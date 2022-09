Tunnel in Oberentfelden: WSB-Gleise sollen unter die Erde

Grosses Bauprojekt Eine kleine U-Bahn durch das Oberentfelder Dorfzentrum: 2027 soll es mit dem Bahntunnelbau losgehen Weil die SBB mehr Güterzüge auf der Nationalbahnlinie verkehren lassen wollen, soll die WSB durch Oberentfelden untertunnelt werden. Mit Wegfall der Bahngleise würde das Dorfzentrum neu gestaltet. Die Bevölkerung wurde diese Woche über die Details des voraussichtlich 195 Millionen Franken teuren Projekts informiert. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 15.09.2022, 19.00 Uhr

Die WSB soll künftig unterirdisch geführt werden. Die in der Schweiz einmalige Bahnkreuzung WSB–SBB würde wegfallen. Aargau Verkehr/zvg

Für Oberentfelden ist es wohl das grösste Bauprojekt der Dorfgeschichte: Weil die SBB die Güterzugfrequenz auf ihrem Bahntrassee ausbauen wollen, ist der Bund bereit, tief in die Tasche zu greifen, um die heutige Situation – die SBB kreuzt sich mit der Wynental- und Suhrentalbahn (WSB) – aufzuheben. 195 Millionen Franken soll das Vorhaben «Entflechtung Oberentfelden» nach ersten Schätzungen kosten. Geplant ist ein Tunnel für die Suhrentalbahn, ungefähr von der Isegüetlistrasse bis zum Tenniscenter. Die Haltestelle Engelplatz würde verschoben und unterirdisch im Bereich des Ammann-Centers zustehen kommen.

Ein fürs Dorf derart einschneidendes Projekt brachte entsprechend viele Betroffene an die Infoveranstaltung: In der Aula vom Oberstufenschulhaus waren gefühlt mehr Menschen als etwa bei der ausserordentlichen Gemeindeversammlung zum «Zukunftstraum» vor zwei Jahren. «Es freut mich ausserordentlich, dass die Stühle nicht reichen», sagte Mathias Grünenfelder, Stv. Geschäftsführer von Aargau Verkehr (AVA) und Gesamtprojektleiter, mit seinem gewohnten Humor, um sogleich schon klarzustellen: «Es wird einiges auf Oberentfelden zukommen.»

Details offenbarten anschliessend Projektverfasser Alex Schneider und Architektin Annigna Guyan von Rothpletz, Lienhard + Cie AG. Laut heutigem Vorprojekt würden die Züge der WSB nach der Haltestelle Uerkenbrücke, etwa ab der Aarauerstrasse 29, in eine 165 Meter lange Rampe bis zum unterirdischen Tunnel ab den öffentlichen Parkplätzen bei der Isegüetlistrasse geführt. Die ersten 332 Meter des Bahntunnels wären einspurig, die restlichen 527 Meter vom Gemeindehaus bis zum Tenniscenter zweispurig. Anschliessend fahren die Züge über eine 246 Meter lange Rampe bis kurz vor dem Viadukt über der Autobahn wieder an die Oberfläche.

So sehen die heutigen Pläne für den Bahntunnel der WSB/AVA aus. zvg

Die Bahnpassagiere würden statt wie heute gegenüber dem Gasthof Engel künftig in einer unterirdischen Haltestelle nach dem SBB-Bahnübergang in die Züge der WSB einsteigen. Der Zugang zur Haltestelle würde über einen Mittelstreifen auf der Hauptstrasse erfolgen. Vorgesehen sind je eine Treppe samt Lift, eine nahe Gemeindehaus und eine im Bereich des Ammann-Centers.

Passagiere würden neu unterirdisch über einen Mittelperron in die Züge der AVA einsteigen. zvg

An der Erdoberfläche über der Haltestelle ist ein Grünstreifen mit einigen Bäumen und etwa elf Lüftungsschächten vorgesehen. Diese sollen ansprechend gestaltet werden als siebeneckige Elemente. Die begrünte Strassenmitte und zwei Fussgängerstreifen werden zur Beruhigung des Verkehrs beitragen. Die Zufahrt zum Tenniscenter, das in absehbarer Zeit durch eine Wohnüberbauung ersetzt wird, wäre neu näher am Dorfkern, gleich nach dem unterirdischen Bahnhof.

So sähe es künftig an der Strassenoberfläche aus. zvg

Das Gebäude Tuchschmid neben dem Gemeindehaus, wo heute das Lokal Filigran drin ist, muss für das Projekt abgerissen werden. Weil dadurch «die Torsituation» bei der Dorfeinfahrt von Süden her verloren geht, sehen die Architekten dort nach dem Tunnelbau ein neues Gebäude vor, ähnlich in der Höhe wie das gegenüberliegende (der alte «Engel», heute Coiffure Issa). Ein Gestaltungsplan ist dafür vorgesehen. Beidseits der Strasse sollen Veloabstellplätze hinkommen.

