Gränichen Kanton sagt Ja zur Sanierung der Hauptstrasse, gebaut wird aber frühestens 2026 Gränichen kann die Ortsdurchfahrt erneuern: Der Regierungsrat hat den Kredit nun ebenfalls genehmigt, das Projekt wird ausgearbeitet. Daniel Vizentini 05.05.2022, 05.00 Uhr

Einige Strassenabschnitte erhalten Mehrzweckstreifen. zvg

Die Kosten sind zwar nicht ganz ohne, an der letzten Gemeindeversammlung im November gab es unter den 300 Anwesenden aber nur 3 Stimmen gegen die geplante Sanierung der Kantonsstrasse durch Gränichen. An den Kosten von über 23 Millionen Franken beteiligten sich die Gemeinde mit rund 8 und der Kanton mit rund 15 Millionen. Die Aargau Verkehr AG und voraussichtlich auch der Bund zahlen ebenfalls Beiträge.

Nach dem Ja vom Regierungsrat zum Projekt und dem Verpflichtungskredit wird nun laut einer Medienmitteilung des Kantons das Auflageprojekt erarbeitet und anschliessend das Genehmigungsverfahren gestartet. Baustart sei aber frühestens 2026 möglich, denn der Kanton geht von je einem Jahr Dauer aus für die Zusammenstellung des Projekts, die anschliessende Auflage samt möglichen Einsprachen und den Landerwerb samt Beschaffung der Baumeisterarbeiten.

Zuvor hiess es gar, dass das Projekt frühestens 2027 starten könnte. Unterdessen will die Gemeinde deshalb bereits ein paar Quartierstrassen erneuern. Geplant wird alles schon seit über zehn Jahren: Bereits 2012 genehmigten Gemeinde und Kanton ein erstes Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Hauptstrasse.

Sie S-Kurve soll durchgehend einen Mehrzweckstreifen in der Mitte erhalten. zvg

Ortsumfahrung von Suhr wird gleichzeitig gebaut

Durch den Umbau erhofft man sich höhere Sicherheit und besseren Verkehrsfluss. Das Abbiegen in Nebenstrassen wird erleichtert, an einigen Abschnitten der Hauptstrasse ein Mehrzweckstreifen aufgemalt. Werkleitungen und Leuchten werden erneuert und auch optisch soll es eine Aufwertung geben.

Mehrzweckstreifen wird es auch im Bereich Töndler/Sommerstrasse geben. zvg

Unklar ist, inwiefern die Bauarbeiten zur Ortsumfahrung von Suhr (das Projekt Veras) auf die Sanierung der 2,4 Kilometer langen Gränicher Ortsdurchfahrt einen Einfluss haben werden – und umgekehrt. Veras soll von 2025 bis 2030 errichtet werden, die Kantonsstrasse in Gränichen ab 2026 während dreier Jahre, unterteilt in die drei Abschnitte Nord (Autobahnbrücke bis kurz vor dem «Löwen»), Mitte (bis zur Kirche) und Süd (bis zum neuen Kreisen Oberfeld).

Beim Abschnitt Nord wird auch die Bahnhaltestelle angepasst. zvg

Laut Kanton fahren täglich 11000 Fahrzeuge von Süden her in Gränichen hinein und 20000 wieder hinaus. Viel Verkehr entstehe also in der stark wachsenden Gemeinde.