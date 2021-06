Lehrlingskunstwerk «Älter werden heisst auch besser werden»: Gränicher Lehrabgänger verschönern das Alterszentrum Der Gewerbeverein führt zudem ein neues, digitales Gutscheinsystem ein. Andreas Fetscher ist der neue Präsident. Daniel Vizentini 28.06.2021, 05.00 Uhr

Junge der Abschlussklassen und die Firma Mazzei Malerarbeiten haben die Mauer verschönert. Bilder: zvg

In den letzten drei Jahren haben junge Gränicher aus den Lehrabschlussklassen zusammen mit einem lokalen Gewerbler ein kleines Kunstwerk in der Umgebung des Alterszentrums Schiffländi kreiert. Weitergeführt wurde die noch junge Tradition nun auch dieses Jahr: In den letzten Tagen arbeiteten die Jugendlichen gemeinsam mit dem Betrieb Mazzei Malerarbeiten Farbkonzepte an einer Verschönerung der sonst so trostlosen Betonmauer draussen auf der Wiese des ­Alterszentrums.