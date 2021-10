Schleichverkehr? Kanton und Gemeinde Gränichen sind uneins

Gränichen Umbau Hauptstrasse: Betreffend Schleichverkehr sind Kanton und Gemeinde uneins Während der geplanten Sanierung der Kantonsstrasse durch Gränichen werden Autos nicht durch die Quartiere der Baustelle ausweichen, sagte der Kantonsingenieur höchstpersönlich. Bevölkerung und selbst Gemeindevertreter bleiben aber skeptisch. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 21.10.2021, 19.00 Uhr

Die Kantonsstrasse durch Gränichen soll für über 23 Millionen Franken saniert werden. Samt neuer Kanalisation oder Strassenbeleuchtung zahlt die Gemeinde fast 15 Millionen. Daniel Vizentini

Wenn Kantonsingenieur Rolf H. Meier mittwochabends persönlich an einer Informationsveranstaltung zu einer Strassensanierung erscheint, dann kann man davon ausgehen, dass es sich um ein bedeutendes Bauvorhaben handelt. Übertrieben ist diese Aussage nicht: Die Gränicher Ortsdurchfahrt, die der Kanton sanieren will, ist das letzte und wohl wichtigste Teilstück der Verbindung des gesamten Wynentals an die Region Aarau und die Autobahn.

Erschienen waren auch an die 80 Personen aus der Bevölkerung – fast so viele, wie an der Wintergemeindeversammlung vor bald einem Jahr. Das Thema betrifft: Drei Jahre lang dürften die Bauarbeiten dauern, denn es geht nicht nur um eine reine Belagssanierung, sondern vor allem um mehrere Werkleitungen einschliesslich Kanalisation, die saniert oder ausgebaut werden müssen. Gränichen und das gesamte Wynental werden in dieser Zeit viel Geduld aufbringen müssen, Staus dürften unvermeidbar werden.

Das Bauen unter laufendem Verkehr sei denn auch eine der grossen Herausforderungen, wie Rolf H. Meier sagte. Die Erschliessung des Wynentals müsse aufrechterhalten werden, gleichzeitig aber sollen keine Gränicher Quartierstrassen als Ausweichstrecke benützt werden. Die Verkehrsführung in der Bauzeit scheint die grösste Sorge der Bevölkerung zu sein, jedenfalls wurden dazu am meisten Fragen gestellt.

Rolf H. Meier versicherte, dass der Verkehr stets nur über die Hauptstrasse geführt werde, allenfalls mal mit Ampelbetrieb. Er sagte:

«Ihr könnt sicher sein, es wird keinen massiven Schleichverkehr geben im Quartier.»

Mathias Blaser, Projektleiter Strassenbau beim Kanton, erwähnte die kürzlich fertiggestellte Sanierung der Kantonsstrasse durch Schafisheim, wo er aufgewachsen ist: Dort habe es keinen Schleichverkehr gegeben, die Situation sei «sehr vergleichbar» mit derjenigen von Gränichen.

Schleichverkehr: Gemeinde ist anderer Meinung als der Kanton

Bevölkerung und Gränicher Gemeinderäte gaben sich bei dem Punkt aber sehr skeptisch: Als die beiden Kantonsvertreter weg waren und eigentlich das Gmeindstraktandum Tempo 30 diskutiert wurde, kam das Thema Schleichverkehr wieder auf. Nicht zuletzt deshalb, weil die Einführung von Tempo 30 im gesamten Dorf östlich der Wyna und im Gebiet Bleien bereits ab 2022 auch die deklarierte Absicht hat, mögliche Ausweichstrecken während des Kantonsstrassenumbaus (frühestens ab 2027) für Schleichverkehr unattraktiv zu machen.

«Mich erschreckt, wie der Kanton soeben behauptete, es werde keinen Schleichverkehr geben, und ihr von der Gemeinde gleich im Anschluss das Gegenteil sagt», empörte sich ein Mann. Worauf Gemeindeammann Peter Stirnemann einräumte: «Die Meinungen gehen da auseinander.»

Die Situation in Schafisheim sei eine andere gewesen, in Gränichen seien die Strassen zum Beispiel viel schmäler. Nur im Nordbereich bei der Jowa sei der Strassenraum breit genug für eine allenfalls doppelspurige Verkehrsführung mit provisorischer Fahrspur während den Bauarbeiten.

Sowohl Kanton als auch Gemeinde sagten aber: Der grosse Schlüssel für eine Bauzeit ohne viel Staus sei das Projekt Veras – die Ost- und Südumfahrung von Suhr, die von 2025 bis 2030 gebaut werden soll. «Wir müssen Veras möglichst schnell realisieren», sagte Rolf H. Meier. Peter Stirnemann unterstrich: Damit wären die Bahnschranken in Suhr weg und der Verkehr in Gränichen fliesst.

Kantonsingenieur Rolf H. Meier stand in der Gränicher Mehrzweckhalle Rede und Antwort. Daniel Vizentini

Kommt Tempo 30 dieses Mal durch?

Zu Tempo 30 wurde dann weniger mit den Gemeindebehörden als mehr unter der Bevölkerung selbst diskutiert. «Ich will die Gegner gerne fragen, was sie denn als Alternative vorschlagen», sagte eine Befürworterin.

Die Infoveranstaltung, die um 19 Uhr begonnen hatte, erstreckte sich noch bis weit nach 21 Uhr und die Befürworter schienen in der Mehrheit. Doch dieser Schein könnte trügen: Vor drei Jahren wäre Tempo 30 beinahe im ganzen Dorf eingeführt worden. Die Gemeindeversammlung stimmte zu, doch dann kam ein Referendum zustande. Mit 61 Prozent Nein wurde Tempo 30 an der Urne dann wuchtig abgeschmettert.

WSB-Haltestelle Töndler künftig gegenüber der Jowa Um längere Züge einsetzen zu können und den Zugang für Menschen mit Beeinträchtigung zu gewährleisten, will Aargau Verkehr (AVA) die Perrons der WSB auf 120 Metern verlängern. So auch in Gränichen: Als ein Bürger an der Infoveranstaltung fragte, ob mit dem Hauptstrassenumbau auch eine Verbesserung für den öffentlichen Verkehr vorgesehen sei, stand der im Publikum als Normalbürger anwesende Gränicher Daniel Giger, Leiter Infrastruktur der AVA, kurzerhand auf und offenbarte: Die Haltestelle Töndler soll dereinst nach Norden verschoben werden und parallel zur Jowa-Fabrik stehen. «Wir bauen vorerst nur ein Gleis, halten aber die Fläche frei, damit Generationen nach uns ein zweites bauen können», sagte er. Für die Arbeiter sei der verbesserte Zugang ein Riesengewinn. Das Vorhaben von AVA habe aber nichts mit der Strassensanierung zu tun und es ist unklar, wann es realisiert wird.