäre der Bäcker nur kurz aus der Backstube verschwunden.

Da stehen die Knetmaschine in der Dunkelheit, da die Teigmulde, unter dem verrammelten Fenster der Korpus mit den Mehlschubladen, in der Wand eingelassen sind die beiden Ofentüren und der Gärschrank. Daneben hängt eine Uhr. Ihre Zeiger sind stehen geblieben. Um 14.03 Uhr.

Der Bäcker ist verschwunden, tatsächlich. Aber bereits vor über 30 Jahren. Und mit ihm die Wirtin in der Gaststube nebenan, die Angestellten, die Gäste. Der «Frohsinn» an der Hirschthaler Hauptstrasse ist eine Ruine. Einen «Schandfleck» nennt man ihn im Dorf, diesen altehrwürdigen Gasthof. Und jetzt verschwindet er. Schneller als gedacht; erst vor wenigen Tagen wurde der Abbruch bewilligt, heute Montag ist es so weit.

Die Tage dieses Anblicks sind um: Das Zentrum von Hirschthal mit dem zerfallenden Restaurant Frohsinn. Urs Helbling

Fernsehen gab's nur, wenn keine Gesellschaft im Säli sass

Roger Leu (56) steht rückseitig der Liegenschaft, die Hände in den Jackentaschen. Er kennt dieses Haus in- und auswendig. Seine Urgrosseltern haben vor rund 110 Jahren die Arbeit in Gasthof und Bäckerei aufgenommen. Er hat hier seine Kindheit verbracht, hat im Säli gesessen, während Mutter Pia servierte und Grossmutter Erna am Tresen stand. Tagsüber schlängelte er sich zum Vertreib um Tischbeine, abends durfte er manchmal Fernsehen schauen. «Aber nur, wenn keine Gesellschaft im Säli war», sagt er und lacht. Selbsterklärend, dass ihm die heimischen Vereinsmeier damals in seiner «Stube» nicht gelegen kamen.

Roger Leu kramt auf dem Estrich in alten Unterlagen. Katja Schlegel

Einmal aber, da kam ganz hoher Besuch ins Säli, und daran erinnert sich Leu auch: Bernhard Russi und Roland Collombin, die beiden Ski-Olympia-Helden. Sie kamen, um sich beim Hirschthaler Fanclub zu bedanken, der im «Frohsinn» sein Stammlokal hatte. «Ich kann mich noch an das Stoffbanner erinnern, das sie jeweils zu den Rennen mitgenommen haben», sagt Leu. «Ogis Leute siegen heute.»

Heute ist das Säli kaum wiederzuerkennen. An der Decke hängen noch die Lampen, wenn auch zerschlagen von Putz, den der Frost der vergangenen Jahrzehnte gelockert und von der Decke hat krachen lassen. Überall liegt der Schutt, knöchelhoch. Anders in der Gaststube, da sind noch Tische, Bänke und Stühle, da steht noch die Kasse auf dem Buffet.

Selbst der Kisagbläser ist noch da, Salz- und Pfefferstreuer stehen bereit, direkt neben der Preisliste für Liköre und Aperitifs liegt ein aufgeschlagenes Kirchengesangbuch. Das alles taucht kurz im Licht der Taschenlampe auf, um gleich darauf wieder in tiefer Dunkelheit zu verschwinden. Es ist, als würde man durch das Wrack eines gesunkenen Schiffes tauchen.

