Gemeinderat Gränichen bringt sich bei Tempo 30 in verzwickte Lage

Gränichen Gemeindeammann zum Referendum gegen Tempo 30: «Es ist eine wirklich sehr verzwickte Situation» Gränichen zerbricht sich über Tempo 30 den Kopf – und dies seit Jahren. Nach dem Ja an der Gemeindeversammlung gibt es nun ein Referendum, das offenbar nicht als gültig erklärt werden kann. Oder doch? Was könnte der Ausgang sein aus dem Schlamassel? Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

So sah das Referendumsbegehren aus, das die Gemeinde vorgab.

Der Gemeinderat hat sich bisher viel Zeit gelassen. Die Frage ist denn auch keine, die sich so einfach beantworten lässt: An der Gemeindeversammlung vom 22. November stimmte das Volk für die Einführung von Tempo 30 auf allen Dorfstrassen östlich der Wyna und im Gebiet Bleien. Dagegen ergriff eine Gruppe im Dezember das Referendum – wie schon 2018, als es um Tempo 30 im ganzen Dorf ging.

Rund 1200 Unterschriften wurden termingerecht abgegeben. Doch dann machten Befürworter von Tempo 30 die Gemeinde darauf aufmerksam, dass das Referendumsbegehren in dieser Form ungültig sei: Ein Referendum, sagen sie, könne sich nur gegen einzelne Beschlüsse richten, nicht gegen beide gleichzeitig.

Alte Rechtssprechung aus Seon könnte richtungsweisend sein

Auf Anfrage bestätigt dies Martin Süess, Leiter Rechtsdienst beim Kanton und selber in Gränichen wohnhaft. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder der Gemeinderat entscheidet, dass das Referendum trotzdem gültig zu Stande gekommen ist. Oder er zieht die formaljuristische Betrachtungsweise vor und erklärt es für ungültig.

Beide Beschlüsse wären aber anfechtbar. Kommt verschlimmernd hinzu, dass es der Gemeinderat war, denn den falsch formulierten Referendumsbogen herausgab.

In der Rechtssprechung gibt es einen Entscheid von 1984: Damals wurde gegen einen Ortsbürgerbeschluss in Seon das Referendum ergriffen, doch auf dem Unterschriftenbogen waren, wie heute in Gränichen, zwei Beschlüsse aufgeführt. Der Seoner Gemeinderat erklärte es damals für ungültig. Eine Beschwerde beim Kanton wurde abgewiesen. Auch damals waren falsche Formulare von der Gemeindekanzlei ausgehändigt worden.

Gemeinderat will Gegner und Befürworter treffen

Gränichens Gemeindeammann Peter Stirnemann. Foto Basler Aarau / Zur Verfügung Gestellt / Aargauer Zeitung

Der Gemeinderat Gränichen hat die Lage «mit einem neutralen Juristen abgeklärt», wie Gemeindeammann Peter Stirnemann sagt. «Jetzt gilt es, die politische Situation respektive unsere Haltung zu erarbeiten und zu vertreten.» Egal, was der Gemeinderat entscheidet: Es werde nicht allen passen, weiss er.

«Es ist eine wirklich sehr verzwickte Situation.»

Der Gemeinderat will deshalb mit Gegnern wie Befürwortern von Tempo 30 zusammensitzen. «Wir hoffen, für alle Parteien eine stimmige Lösung erarbeiten zu können», sagt Peter Stirnemann. Verschiedenes sei angedacht, man werde sich aber erst nach den Gesprächen dazu äussern.

Beide Lager signalisieren, dass sie Beschwerde einlegen könnten

Sind gegen Tempo 30: Urs Knoblauch und seine Unterstützer übergeben die Referendumsunterlagen an Gemeindeschreiberin Andrea Geissmann. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Ein Treffen mit den Referendumsinitianten könnte am 7. März stattfinden, bestätigt ist es nicht. «Wir sind gespannt, was der Gemeinderat für einen Vorschlag machen wird», sagt Urs Knoblauch, der das Referendum mitlanciert hatte. Sollte es der Gemeinderat für ungültig erklären wollen, würden die Gegner von Tempo 30 dies aber nicht einfach so hinnehmen. «Schliesslich lag der Fehler bei Gemeinde.»

Auch die Befürworter von Tempo 30 hatten zuvor signalisiert, Beschwerde einreichen zu wollen, falls das Referendum für gültig erklärt wird. Auf Anfrage sagt nun Befürworterin Cordula Sonderegger, man wolle sich erst äussern, wenn die Lage geklärt sei.

Gränichen und Tempo 30: Eine jahrelange Novella

Der Gemeinderat dürfte darum bemüht sein, der Gemeinschaft weiteren Kräfteverschleiss zu ersparen. Die Gegner erneut über 1000 Unterschriften sammeln zu lassen, wäre eine Zumutung und mit abgelaufener Frist auch nicht mehr möglich. Eine Urnenabstimmung könnte von allen als fair angesehen werden. Hingegen aber haben viele Menschen in Gränichen jahrelang für Tempo 30 gekämpft und stehen nun so kurz davor wie noch nie.

