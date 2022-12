Neue Ausstellung «Glug 23» für Getränkeproduzenten

Grosse Ausstellung Aarau wird mit der neuen Messe «Glug 23» zum Mekka der Getränkehersteller Eigentlich als Kulturbühne konzipiert, taugt die Alte Reithalle auch für Gewerbeanlässe: Nach der Designmesse «In&out» folgt Anfang Februar nun die Ausstellung für Getränkeproduzenten «Glug 23». Sie wurde ins Leben gerufen unter anderem von der Gränicher Raben Brau. Daniel Vizentini 14.12.2022, 05.00 Uhr

Die Alte Reithalle in Aarau nach der Sanierung. Luca Zanier

Sie soll zum neuen nationalen Treffpunkt für Getränkeproduzenten werden, die Ausstellung «Glug 23». Am 2. und 3. Februar findet sie in der Alten Reithalle in Aarau statt – und ist bereits praktisch ausverkauft, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben.