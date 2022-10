Rekordfund in Gränichen: 1,3 kg schweren Steinpilz entdeckt

Lucia Bardoscia 1,3 Kilogramm schwer: 80-jährige Gränicherin entdeckt Riesen-Steinpilz Lucia Bardoscia aus Gränichen hat am Dienstag einen 1,3 Kilogramm schweren Steinpilz entdeckt. Ein Zufallsfund für die 80-jährige Italienerin, die schon als Kind immer auf der Suche nach Pilzen war. Nicole Caola 27.10.2022, 16.09 Uhr

Lucia Bardoscia aus Gränichen entdeckte am Dienstag einen 1,3 Kilogramm schweren Steinpilz. Leserbild/zvg

Geboren im ligurischen Dorf Millesimo, in der Provinz Savona, wohnt Lucia Bardoscia seit über 50 Jahren im Aargau. Schon als Kind war die 80-jährige Italienerin immer auf der Suche nach Pilzen und Marroni. Eine Leidenschaft, die sie auch ihrem Sohn, Paolo Bardoscia, vermittelt hat. «Wir verbrachten oft unsere Ferien in Ligurien», erzählt er gegenüber der AZ. «Das Dorf ist ja für Trüffel und Steinpilze bekannt: Wenn die Saison begann, dann ging die Pilzsuche los.»

Doch seit einigen Jahren ist für Lucia Bardoscia das Sammeln von Pilzen kein Thema mehr. Wegen Knieschmerzen muss sie auf längere Waldspaziergänge verzichten. Ab und zu geht sie mit ihrem Mann spazieren – mehr darf sie das Gelenk aber nicht belasten.

Ein Zufallsfund

Aus diesem Grund ist die Überraschung noch grösser, als sie am Dienstagmorgen durch den Gränicher Wald spaziert und per Zufall einen Steinpilz entdeckt. Mitten auf dem Wanderweg, nicht weit von ihrem Haus. Und was für ein Steinpilz: Ein 1,3 Kilogramm schwerer Steinpilz. Normal ist ein Gewicht von 200 bis 600 Gramm. Sie ruft gleich ihren Sohn an, wie er uns erzählt:

«Einen solchen grossen, gesunden und schönen Steinpilz habe ich noch nie gefunden!»

Wo genau seine Mutter ihn gesichtet hat, verrät er uns nicht. Was er aber bestätigen kann: Das sei ein einzigartiger Fund. Er kenne sich mit Pilzen gut aus und sammelt sie regelmässig in dieser Umgebung. Doch einen solchen Steinpilz habe er bisher noch nie gesehen.

Steinpilze, Pfifferlinge, Totentrompeten und Herbsttrompeten: Diese Pilze fand Paolo Bardoscia am Donnerstag in Gränichen. Leserbild/zvg

Dieses Jahr sei sensationell, meint Paolo Bardoscia. «Herbsttrompeten, Pfifferlinge, Steinpilze: In diesen Tagen kommt man nie mit leeren Händen zurück.»

Pilzkontrolle in Gränichen: Es ist wichtig, alle gesammelten Pilze zur Kontrolle zu bringen. Sie können nur nach telefonischer Vereinbarung bei Karl Marti, Kreuzstrasse 11, 5726 Unterkulm, gezeigt werden. Mehr Infos unter: www.graenichen.ch