Kisagbläser und Salz- und Pfefferstreuer stehen bereit. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung Das Buffet im Restaurant samt altem Radio. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung Im Gastraum stehen noch immer Tische und Stühle bereit. Auch nach über 30 Jahren. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung Der gleiche Raum einst: Der frisch umgebaute Gastraum im Jahr 1963. zvg / Aargauer Zeitung In den Schubladen der alten Bäckerei liegen noch Königskuchen-Kronen und Schweizerfähnchen für die 1.-August-Weggen. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung Durch diese Klappe neben den Toiletten wurden die Essensreste aus dem Restaurant in den Schweinestall gekippt. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung Kein schöner Anblick mehr: Restaurant und Bäckerei Frohsinn. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung Hinteransicht: Zu sehen ist unter anderem die Tür des Schweinestalls, aus dem die Schweinchen herauslugten. Und der Hintereingang, durch den sich ein Stammgast jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe ins noch geschlossene Restaurant schlich, sich einen Schnaps einschenkte, diesen ordentlich im Büchlein aufschrieb und wieder ging. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung Roger und Marlis Leu interessieren sich sehr für die Geschichte des alten Gemäuers. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung Eine schöne Aufnahme des Frohsinns aus dem Fotobuch "Weisch no". Die Angabe zum Baujahr 1880 kann aber nicht stimmen. zvg / Aargauer Zeitung In den Siebzigern sassen hier noch Bernhard Russi und Roland Collombin. Heute ist die Decke verwittert und teilweise in den Raum gestürzt. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung Auf dem Estrich finden sich alte Kassabücher, Lieferscheine und Rechnungen. Und alte Schulbücher der Leu-Kinder. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung Die Restaurantküche im ersten Stock: Hier wurde noch auf einem Holzherd gekocht. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung Das Telefonräumchen neben dem Restaurant. Ein Zähler beim Buffet hielt fest, wie viel das Telefonat kostete. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung Auf dem Estrich finden sich alte Kassabücher, Lieferscheine und Rechnungen. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Was die Klappe neben der Toilette verbirgt

Roger Leu kennt viele Geschichten aus diesem Haus. Die von der Klappe neben den Toiletten, zum Beispiel. Da wurden die Essensreste direkt in den Schweinestall gekippt. Zwei Schweine waren hier jeweils daheim, prächtig runde Tierchen, die lustig aus der halb geöffneten Stalltür lugten. Bis im Herbst, bis zur Metzgete. Dann wurden sie vor der versammelten Dorfgemeinschaft aus dem Stall getrieben, getötet und in einem Raum neben der Backstube zerlegt. «Die Hirschthaler rieben sich derweil die Bäuche», sagt Leu. Rippli, Würste und Apfelmus, dafür standen sie Schlange.

Es ist nicht einfach, die Geschichte des «Frohsinns» zu rekonstruieren. Wann er gebaut wurde, ist nicht bekannt. Aber der Berner Einschlag ist unverkennbar; der Bogengiebel ist bis heute erhalten geblieben. Dank der Dorfchronik lässt sich wenigstens rekonstruieren, dass das Haus 1877 vom einheimischen Bäcker Rudolf Hauri zu einer Wirtschaft samt angeschlossener Bäckerei umgebaut wurde. Etwas Licht ins Dunkel bringt ein Kaufvertrag, den Leu vor wenigen Tagen gefunden hat; ein vergilbtes Papier, das jahrelang unbemerkt auf einer Treppenstufe gelegen hat. Er datiert vom 23. März 1874, Verkäufer ist ein Kaspar Hauri namens der Ortsbürgergemeinde, der Käufer Rudolf Hauri. Für 3880 Franken wechselte das Haus den Besitzer. «Vater hat immer erzählt, dass dieses Haus einst das alte Schulhaus war», sagt Roger Leu. Das stützt so auch die Dorfchronik.

Wann Hirschthal einst zu seinen ersten Gasthöfen kam – und was da so getrunken wurde Der heutige «Frohsinn» war bei seiner Eröffnung 1877 die dritte Wirtschaft im Dorf. Vor 1836 gab es einzig den «Hirschen», der ein Tavernenrecht besass. Dieses berechtigte den Wirt dazu, alle Getränke und Speise zu servieren sowie Mensch und Tier zu beherbergen. Als weitere Kategorie gab es die Pinten oder Schenken (eine erste «Pinte» wurde 1837 im späteren Postgebäude eröffnet, ging aber vor 1864 wieder ein), in denen alle Getränke, aber nur kalte Speisen und Würste serviert werden durften. In Busch- oder Eigengewächswirtschaften schliesslich kamen nur Wein aus Eigenproduktion sowie Brot und Käse auf den Tisch. Wie schon unter den Berner Herren zahlten die Wirte auch im neu gegründeten Kanton Aargau vierteljährlich ein Ohmgeld auf Getränke: Drei Prozent des Verkaufspreises kamen dem Staat zu, vier Prozent der Gemeinde. Dazu musste der Wirt penibel die ausgeschenkte Getränkemenge notieren. Eine Einnahmequelle, die den Gemeinden oftmals sehr gelegen kamen. So schreibt auch der Hirschthaler Gemeinderat 1846, der «Hirschen» und die «Pinte» seien für das Dorf unbedingt nötig, und die Gemeindekasse sei auf das Ohmgeld wahrhaftig angewiesen. Wie in der Hirschthaler Dorfchronik steht, musste der «Hirschen»-Wirt 1846 ein Ohmgeld für 192 Mass gebrannte Wasser (rund 327 Liter) berappen. Die «Pinte» setzte gar 397 Mass (rund 675 Liter) um. Um 1820 zählte Hirschthal rund 520 Einwohnerinnen und Einwohner.



