Gränichen Spycher und Spittel sind restauriert

01.12.2022

Dieser Gränicher Spycher aus dem 16. Jahrhundert wurde in den letzten Monaten restauriert. Mathias Förster

Zwei der ältesten Gebäude von Gränichen gehören schon sehr bald zu den vielleicht schönsten: Im Gebiet Suterguet an der Leerber nahe beim Pfarrhaus und neben der Wyna wurden in den letzten Monaten ein Spycher von 1580 und ein früheres Herren- und späteres Armenhaus (Spittel genannt) von 1611 grundlegend restauriert. Dazu entstanden auf dem Gelände zwei Mehrfamilienhäuser und dazwischen ein neuer, einladender Platz mit Grünflächen und einer Linde.

Hinter dem Bauprojekt stehen die Firmen Mitac Architektur und Bromer Immobilien, letztere geleitet vom Ehepaar Rita und René Brogli. Mit dem Projekt rettet die Familie einerseits die alten Zeitzeugen der Geschichte Gränichens – speziell der Spycher, einer der ältesten im Kanton, war zuletzt am Verlottern – und schafft sich andererseits auch ein neues, ansehnliches Zuhause.

Vom Möbelschreiner zum Immobilien- und Kunsthändler

Dies hat sich das Ehepaar auch redlich verdient, wie René Brogli an einer Führung durch die Baustelle durchklingen liess. «Meine Frau und ich haben ein Leben lang hart gearbeitet», sagt er. Arm aufgewachsen, hat sich der gelernte Möbelschreiner mit 24 Jahren selbstständig gemacht. Er ging Risiken ein, wagte sich ins Immobilien- und Kunsthandelgeschäft. Manchmal verlor er, meistens aber lohnten sich seine Einsätze.

Nun mit 65 setzt er zum vielleicht letzten grossen Wurf an. Zuoberst im neuen Mehrfamilienhaus mit neun grossen Wohnungen richtet er für seine Ehefrau und sich ein 300 m2 grosses Penthouse ein über zwei Etagen, mit beeindruckenden Kunstgemälden, viel Lichteinfall und einer grossen, begrünten Dachterrasse samt Sauna.

Im grossen Neubau links werden die Broglis künftig wohnen (Visualisierung). MItac Immobilien/zvg

Sinnbildlich ist das übergrosse Werk, das Künstlerin Corinne Sutter im Treppenhaus durchgehend über vier Etagen direkt an der Wand malen wird. In einem Bildzyklus beginnend unten im Keller werden die verschiedenen Stufen des Lebens zelebriert, bis das Werk zuoberst beim Wohnungseingang der Broglis mit der letzen Phase des Lebens in Rente endet: dem Geniessen.

Einer der ältesten Spycher des Kantons glänzt wieder

Doch: Beim Projekt geht es nur im Hintergrund um die Broglis. In einer Führung durch die Baustelle wird deren Leidenschaft für das Wiederbeleben von Spittel und Spycher greifbar. Letzterer wird neu zu einem Gästehaus. Nach der sorgfältigen Restaurierung – umgesetzt von einem jungen, begeisterten Schreiner aus dem Emmental, der dafür sogar originalgetreue Holznägel herstellte – werden dort in den nächsten Wochen nun Bettsofa und Toilette samt Badewanne eingebaut.

So sah der Spycher noch im Juli 2021 aus. Daniel Vizentini Inzwischen wurden die Restaurationsarbeiten weitgehend fertiggestellt. Mathias Förster Der Spycher in Gränichen, links wie vor eineinhalb Jahren und rechts, wie er heute aussieht. Daniel Vizentini Mathias Förster

Die über 400 Jahre alten Massivholzbalken wurden denkmalschützerisch gepflegt und sollen in ihrer ganzen Pracht wirken, auch von innen: Im Untergeschoss, wo ein Büro entsteht, werden sie hinter Glasscheiben sichtbar bleiben. Hinter dem Spycher entsteht ein Teich. Dank der neu offenen Gestaltung des Areals wird auch die Verbindung zum Pfarrhaus nebenan zum Ausdruck gebracht, zu dem der Spycher ehemals gehörte.

