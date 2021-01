Gränichen Mit bald 72 Jahren nimmt Gemeinderat Peter Hofmann Ende Jahr den Hut Dieses Jahr endet die Amtsperiode aller Aargauer Gemeinderäte. Für die Neuwahlen im Herbst haben nun vier der fünf Gränicher Exekutivpolitiker angegeben, dass sie gerne wieder gewählt werden möchten. Daniel Vizentini 29.01.2021, 18.36 Uhr

Der Gränicher Gemeinderat Peter Hofmann. Zur Verfügung gestellt

Peter Hofmann (heute 71, FDP) will nicht mehr: Nach zehn Jahren im Gränicher Gemeinderat soll für den früheren Präsidenten der FDP-Ortspartei am Ende dieser Amtsperiode Schluss sein. Er hat derzeit die Ressorts Soziales, Schulsozialarbeit, Gesundheit, Alter, Kindes- und Erwachsenenschutz, Informatik sowie Schwimmbad inne. An der letzten Gemeindeversammlung im November setzte er sich für die Traglufthalle über der Badi Suhr-Buchs-Gränichen ein.