Blick vom Engelplatz in Richtung Muhen: Das Abbiegen rechts in die Köllikerstrasse soll direkt erfolgen können. zvg An zwei Stellen kann die neue unterirdische Haltestelle mit einem Lift erreicht werden. zvg Über dem unterirdischen Bahnhof sind mehrere Lüftungsschächte auf einer Mittelinsel an der Strasse vorgesehen. zvg So soll die Situation über der künftig unterirdischen Haltestelle beim Engelplatz aussehen. zvg

Verkehrssicherheit und schöneres Ortsbild als positive Effekte

Mit dem Bahntunnel würde nicht nur ein bedeutendes Hindernis für die Züge der SBB und von AVA beseitigt: Der komplexe Verkehrsknoten beim Engelplatz, wo heute zwei Bahnlinien, Autos, Velos und Fussgänger einander kreuzen, erhielte mehr Platz und könnte übersichtlicher und sicherer gestaltet werden. Das Abbiegen von Norden her in die Köllikerstrasse wäre neu barrierefrei.

Autos, Velos, Fussgänger und zwei Bahnlinien: Der Verkehrsknoten am Oberentfelder Engelplatz ist komplex. Daniel Vizentini

Als Nebeneffekt würde das Ortsbild verschönert: Entlang der Rampen und des Bahntunnels sollen, überall wo etwas Landfläche übrig ist, mehrere neue Baumreihen gepflanzt werden. Überhaupt ist vorgesehen, dass Oberentfelden das zuletzt etwas lieblos behandelte Dorfzentrum anregender aufzieht. «Unser grösstes Anliegen ist, dass wir als Gemeinde die neue Situation gemeinsam gestalten, damit es eine Aufwertung des Lebensraums gibt», sagte Gemeinderätin Yvette Körber.

Gleich mehrere grosse Projekte zur selben Zeit

In und rund um Oberentfelden sind im selben Zeitraum wie die Untertunnelung der WSB einige Grossprojekte geplant. Stand heute mit Baustart 2028 ist das Projekt Veras, die Süd- und Ostumfahrung von Suhr. Im selben Jahr soll es auch mit der Neugestaltung des Dorfzentrums losgehen. 2029 beginnen Umbauten für Hochwasserschutz, wobei unter anderem die Bachsohle der Suhre abgesenkt werden muss.

Bereits ab 2024 ist die Sanierung der Suhrentalstrasse vorgesehen – ein wichtiges Element, um den Verkehr durch Oberentfelden zu verringern. «Wir wollen den Knoten so umbauen, dass der Durchgangsverkehr im Dorf reduziert werden kann», sagte Martin Bühler von der Abteilung Tiefbau beim Kanton. 2026 soll auch die Köllikerstrasse erneuert werden. Und schliesslich gedenkt Unterentfelden schon seit langem, den Hauptstrassenbereich zu verschönern. Möglicher Baustart wäre 2030.

Die Untertunnelung zahlt der Bund, die Strassensanierungen vorwiegend der Kanton. Doch auch auf die Gemeinde kommen hohe Kosten zu. Man arbeite derzeit intensiv an einem Finanzplan für die nächsten zehn Jahre, sagte Yvette Körber. Und es steht auch eine lange, turbulente Planungs- und Bauzeit bevor. Schon nur entlang des Tunnelprojekts sind 70 Landparzellen betroffen. Ziel sei, alle Projekte so schnell wie möglich baureif zu haben, um diese dann optimal aufeinander abzustimmen und Synergien zu nutzen, sagte AVA-Chef Mathias Grünenfelder. Die Bauzeit für die Untertunnelung der WSB ab 2027 wolle er «deutlich unter» die derzeit erwarteten fünf Jahre bringen.

Die Bevölkerung zeigte sich teilweise sehr skeptisch

Die Infoveranstaltung dauerte zwei Stunden, die Bevölkerung stellte viele Fragen, einige zeigten sich ziemlich skeptisch. Weil die Bahnschranke der SBB bestehen bleibt und mit Erhöhung der Anzahl Güterzüge gar noch öfter geschlossen sein wird, sehen viele den teuren Tunnel als keine Lösung für das heutige Verkehrsproblem. Immerhin sei die Barriere nützlich, um Oberentfelden für Durchgangsverkehr unattraktiv zu halten, hiess es seitens der Projektverantwortlichen.

Die Schranke der SBB-Bahnlinie in Oberentfelden führt immer wieder zu langen Staus. Daniel Vizentini