Vorher, im Juli 2021. Daniel Vizentini Jetzt: im November 2022. Mathias Förster Fast nicht zu glauben, wie der geschichtsträchtige Bau nur wenige Monate später aussieht. Daniel Vizentini Mathias Förster

«Mehrere hundert Jahre Baugeschichte wurden hier vereint», erzählt René Brogli mit viel Glanz in den Augen. Technologisch modern werden die neuen und alten Gebäue mit einer Grundwasserwärmepumpe gekühlt und beheizt. Das Schrägdach des anderen neuen Mehrfamilienhauses, zwischen Spycher und der Wyna, ist eine grosse Solaranlage, mit der auch Ladestationen für Elektroautos betrieben werden. Darunter entstehen zwei grosse Wohnungen, ebenfalls im höheren Preissegment. Wobei er bekräftigt: Eigentlich seien sie preisgünstig, denn man erhalte viel fürs Geld.

Im März 2020 stand noch das alte Bauernhaus, in dem lange zuvor die Familie Suter wohnte – daher der Name Suterguet. Daniel Vizentini (4.3.2020) An der Strassenecke davor stand ein Brunnen aus dem Jahr 1971 mit dem alten, alternativen Gemeindewappen von Gränichen, das von den Behörden nicht verwendet wird. Daniel Vizentini (4.3.2020) Das Bauernhaus an der Leerber 12 wurde inzwischen abgerissen. Daniel Vizentini (4.3.2020) Nach dem Abriss standen später die Bauprofile. Die Sicht wurde frei auf den historischen Spycher. Daniel Vizentini (19.7.2021) Dieser lotterte damals vor sich hin. Mehrere Holzbalken fehlten, im nicht mehr originalen Dach fehlten auch mehrere Ziegel. Daniel Vizentini (19.7.2021) Die Profile deuteten an: Der Spycher würde nach seiner Restaurierung angehoben und das Dach auf die originale Höhe wiederhergestellt. Daniel Vizentini (19.7.2021) Mit Abriss des alten Bauernhauses wurde auch die Sicht zum alten Spittel frei. Daniel Vizentini (19.7.2021) 1611 zuerst als Herrenhaus erstellt, verlor es mit der Zeit an Wert und wurde später als Armenhaus (Spittel) verwendet. Daniel Vizentini (19.7.2021) Mit dem Umbau erhält das Gebäude wieder seine ursprüngliche Funktion als edles Herrenhaus. Mathias Förster (24.11.2022) Derzeit wird der Garten schön hergerichtet. Mathias Förster (24.11.2022) Das nun schöne Haus liegt gleich an der Wyna. Mathias Förster (24.11.2022) An dieser Stelle fliesst die Wyna leicht S-förmig dem Garten der Häuser entlang. Mathias Förster (22.11.2022) Selbst die Gitter wurden künstlerisch gestaltet. Mathias Förster (24.11.2022) Der Hauseingang verrät das Alter des Gebäudes: 1611. Mathias Förster (22.11.2022) Gleich bei Eingang: Eine nun moderne Küche, die mit dem alten Holzofen rechts kontrastriert. zvg Der Aufenthaltsraum nebenan ist edel hergerichtet mit zugekauftem Kachelofen und einem Flügel. Mathias Förster (22.11.2022) Das edle Holzbuffet wurde ebenfalls zugekauft. Mathias Förster (22.11.2022) Mathias Förster (22.11.2022) Mathias Förster (22.11.2022) Die Familie Brogli sammelt leidenschaftlich Kunstobjekte. Mathias Förster (22.11.2022) Das Bad wird zuoberst im Dachgeschoss stehen. Mathias Förster (22.11.2022) Das renovierte Spittel noch vor wenigen Wochen. zvg Inzwischen wurden hier bereits der Gehweg mit den Steinen erstellt und eine Linde wurde gepflanzt. Der Kran ist nicht mehr da. zvg So soll der Garten im nächsten Sommer aussehen (Visualisierung). zvg Derzeit laufen aber noch die Bauarbeiten, insbesondere bei den zwei neuen Mehrfamilienhäusern. Mathias Förster (22.11.2022) Im Gebäude neben dem alten Spittel entlang der Wyna entstehen grosse Wohnungen. Mathias Förster (22.11.2022) Das Haus (rechts) wurde absichtlich mit Schrägdach errichtet – samt Solarpanels –, damit es zum Spittel passt. Der andere Neubau (links) hingegen stellt eher einen Übergang zu den benachbarten Bauten im Quartier. Hier sticht vor allem die grosszügige Dachterrasse hervor (Visualisierung). zvg Beim Spycher aus dem 16. Jahrhundert standen Anfang diese Woche noch die Baugerüste. Mathias Förster (22.11.2022) Bei der Restaurierung wurden einige fehlende oder morsche Holzlatten ersetzt. Mathias Förster (22.11.2022) Teilweise wurden solche neue Elemente zu den jahrhundertalten Holzbalken hinzugefügt. Mathias Förster (22.11.2022) Selbst die neuen Nägel wurden – originalgetreu – aus Holz gemacht. Mathias Förster (22.11.2022) Das Dach wurde neu erstellt und zwar so, wie das historische Dach von 1580 gewesen sein muss. Mathias Förster (22.11.2022) Im Spycher drin kommen ein Büro und ein schönes Gästehaus samt Badewanne. Mathias Förster (22.11.2022) Der historische Spycher wurde zuvor abmontiert, in einer Werkstatt restauriert und dann auch neuem, soliden Fundament an derselben Stelle wieder aufgebaut. zvg zvg zvg zvg zvg In diesem neuen Mehrfamilienhaus entstehen neun edle Wohnungen. Im obersten Stock wird das Ehepaar Brogli wohnen. Mathias Förster (22.11.2022) So wird das Gebäude nach der Fertigstellung aussehen (Visualisierung). zvg Statt dem Brunnen von 1971 investierte René Brogli in einen wirklich alten Brunnen aus dem 19. Jahrhundert, der einst im Raum Oftringen gestanden sein soll. Mathias Förster (22.11.2022) Noch laufen die Bauarbeiten im künftgen Penthouse der Broglis. zvg Mathias Förster (22.11.2022) Hier wird künftig die Küche stehen. Mathias Förster (22.11.2022) Aus dem Küchenfenster hat das Paar dann Sicht auf den Spittel. zvg