Wann genau die Liegenschaft an Marie und Ernst Leu-Lüscher überging, ist nicht klar. Es gibt einen Abtretungsvertrag von 1911, ab dann sollen sie hier auch gewirkt haben, das belegen mitunter Quittungen und Kassabücher, die noch auf dem Estrich liegen, im Sediment von 100 Jahren Familiengeschichte. Der Kaufvertrag datiert aber von 1942. Es folgte die zweite Generation mit Max und Erna Leu-Hauri und die dritte mit Peter und Pia Leu-Bäni.

Die Frauen standen im Restaurant, die Männer in der Backstube

Klar ist hingegen die Arbeitsteilung in der «Bäckerei und Wirtschaft Leu»: Seit jeher waren die Frauen für die Wirtschaft zuständig; nach Marie übernahm Schwiegertochter Erna, unterstützt von Tochter Elisabeth, genannt Bethli, und Schwiegertochter Pia, einer ehemaligen Angestellten. Die Backstube war das Reich der Männer; erst Ernst, gefolgt von Max und später Peter. Bekannt war die Bäckerei mitunter für die Wähen am Ostermontag. «Wir mussten alle die ganze Nacht über Apfelschnitzli schichten und kiloweise Zwiebeln rüsten», erinnert sich Roger Leu.

Dann machte das Alter alles schwierig: das Alter von Wirtin Erna, das Alter der Liegenschaft. «Man hätte damals reagieren und das Haus sanieren, alles neu aufgleisen müssen», sagt Roger Leu heute, er habe es mehrfach versucht. Doch es harzte, die Zeit verstrich. Und irgendwann war der Moment verpasst, die Bewohner zogen aus. Das Haus verfiel in einen Dämmerschlaf. Ein Anlauf 2013, das Haus unter Schutz zu stellen, versandete.

Jetzt ist der Moment des Abschieds gekommen

Seit ein paar Jahren gehört die Liegenschaft der Jules Steiger AG. Das Bauunternehmen will Anfang 2022 die Ergebnisse eines Projektwettbewerbs vorstellen, das nebst dem «Frohsinn»-Areal auch das der benachbarten Käsi und der dahinterliegenden Wiese umfasst.

Bei Roger Leu löst der Moment des Abschieds verschiedene Gefühle aus: «Ich habe zwei Herzen in der Brust», sagt er. Zum einen ist er froh, dass das mitunter belastende Kapitel ein Ende nimmt.

«Und doch verschwindet wieder ein Zeitzeuge unwiederbringlich, ein Teil meiner Kindheit, meiner Familiengeschichte.»

Ähnlich tönt es bei Gemeindeammann Peter Stadler: «Ich betrachte das Verschwinden durchaus mit Wehmut, insbesondere wenn man bedenkt, was für eine wichtige Rolle dieser Ort einst im Dorf gespielt hat», sagt er. Aber eben da ist auch die andere Seite: «Es ist eben auch eine Ruine mitten im Dorf, die das Dorfbild während langer Zeit negativ geprägt hat.» Der ehemalige Besitzer habe sich bemüht, um etwas Neues aufzubauen, so Stadler weiter. «Jedoch haben die ungünstige Parzellengrösse und die vorgegebenen Strassenabstände eine befriedigende Lösung verhindert. Nun können verschiedene Parzellen zusammengefügt werden und es wird im Zentrum von Hirschthal eine grosszügige Lösung entstehen.»