Gränichen Tempo 30 wird jetzt umgesetzt: Einsprachen sind auch dann möglich An der Gemeindeversammlung wurde das Thema kurz erwähnt, am Tag danach nun hat die Gemeinde Details zur Umsetzung der umstrittenen Geschwindigkeitsbeschränkung publiziert. Es dürfte noch ein halbes Jahr dauern, bis zur Einführung, heisst es dort. Daniel Vizentini 29.11.2022, 18.14 Uhr

An der Eifeldstrasse in Gränichen bittet die Nachbarschaft schon lange um Höchsttempo 30 – wenn auch nur freiwillig. Daniel Vizentini

Das, was passiert ist, sei nicht demokratisch, liess ein Stimmbürger an der Gemeindeversammlung in Gränichen verlauten. Gemeint war das Referendum gegen die Einführung von Tempo 30 östlich der Wyna und im Gebiet Bleien, das trotz der nötigen Anzahl Unterschriften nicht gültig zu Stande kam.