Sohn zieht ins ehemalige Spittel ein

Zwei Wohnungen sind auch im restaurierten Spittel entstanden. In der grösseren wird der Sohn der Broglis mit seiner Ehefrau einziehen. René Brogli hat sich mächtig ins Zeug gelegt und die ganze Einrichtung an die Hand genommen. Es soll eine Überraschung werden: An Weihnachten kehrt das Paar aus dem Ausland zurück.

Zwischen Spittel und dem Neubau mit Schrägdach wird in diesen Tagen der schöne Garten zurechtgemacht, mit kleinem Teehäuschen und Aussentisch mit Sicht auf die Wyna, die dort leicht S-förmig fliesst und ästhetisch geschickt in den Garten integriert scheint.

Das alte Spittel, noch im Juli 2021. Daniel Vizentini Eineinhalb Jahre später sind die Bauarbeiten abgeschlossen. Mathias Förster Aus dem Herrenhaus wurde über die Jahrzehnte ein Armenhaus (Spittel genannt) – jetzt ist es wieder ein Herrenhaus. Daniel Vizentini Mathias Förster

Schon altes Bauernhaus an der Wyna restauriert

Die Arbeiten am Gränicher Suterguet werden zum Schluss in einem Buch verewigt, das alle Mitarbeitenden als Andenken erhalten. Es ist nicht das erste Mal, das Broglis in Gränichen ein geschichtsträchtiges Gebäude restaurieren: In einem Bauernhaus an der anderen Seite der Wyna wohnt bereits ihre Tochter. Nun wird die ganze Familie nahe beieinander vereint sein.

