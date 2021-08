Gränichen «Ich habe ein Herz für die Nacktschnecke»: Expertin hält Plädoyer für eine unbeliebte Gartenbewohnerin Nacktschnecke ist nicht gleich Nacktschnecke, sagt Wildtierbiologin Cristina Boschi. Die Gränicherin hat ein Buch über die Schneckenfauna der Schweiz geschrieben. Und wer ihr zuhört, staunt. Katja Schlegel 23.08.2021, 05.00 Uhr

Cristina Boschi aus Gränichen hat das einzige deutschsprachige "Schneckenbuch" geschrieben.

Valentin Hehli / AAR

Nacktschnecken haben es gerade schwer. Nicht, was das Fressangebot anbelangt, auch das Wetter könnte nicht besser sein für sie. Gerade deshalb trachtet ihnen aber die halbe Nation nach dem Leben. Verflucht werden sie, vergiftet, ersäuft, zerschnitten und tiefgefroren. Es ist der Preis, den sie für angefressene Salate, gekappte Zucchetti und angeknabberte Bohnen zahlen. Im Gartenbeet nimmt Tierliebe oft ein abruptes Ende.

Keiner mag Nacktschnecken, oder zumindest fast keiner. Eine grosse Ausnahme ist Cristina Boschi. Die Wildtierbiologin aus Gränichen hat ein Bild- und Bestimmungsbuch über die Schnecken geschrieben. «Die Schneckenfauna der Schweiz», 624 Seiten stark, das einzige derartige Buch im deutschsprachigen Raum. Sie kennt die Schnecken wie ganz Wenige. Und sie stört sich an deren schlechtem Ruf.

Was den Garten zum Schlaraffenland macht

Wer Cristina Boschi zuhört, staunt. Denn Nacktschnecke ist nicht gleich Nacktschnecke. 35 Nacktschneckenarten gibt es, dazu 51 Wasserschneckenarten und 168 Landschneckenarten, die Hüsli-Schnägge. Macht unter dem Strich 254 verschiedene Schnecken. Mindestens. Und das allein in der Schweiz, eine unglaubliche Vielfalt.

254 Schneckenarten, von denen die allermeisten kaum auffallen. Die meisten sind so klein, dass sie mit blossen Auge kaum erkennbar sind. Und die allermeisten verwerten totes Pflanzen- und Tiermaterial. «Nur die wenigsten Schneckenarten und noch nicht einmal alle Nacktschneckenarten fressen überhaupt frische Pflanzen», sagt Boschi. Das Problem im Garten: Wie bei Ackerland auch handelt sich um einen künstlichen Lebensraum. «Und wo etwas künstlich ist, da gerät das Gleichgewicht ins Wanken.» Anpassungsfähige Schnecken fühlen sich zwar pudelwohl im Garten, nicht aber ihre natürlichen Feinde wie Igel, Laufkäfer, Spitzmaus oder Leuchtkäferlarve. «Den Schneckenfeinden fehlt es an Strukturen, an Unterschlupfen.»

Für die Nacktschnecke ist ein aufgeräumter Garten samt Gemüsebeet ein Schlaraffenland. «Sie findet alles, was sie braucht, kann sich wunderbar vermehren», sagt Boschi. Die häufigste und schnellste von allen ist die Spanische Wegschnecke, die Mitte des letzten Jahrhunderts mit Pflanzen- und Gemüseimporten eingeschleppt wurde. In 14 Stunden kommt sie bis 17,5 Meter weit, damit ist sie ein wahrer Sprinter. Und sie legt pro Jahr bis zu 400 Eier in den Boden. Gibt es keinen mehrtägigen Bodenfrost – wie diesen Winter – und ist das Wetter so nass wie heuer, explodieren die Bestände, die zarten Pflänzchen im Beet haben das Nachsehen.

Aussetzen in Nachbars Garten nützt nichts

Es sind also ein paar Einzelne, die den Ruf einer ganzen Tiergruppe ruinieren. Dazu fehlt den Nacktschnecken das Gehäuse, das ihren Kolleginnen eine gewissen Niedlichkeit verleiht. Kann Boschi den Groll der Gartenbesitzer verstehen? «Ich habe ein Herz für die Nacktschnecke, wie für alle anderen Tierarten auch», sagt sie, fügt aber an, dass sie selbst keinen Garten besitze. «Wenn ich ehrlich bin, wäre ich wohl auch nicht erfreut, würde mir eine Nacktschneckenhorde das Beet leerräumen.»

Mit gutem Gewissen der Schneckenplage Herr werden kann man nicht. «Schnecken sind lautlose Tiere. Wir wissen nicht, ob sie Schmerz empfinden», sagt Boschi. Sie rät deshalb zu Schneckenzaun und einer Igel-freundlichen Gartengestaltung. Die Schnecken in Nachbars Garten zu spicken oder hinter dem Gartenzaun auszusetzen, nützt übrigens nichts: Schnecken haben nicht nur eine gute Nase, einige Arten scheinen sogar ein Gedächtnis und Erinnerungsvermögen zu haben. Wenn sie also einmal ein gutes Pflänzchen gefunden haben, kehren sie zu ihm zurück. Bis nichts mehr da ist.