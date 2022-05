Wegen Bevölkerungswachstum: Gränichen will neue Vollzeitstellen

Gränichen Wegen Bevölkerungswachstum: Gemeinde will über zehn neue Vollzeitstellen bis 2030 Statt heute 38,49 bräuchte Gränichen laut Gemeinde 49,3 Stellen in der Verwaltung, der Schule oder dem Bauamt – ein Anstieg um 28 Prozent. Der Stellenplan wurde zuletzt 2014 angepasst. Seitdem ist die Bevölkerung um fast 1200 Personen oder 16 Prozent gewachsen. Daniel Vizentini 03.05.2022, 05.00 Uhr

Die Gränicher Gemeindeverwaltung soll in den nächsten Jahren um gut zehn Vollzeitstellen aufgestockt werden. Pascal Meier

Gränichen wächst: Lebten Ende 2014 noch 7344 Menschen in der Gemeinde, sind es aktuell über 8500 – ein Anstieg um etwa 150 Personen jedes Jahr. Was hingegen in dieser Zeit nicht mitgewachsen ist, ist der Stellenplan der Gemeinde. Er wurde 2014 das letzte Mal angepasst und entspreche inzwischen «nicht mehr den heutigen Gegebenheiten», wie der Gemeinderat in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 10. Juni schreibt.