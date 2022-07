Aarauer Werkhofleiterin Regina Wenk über Einsatz in der Ukraine

Hilfseinsatz Die Aarauer Werkhof-Leiterin Regina Wenk kehrte vom Hilfseinsatz in der Ukraine zurück: «Die Solidarität vor Ort ist riesig» Tatenlos zuschauen, wie auf der Welt schlimme Dinge passieren – das wollte Regina Wenk sich nicht weiter antun. Die Leiterin des Aarauer Werkhofs entschied sich deshalb, bei Hilfsorganisationen mitzuwirken. Seit über 20 Jahren ist sie überall auf der Welt für Einsätze unterwegs, vor wenigen Wochen auch in der Ukraine. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Regina Wenk (57), Leiterin Werkhof Aarau, ist immer wieder für die Deza, Caritas und das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) im Einsatz. Daniel Vizentini

Regina Wenk erinnert sich noch genau, wann sie den Entschluss fasste, bei Hilfsorganisationen mitzuwirken und anderen Menschen zu helfen. Als im Oktober 2000 eine Schlammlawine in Gondo VS das halbe Dorf mitriss, sass auch sie wie viele andere Menschen hierzulande bestürzt und betroffen vor dem Fernseher. Da spürte sie, dass sie bei den Katastrophen und Problemen auf der Welt nicht mehr tatenlos zuschauen wollte.

Sie, damals 35-jährig, bewarb sich sogleich bei der Deza, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit vom Bund. Später trat sie auch der Caritas und dem Nothilfe-Pool des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) bei. In den letzten 18 Jahren war Regina Wenk bei mehreren Naturkatastrophen und Entwicklungsprojekten im Ausland im Einsatz.

Starker Regen führte im Oktober 2000 in Gondo VS zu einer Schlammlawine. Zehn Häuser wurden ganz weggeschwemmt, 13 Menschen starben. Laurent Gillieron (16.10.2000)

Haiti, Sri Lanka, Kongo, Malawi, Vietnam oder Anfang dieses Jahr im Südsudan – das nur eine Auswahl der unzähligen Länder, in denen Regina Wenk Hilfseinsätze leistete. Als Ingenieurin kümmert sie sich meistens um Infrastruktur und Organisation von Projekten, von Wasserspeichersystemen für die Landwirtschaft in Afrika bis hin zuletzt um Flüchtlingsunterkünfte in der Ukraine.

Dort war sie erst vor kurzem, vom 8. Mai bis zum 4. Juni. «Das waren meine vier Wochen Ferien», sagt die gebürtige Baselbieterin, die seit sieben Jahren den Aarauer Werkhof leitet. Es war das erste Mal, dass sie im Rahmen eines Kriegs im Einsatz stand. Das SRK unterstützt in den westukrainischen Bezirken Iwano-Frankiwsk und Ternopil das lokale Rote Kreuz bei der Unterbringung und medizinischen Versorgung der Menschen, die von der kriegsgeplagten Ostukraine in den noch sicheren Westen geflüchtet sind.

Als Expertin für Notunterkünfte war es ihre Aufgabe, die Unterbringung von Geflüchteten sicherzustellen. Regina Wenk sah sich die Unterkünfte an, schaute, was alles organisiert werden musste. Gibt es genug Betten? In welchem Zustand sind sie? Wie steht es um Toiletten, Duschen oder Kochmöglichkeiten?

So sehen die Flüchtlingsunterkünfte in der Westukraine aus. zvg

Als Notunterkünfte dienen vor allem Kindergärten, Schulen, Studentenheime oder Turnhallen. Damit diese die Flüchtenden empfangen können, werden Schulkinder derzeit online aus der Ferne unterrichtet, wie zuvor während der Coronapandemie.

Turnhallen und Schulen werden zu Notunterkünften. zvg Auch Kindergärten dienen als Zufluchtsorte. zvg Turnhallen und Schulen werden zu Notunterkünften. zvg

Viel Solidarität vor Ort, auch unter den Geflüchteten

Vor Ort ziehen alle am selben Strick. Lokale Freiwillige bringen Essen und Wasser. «Es war sehr schön zu sehen, wie sich die Geflüchteten auch umeinander gekümmert haben», erzählt Regina Wenk. Ein einschneidendes Beispiel war das einer geflüchteten Dame, die ihre beiden Söhne im Krieg verloren hat. Alle anderen Geflüchteten, alles ihr unbekannte Menschen, haben sie getröstet und unterstützt. «Das Angebot des Roten Kreuzes in ihrer Unterkunft hilft auch ihr: Gemeinsam mit geflüchteten Kindern bastelt und malt sie.»

Regina Wenk (ganz rechts) hilft vor Ort in der Ukraine mit. zvg

Direkt ins Kriegsgeschehen reiste sie nicht. Doch auch im Westen erlebte sie bedrückende Momente: Etwa wenn die Sirenen aufheulen und auf einen möglichen Angriff hinweisen. Immer wieder erhalten die Menschen vor Ort auf Warnungen auf ihre Handys. Nicht immer aber begibt man sich bei einem Alarm sofort in eine Notunterkunft, wie sie erzählt. «Wir folgten dem Verhalten der Menschen vor Ort.» Diese könnten eher abschätzen, wie ernst eine Warnung zu nehmen ist.

Die Hilfsbereitschaft kennt kaum Grenzen. zvg

Allgemein zeigten die Geflüchteten grosse Hoffnung, in absehbarer Zeit nach Hause zurückkehren zu können. Obwohl niemand weiss, wie lange dies noch dauern kann. Stand Ende Juni sind laut SRK über sieben Millionen Menschen innerhalb der Ukraine auf der Flucht, weitere acht Millionen sind ins Ausland gegangen, davon über 57'000 in die Schweiz. Das SRK hat bisher 25 Millionen Franken bereitgestellt, um den vom Krieg Betroffenen zu helfen.

«Seid freundlich zu den geflüchteten Menschen hier»

Regina Wenk ist froh, sich engagieren zu können. Die Zusammenarbeit mit anderen Menschen sei sehr bereichernd und es sei allgemein «ein geniales Gefühl», wenn man anderen helfen kann.

«Die Anteilnahme und Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine hierzulande finde ich unglaublich schön. Man hat Leute privat aufgenommen oder gespendet», sagt sie. Sie wünscht sich deshalb auch, dass man bei anderen Katastrophen auf dieser Welt Einsatz zeigt. Und sie erinnert: «Seid freundlich zu den geflüchteten Menschen hier.»

