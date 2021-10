Wyn's Pub sucht Nachfolger: Conny und Thomas Hack gehen in Rente

Gränichen Pub-Besitzer gehen in Rente und suchen Nachfolger – aber: «Bitte keine Sushi-Bar» Seit 2006 führen Thomas und Conny Hack das Gränicher Wyn's Pub. Nun wollen sie das ganze Gebäude samt Lokal und den drei Wohnungen verkaufen. Das Ehepaar erzählt vom Erfolgsrezept der Bar, von respektlosen Typen und dem Traum der Frühpensionierung. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Nach 15 Jahren wollen Thomas und Conny Hack ihr Pub gerne neuen Besitzern weiterreichen. Valentin Hehli

Es dürfte aktuell das grosse Gesprächsthema sein in Gränichen: Das Besitzerpaar des Wyn's Pub, der mitten im Dorf gelegenen Bar, auffallend auch durch den grossen Schriftzug «Wynental» an der Fassade, will das Gebäude verkaufen. Das Stammlokal der Gemeinde, wo Vereine, Gemeinderäte und Menschen aller sozialen Schichten verkehren, wollen sie aber am liebsten Nachfolgern übergeben, die es als Pub weiterführen.

2006 kauften Thomas und Conny Hack die Liegenschaft und übernahmen auch die Bar von Erwin Hallen und Oswald Hartmann. Letzterer führte das Geschäft ebenfalls zirka 15 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung. Dasselbe will nun auch das Ehepaar Hack: «Wir werden nächstes Jahr 61, haben ein Leben lang immer viel gearbeitet und wollen nun vorzeitig in Rente, solange wir noch gesund sind», sagen sie.

Thomas Hack, ursprünglich aus Suhr, arbeitete jahrzehntelang für die Zürich Versicherungen und führt heute mit seinem Bruder den Fahrzeughandel Hack Autotreff in Teufenthal. Conny Hack, in Biberstein aufgewachsen, arbeitete lange in der Bar im Rundhaus und im «Bären» in Suhr, ehe sie vor 15 Jahren selbst Wirtin wurde im Wyn's Pub. Das Paar wohnt seit bald 40 Jahren in Gränichen, wo ihre beiden Kinder aufwuchsen. Heute haben sie gar fünf Enkelkinder, ein sechstes ist unterwegs. «Wir sind zusammen, seit wir 16 sind», erzählt Conny Hack. «Sie war meine erste und einzige Freundin», fügt Thomas stolz hinzu.

«Es ist eigentlich ein Schnäppchen»

Um den Traum von der Frühpensionierung zu verwirklichen, will das Paar das Gebäude, in dem das Pub drin ist, bald verkaufen – am liebsten ab nächstem Frühling, damit sie als Abschied noch einmal eine Wintersaison erleben können. «Noch einmal hier Silvester feiern, das ist mir sehr wichtig», sagt Conny Hack.

Das Pub gleich an der Hauptstrasse, mit dem auffallenden «Wynental»-Schriftzug. Valentin Hehli

Aktuell liegt der Kaufpreis bei 1,3 Millionen Franken. Das Haus ist dreistöckig, zum Grundstück gehören auch mehrere Parkplätze. In den Etagen über dem bereits eingerichteten und gut unterhaltenen Pub gibt es je eine 3½-, 2½- und 1½-Zimmer-Wohnung. Diese entstanden in den letzten Jahren oder wurden kürzlich renoviert. «Das ganze Haus wurde laufend unterhalten und verbirgt keine versteckten Investitionen», schreibt das Besitzerpaar entsprechend im Inserat. «An dem Gebäude muss man nichts machen.»

Für Thomas Hack ist der Kaufpreis deshalb «eigentlich ein Schnäppchen». Einzige Hürde sei das Eigenkapital von rund einer halben Million Franken, das man aufbringen müsste, um eine Finanzierung von der Bank zu erhalten. Anfragen habe er bereits erhalten, doch noch keine, die das Paar zufriedenstellt. Denn sie wollen am liebsten, dass das Pub als solches weitergeführt wird.

Eine Investition in schnelllebige Trendlokale wie Shisha- oder Sushi-Bars zum Beispiel sei in ihren Augen auch unsinnig. «Das Pub ist bereits eingerichtet, die Zahlen stimmen – warum sollte man es ändern?», sagt Thomas Hack. Die Nachfolger könnten ein gut funktionierendes Geschäft einfach übernehmen und fortführen, zudem sei ein Pub eine sichere Investition. «Trendlokale kommen und gehen, aber ein Pub bleibt auch in 100 Jahren ein Pub», sagt er.

«Ein Pub bleibt auch in 100 Jahren ein Pub», so Thomas Hack. Valentin Hehli

Das Wyn's Pub verpachten will das Ehepaar nicht. «Wir wollen frei sein und uns als Besitzer nicht immer um Dinge im Haus kümmern müssen», sagt Thomas Hack. «Zudem brauchen wir das Geld als Überbrückung bis zur AHV.»

Auswandern oder so will das Paar nicht: Vielleicht mal ein wenig auf Reisen gehen mit dem Töff, den sie kürzlich gekauft haben. Oder öfters in die Ferienwohnung im Tessin fahren. Sicher wollen sie aber nahe sein bei ihren Enkelkindern. «Wir sind und bleiben einfache Leute.»

«Frauen werden hier respektiert»



Im Wyn's Pub arbeitet meistens Conny Hack, an stressigen Abenden kann sie auf Aushilfen zählen. Sie wäre bereit, die neuen Besitzer einzuarbeiten, und wäre auch künftig sicher mal als Gast im Pub anzutreffen, wie sie sagt. Im Gespräch merkt man auch unweigerlich, wie sehr ihr das Pub am Herzen liegt. Sie sagt:

«Ich weiss, das könnte jetzt abgedroschen klingen, aber ich habe wirklich die besten Gäste der Welt.»

Die sehr treue Stammkundschaft sei denn auch das Erfolgsrezept der Bar. Conny hört ihnen gerne zu, schaut auch stets, dass Frauen respektvoll behandelt werden. «Respektlose Typen kommen inzwischen gar nicht erst hierher. Sie wissen, dass wir gewisse Verhalten nicht tolerieren würden.»

Viele Gäste seien zu Freunden geworden. «Sie schreiben mir, wenn ich in den Ferien bin», sagt Conny Hack. Zum 15-Jahr-Jubiläum im Pub erhielt sie zuletzt eine riesige Torte von den Gästen. «Wäre ich nochmals 45, würde ich das Pub sicher wieder 15 Jahre lang führen.»

«Die heutige Jugend trinkt und raucht weniger»

Als sie 2006 im Pub begann, hatte Gränichen gut 2000 Einwohner weniger. Grosse Änderungen habe sie aber trotz des steilen Wachstums nicht beobachtet. Hie und da kommen Neuzuzüger ins Pub, doch das Integrieren ins Dorfleben brauche halt Zeit, wie sie sagt.

Was das Paar aber spürte: «Die heutige Jugend trinkt und raucht weniger.» Als 2010 das Rauchverbot in den Beizen eingeführt wurde, liess das Paar die alte Restaurantküche in ein Fumoir umwandeln. Pub und Rauchen, das gehöre halt trotzdem zusammen – auch wenn immer weniger.

Für Thomas und Conny Hack (beide 60) bricht bald eine neue Zeit an. Valentin Hehli