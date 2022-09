Tempo 30: Auch Verwaltungsgericht weist Referendums-Beschwerde ab

Gränichen Tempo 30: Auch das Verwaltungsgericht weist die Referendums-Beschwerde ab Das Referendum gegen Tempo 30 im Gränicher Gebiet Bläien sowie östlich der Wyna ist nicht gültig. Das hält nun auch das Verwaltungsgericht fest. Die Referendumsführer hatten das falsche Formular benutzt – das hatte ihnen aber die Gemeindeschreiberin ausgehändigt. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 26.09.2022, 19.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieses Formular hatten die Referendumsführer von der Gemeinde erhalten. Es dürfte aber nicht zwei Anträge haben (a und b). Das hätten die Referendumsführer wissen müssen, fand die Gemeindeabteilung des Kantons. Zvg / Aargauer Zeitung

Fast wäre das Referendum gegen Tempo 30 in zwei Gränicher Gebieten schon beim Unterschriftensammeln gescheitert. Es habe «e rächti Füürwehrüerbig» gebraucht, um die 1181 Signaturen zusammenzubekommen, hatte Referendumsinitiant Urs Knoblauch der AZ gesagt. Das war am 27. Dezember 2021, also zwischen Weihnachten und Neujahr. Wenn nicht ein paar junge Männer aus dem Dorf die Festtage mit Unterschriftensammeln verbracht hätten, wäre Tempo 30 mittlerweile wohl schon eingeführt.

Doch der Effort war umsonst. Nun hat auch das Verwaltungsgericht entschieden: Das Referendum ist ungültig. Weil auf dem Referendumsbogen nicht ein Antrag, sondern deren zwei standen: einmal der Kredit für die Einführung von Tempo 30 östlich der Wyna und einmal für das Gebiet Bleien. Das war so nicht korrekt –, weil schon der Gemeinderat beide Anträge separat zur Abstimmung gebracht hatte, hätten auch die Referendumsführer zwei verschiedene Formulare nutzen müssen. Nur: War das ihr Fehler?

Zwischen Weihnachten und Neujahr 2021 haben Urs Knoblauch (Mitte) und seine Gleichgesinnten das Referendum eingereicht. Nadja Rohner

In der amtlichen Publikation zum Gmeindsbeschluss vom 22. November 21 stand: «Wer gegen einen Beschluss das Referendum ergreifen will, kann auf der Gemeindekanzlei eine Musterunterschriftenliste unentgeltlich beziehen. Die Gemeindekanzlei ist auch bereit, vor Beginn der Unterschriftensammlung den Wortlaut des Begehrens zu kontrollieren.»

Fakt ist: Die Gemeindeschreiberin schickte den Referendumsführern auf Anfrage drei Musterunterschriftenlisten mit Logo der Gemeinde. Zwei mit je nur einem Antrag und eine mit beiden. Letztere wurde schliesslich benutzt. Die Gemeindeabteilung des kantonalen Departement des Inneren findet, die Referendumsführer hätten nicht darauf vertrauen dürfen, dass ihnen die Gemeindeschreiberin eine korrekte Auskunft erteilt: «Der Beschwerdeführer hätte erkennen müssen, dass der verwendete Referendumsbogen fehlerhaft sei», zitiert das Verwaltungsgericht seine Vorinstanz.

Das Gericht weist zwar darauf hin, dass jemand, der ein Referendum anstösst, «die wenigen grundsätzlichen und einfachen Formvorschriften einhalten muss». Es lässt aber offen, ob dem Beschwerdeführer als juristischer Laie vorgeworfen werden kann, dass er die Fehlerhaftigkeit des von der Gemeinde herausgegebenen Formulars hätte erkennen sollen.

Denn: Der Vertrauensschutz, selbst wenn er in diesem Fall bestünde, müsse hinter dem überwiegenden öffentlichen Interesse an einer korrekten Anwendung des Gesetzes zurückstehen. Auch das Verwaltungsgericht kommt zum Schluss, dass über jedes Tempo-30-Teilgebiet einzeln abgestimmt werden müsste, weil sie unterschiedlich stark betroffen beziehungsweise auch unterschiedliche Personenkreise betroffen sind.

An der Eifeldstrasse bittet die IG Tempo 30 Gränichen bereits um langsameres Tempo. Daniel Vizentini

Es falle ausser Betracht, so das Verwaltungsgericht, das Referendumsbegehren «umzudeuten» und über jedes Teilgebiet einzeln an der Urne abstimmen zu lassen. Und weil die Referendumsführer nicht beantragt haben, eine neue Referendumsfrist anzusetzen, statt das ganze Referendum für ungültig erklären zu lassen, kommt auch das nicht in Frage.

Kommt Tempo 30 also? Das ist noch nicht sicher. Der Entscheid kann noch bis Mitte Oktober beim Bundesgericht angefochten werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen