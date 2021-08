Kollision zwischen BWM und Lieferwagen in Gränichen

Gränichen Zwei Autos prallen ineinander – die Aussagen der Involvierten decken sich nicht In Gränichen ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei sucht nun Augenzeugen, weil die Aussagen der beiden Involvierten nicht deckungsgleich sind. 13.08.2021, 10.04 Uhr

Am Lieferwagen und am BMW entstand Sachschaden. Kapo AG

In Gränichen ist es am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr in Gränichen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 24-jähriger Schweizer fuhr nach Angaben der Aargauer Kantonspolizei mit seinem weissen BMW auf der Oberfeldstrasse in Richtung Gränichen. Dabei wollte ein hinter ihm fahrender 24-jähriger Portugiese mit seinem Lieferwagen mehrmals ein Überholmanöver ausführen.