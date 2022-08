Nach Festival: So läuft das Aufräumen auf dem Heitern in Zofingen

Heitere Open Air «Zeltplätze so sauber wie nie zuvor» – dank neuem Konzept zu besserer Abfallentsorgung Nach dem Feiern folgt auf dem Zofinger Heitern das grosse Aufräumen. Dank neuen Sammelstellen gibt es deutlich weniger zu tun als in den Vorjahren. Joshua Rubin, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 15.08.2022, 18.30 Uhr

So sollte es gemacht werden: Abfälle können bei den jeweiligen Schildern deponiert werden. Joshua Rubin

Montagmorgen um 7 Uhr auf dem Heitern: Die Zeltplätze entlang der Strasse sind bereits erstaunlich sauber. Nur wenige Zelte, Campingstühle und Pavillons liegen noch auf den Wiesen. «Der Zeltplatz direkt beim Haupteingang sieht noch am schlimmsten aus. Sonst sind die Plätze so sauber wie nie zuvor», erklärt ein Mitarbeiter des Heitere Open Airs. Das Resultat ist erkennbar: Keine Putzeinheiten sind auf dem Platz vorzufinden. Fast schon wie ausgestorben wirken die Zeltlager, welche nur wenige Stunden zuvor noch belegt waren.

Familien und Velofahrer schauen sich auf den verlassenen Zeltplätzen um, ob sie etwas Passendes für ihren nächsten Campingausflug finden. «Zelte und Campingstühle lassen die meisten liegen – in einem makellosen Zustand», sagt der Mitarbeiter. Er weist aber darauf hin, dass aufgrund des Regens in der letzten Nacht die viele Utensilien noch feucht sind. «Am besten zuerst trocknen lassen», erklärt er.

Ein Velofahrer prüft, ob er ein liegengelassenes Zelt mitnimmt. Joshua Rubin

Mit Handschuhen wühlen zwei Jugendliche die Abfallhaufen durch, in der um Hoffnung, ungeöffnete Alkoholika zu finden. Ihre Ausbeute ist jedoch mager: «Letztes Jahr haben wir gut zehn Flaschen gefunden, dieses Jahr noch die Hälfte», erzählen sie. Ihre Schatzsuche endet mit wenig Alkohol, dafür mit Zahnbürsten und Nagelschere.

Effizienteres Aufräumen dank Recycling-Stationen

Um die Abfalltrennung effizienter zu gestalten, stehen den Campierenden jeweils am Sonntagabend Recycling-Coaches zur Verfügung. Das Konzept, welches bereits vor vier Jahren entwickelt worden ist, kann auch in diesem Jahr wieder Früchte tragen. Die Campierenden haben am Sonntagabend bereits viel abgeräumt und die meisten ihrer Wertsachen mit nach Hause genommen. «Vielleicht findet ein Umdenken statt: Man hat gemerkt, dass man den Pavillon auch noch brauchen kann, wenn eine Stange fehlt und diese dann eben ersetzt», sagt Christoph Bill, Gesamtleiter der Heitere Open Airs.

Christoph Bill. Keystone

Neben den Recycling-Coaches stehen den Zeltlern auch neue Abfall-Stationen zur Verfügung. Restmüll, Holz, PET und Aluminium können sie getrennt auf dem Zeltplatz deponieren. Einige Sektoren haben sich vorbildlich daran gehalten, andere weniger. «Vor allem die Plätze nahe des Haupteingangs haben Mülldeponie-Charakter», erzählt der Mitarbeiter. Trotz der teils mangelnden Umsetzung einiger Campierender ist das Heitere eines der ordentlichsten Festivals der Schweiz. «Unser Ziel wird es sein, dass sauberste Festival der Schweiz zu werden», so der Mitarbeiter des Heitere Open Airs.

