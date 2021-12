Tempo 30-Forderung auf Quartierstrassen

Gränichen Unterschriften gegen Tempo 30: Wird das Vorhaben erneut an der Urne gekippt? Vor vier Jahren hatte die Gemeindeversammlung Tempo 30 in allen Wohngebieten von Gränichen beschlossen, in einem anschliessenden Referendum wurde es dann deutlich abgelehnt. Seit wenigen Wochen gibt es nun wieder ein Gmeind-Ja, dieses Mal für Tempo 30 auf den Strassen östlich der Wyna – und bereits auch eine Gruppe, die Unterschriften für ein Referendum dagegen sammelt. Daniel Vizentini 14.12.2021, 05.00 Uhr

Zweimal wurde Tempo 30 in Gränichen an der Gemeindeversammlung angenommen, zuletzt scheiterte es aber an einem Referendum. Auch dieses Mal? AZ-Archiv

Seit letztem Freitag liegt er in den Gränicher Briefkästen: der Unterschriftenbogen für ein Referendum gegen die Einführung von Tempo 30 auf allen Quartierstrassen östlich der Wyna. 179 anwesende Stimmberechtigte waren an der Gemeindeversammlung vom 22. November dafür, 97 dagegen. Nun will eine Gruppe, dass die Gemeinde an der Urne darüber abstimmt.

In dem Referendumsbegehren beigefügten Schreiben erklärt Initiant Urs Knoblauch seine Motivation: Die Gemeinde habe in den letzten Jahren bereits genügende Verbesserungen für die Sicherheit auf den Strassen umgesetzt, etwa Rechtsvortritte und bessere Signalisierungen. Statt neue Vorschriften zu schaffen, wäre es wirksamer, mehr Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen, wie er sagt. Dazu könnte man bei den Autofahrerinnen und Autofahrern etwa durch Tafeln mit Geschwindigkeitsanzeigen mehr Bewusstsein schaffen.

«Wollen Sie von der Leerberbrücke bis Sonnhalde oder von der Nordstrasse bis in den Bienstel auf den breiten Strassen tagein, tagaus mit 30 km/h dahin hötterlen?», fragt Urs Knoblauch im Referendumsbegehren. Auf Anfrage erklärt er weiter:

«Ich will niemanden verärgern damit, das liegt mir fern. Aber ich will, dass sich die Leute fragen, was wirklich Sinn macht.»

Urs Knoblauch appelliert an die Vernunft, wie er sagt. «Jeder kann selber einschätzen, wo er wie schnell fahren kann.» Unterstützt wird er bisher erst von wenigen Personen. Das Ziel ist ambitioniert: Bis zum 27. Dezember müssen sie 1062 gültige Unterschriften zusammentragen.

Vor vier Jahren kamen über 1400 Unterschriften zusammen

Gränichen hat aktuell 5307 Stimmberechtigte, 20 Prozent davon müssten das Referendumsbegehren unterschreiben. Eine relativ hohe Hürde, die bei der letzten Diskussion um Tempo 30 aber erreicht wurde: Damals kamen 1453 gültige Unterschriften zusammen. An der anschliessenden Abstimmung wurde Tempo 30 mit 1697 zu 1080 Stimmen klar verworfen.

Urs Knoblauch hatte damals Unterschriften mitgesammelt und auch Leserbriefe verfasst, war aber nicht an der Front involviert, wie er sagt. Nun nimmt er die Zügel in die Hand, einige Vorzeichen stehen dieses Mal aber anders.

Vor vier Jahren war Tempo 30 im ganzen Dorf vorgesehen, nun ist es nur für die Quartiere östlich der Wyna geplant. Die Missverständnisse von letztem Mal betreffend Fussgängerstreifen, die laut Gemeinde auch in Tempo-30-Zonen weiter bestehen können, scheinen dieses Mal geklärt. Und auch das Stimmenverhältnis an der Gemeindeversammlung war nun deutlicher: 179 zu 97 Nein stand es dieses Jahr, 2017 war Tempo 30 mit 256 zu 221 Stimmen viel knapper durchgekommen.

300 Menschen kamen deshalb an die Gmeind

Bewegt hat das Thema Tempo 30 die Bevölkerung aber erneut: Sehr viele der 300 Stimmberechtigten waren nur deswegen an die Gmeind gekommen, die eigens in die grössere Doppelturnhalle verlegt worden war. Vor dem Eingang musste man lange anstehen. Während grosse Brocken wie der Kredit von 14 Millionen Franken für die Sanierung der Hauptstrasse praktisch einstimmig durchgewinkt wurden, galten die Diskussionen einzig dem Traktandum Tempo 30.

302 Stimmberechtigte kamen an die Gemeindeversammlung Gränichen vom 25. November. Vor allem wegen der Diskussion um Tempo 30. Daniel Vizentini

In einem langen Vortrag mit Fotos aller relevanten betroffenen Strassen und Kreuzungen machte sich der Gemeinderat für die Geschwindigkeitsbegrenzung stark. Der bei Tempo 30 statt 50 kürzere Bremsweg von fast 20 Metern könne lebensrettend sein, sagte Gemeindeammann Peter Stirnemann.

Die Gegner von Tempo 30 wiederum konterten: Bei den engen Quartierstrassen mit den vielen Einmündungen könne man gar nicht schnell fahren. Wer Auto fahre, solle sich selbst an der Nase nehmen und nicht einfach ein neues Gesetz einführen lassen, «nur damit es ein neues Gesetz gibt», hiess es.

Für die Befürworter von Tempo 30 hingegen war klar: Man solle an die schwächsten Verkehrsteilnehmenden denken, etwa die Kinder. «Diejenige, die anständig fahren, wird Tempo 30 gar nicht tangieren. Die dürfen weiterhin einfach so gut fahren wie bisher», sagte eine Befürworterin und erntete grossen Applaus. Tempo 30 zeichne eine fortschrittliche Gemeinde aus, fügte ein Mann hinzu.

Kommt es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen?

Das Echo an der Gmeind war gefühlt eher für Tempo 30. Doch wie sieht es im Dorf tatsächlich aus? Urs Knoblauch hat mit der Unterschriftensammlung erst gerade begonnen, kann aber bereits sagen, dass Pro und Kontra sich bisher die Waage halten. Auch deshalb will er, dass immerhin abgestimmt wird. «Man kann dafür oder dagegen sein. Was die Mehrheit will, das werden wir akzeptieren», sagt er.