Tempo 30: Gemeinderat Gränichen erklärt Referendum für ungültig

Gränichen Tempo 30: Gemeinderat erklärt Referendum für ungültig – wegen selbstverschuldetem Formfehler Rund 1200 Unterschriften haben die Gegner gesammelt, doch das Referendum ist ungültig – wegen eines Fehlers auf dem Referendumsbegehren. Dieses wurde von der Gemeindekanzlei so herausgegeben. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Die Befürworter von Tempo 30 sind ihrem Ziel einen kleinen Schritt näher. zvg

Wochenlang hat der Gränicher Gemeinderat auf diesen Entscheid warten lassen, jetzt ist die Katze aus dem Sack: Das Referendum zu Tempo 30 ist ungültig. Das hat der Gemeinderat gestern mitgeteilt. Nicht, weil zu wenig Unterschriften gesammelt oder Fristen verpasst worden wären. Sondern aufgrund eines Formfehlers: Auf dem Referendumsbegehren, das Gegnern von Tempo 30 bei der Gemeinde ausgehändigt bekamen, waren zwei Anträge auf­geführt. Ein Referendum aber kann sich nur gegen einzelne Beschlüsse richten. Das hatten mehrere Tempo-30-Befürworter schriftlich bei der Gemeindeverwaltung moniert.

Das Referendumsbegehren, wie es den Tempo-30-Gegnern ausgehändigt wurde. Zvg / Aargauer Zeitung

Die Konsequenz: Das Referendum ist ungültig, damit sind die Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 22. November rechtsgültig zustande gekommen. Die beiden Verpflichtungskredite von 62'500 Fran­-

ken (für die Einführung von Tempo 30 östlich der Wyna) und 15'000 Franken (für die Einführung von Tempo 30 im Gebiet Bläien) sind gesprochen, das Signalisationsverfahren kann eingeleitet werden. Die 1214 Unterschriften – gültig davon wären 1181 – sind umsonst gesammelt worden.

«Wir müssen uns ans Gesetzt halten»

Gränichens Gemeindeammann Peter Stirneman. Foto Basler Aarau / Zur Verfügung Gestellt / Aargauer Zeitung

«Es war eine verzwickte Situation», sagt Gemeindeammann Peter Stirnemann auf Nachfrage. «Wir als Gemeinderat haben mit dem Wissen darum entschieden, dass der Entscheid für eine Seite falsch ist, egal, wie er ausfällt.» Der Entscheid – getroffen an der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag – sei ihnen entsprechend schwer gefallen. Letztlich aber hätte der Gemeinderat keine andere Wahl gehabt, als das Referendum für ungültig zu erklären. «Das Formular war falsch. Und wir müssen uns ans Gesetz halten.»

Der Entscheid wird heute Donnerstag amtlich publiziert. Vor der entscheidenden Sitzung hat der Gemeinderat beide Parteien vor zehn Tagen zu einem Gespräch geladen, jeweils separat. «Wir haben den Befürwortern und Gegnern aufgezeigt, welche Möglichkeiten es nun gibt, sowohl für sie, als auch für uns», sagt Stirnemann.

Stirnemann sagt, er gehe davon aus, dass eine Stimmrechtsbeschwerde von Tempo-30-Gegnern eingereicht wird. Diese muss innert drei Tagen ab Publikation beim kantonalen Gemeindeinspektorat eingehen. Genauso rechnet Stirnemann damit, dass er und seine Kollegen sich in den nächsten Tagen einiges werden anhören müssen. «Aber damit müssen wir

leben.» Fehler passierten nun einmal, «und jetzt ist er bei uns passiert. Wir stehen dazu.»

«Ich muss mir das erst in Ruhe anschauen»

Urs Knoblauch, der die rund 1200 Unterschriften gemeinsam mit mehreren Mitstreitern gesammelt und der Gemeindeverwaltung am 27. Dezember übergeben hat, wollte sich am Mittwochabend nicht ausführlich zum Entscheid äussern, ebenso wenig wie zu einer allfälligen Beschwerde. «Ich muss mir das erst in Ruhe anschauen», sagt er. Aber der Frust war ihm anzuhören: «Ja, ich bin vor allem enttäuscht, dass ich nicht direkt von der Gemeinde über den Entscheid informiert worden bin.» Er habe von einem Bekannten aus dem Dorf davon erfahren.

Sind gegen Tempo 30: Urs Knoblauch und seine Unterstützer. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Freude herrscht natürlich bei den Tempo-30-Befürwortern, wenn auch noch verhalten. «Das ist ein Entscheid für die Zukunft», sagt Barbara Ducceschi. Das Ziel erreicht sei aber erst, wenn die offiziellen Tafeln aufgestellt sind. «Ich bin überzeugt, dass wir uns in ein paar Jahren fragen werden, warum wir Tempo 30 nicht schon lange eingeführt haben – und was damals das Problem war.»

Die Geschichte mit Gränichen und Tempo 30 ist lang: Vor vier Jahren hatten die Gränicher Stimmberechtigten Tempo 30 in allen Wohngebieten an der Gemeindeversammlung schon beschlossen. Nach einem Referendum wurde der Entscheid an der Urne aber wieder gekippt.

