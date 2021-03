Gränichen Förster erlebt Entwicklungen des Waldes: «Heute muss man schauen, dass der Wald überhaupt noch grün wird» Den Gränicher Wald kennt Walter Widmer wie kaum ein anderer. Nach über 43 Jahren im Forstbetrieb der Gemeinde geht er nun in Rente. Ob Klimawandel, sinkende Rendite, Lothar oder Borkenkäfer: Die grosse Entwicklung des Waldes hat er hautnah miterlebt. Hat Gränichen nun tatsächlich die höchste Tanne der Schweiz? Daniel Vizentini 01.03.2021, 05.00 Uhr

Walter Widmer (63): «Heute muss man schauen, dass der Wald überhaupt noch grün wird.» Daniel Vizentini

Dass jemand so lange im selben Beruf beim selben Arbeitgeber verbringt, das gäbe es heute praktisch nicht mehr – so die Worte von Gemeinderat Hans Peter Lüem zum Abschied von Walter Widmer, Mitarbeiter des Forstbetriebs. Für den heute 63-Jährigen, der nun etwas früher als in Rente geht, ist der Fall aber klar: «Ich würde den Beruf auf jeden Fall nochmals wählen.»

Dass es so viele Jahre wurden, lag einfach daran, dass ihm die Arbeit stets gut gefallen habe. Und zwar von Anfang an: Eine erste Lehre als Maurer brach er rasch ab, bei der Lehre zum Forstwart habe er sich aber sofort wohl gefühlt.

«Damals wollte niemand eine Lehre machen als Forstwart. Als ich die Maurerlehre hinschmiss, konnte ich gleich am nächsten Tag anfangen.»

Genau 43 Jahre und neun Monate nach Ende der Lehre und offiziellem Stellenantritt, hatte Walter Widmer nun seinen letzten Arbeitstag. Erlebt hat er in dieser langen Zeit sehr viel, nicht zuletzt weil sich die Forstarbeit und der Wald selbst sehr geändert haben.

Die Ansprüche, die an den Wald gestellt werden, sind heute anders: Geld etwa lässt sich kaum noch machen, der früher mehr wirtschaftliche Gedanke vom Heranzüchten von Wertholz ist mehr einem ökologischen Gedanken gewichen. Einen Wald muss man nun vor allem pflegen und bewahren. Walter Widmer bringt es auf den Punkt:

«Heute muss man schauen, dass der Wald überhaupt grün wird.»

Der Klimawandel sei klar die aktuell grösste Herausforderung. Oder der Borkenkäfer, der «auch dieses Jahr einen sehr grossen Schaden» hinterlassen wird, wie er sagt.

Heute ist weniger Personal zuständig für grösseres Gebiet

Dabei muss der Forstbetrieb Gränichen–Unterkulm mit viel weniger Personal ein weitaus grösseres Gebiet abdecken: Waren es einst bis zu 15 Mitarbeiter, die Walter Widmer nur in Gränichen noch miterlebte, sind heute 5 Männer für den 960 Hektaren grossen Wand von beiden Gemeinden zuständig.

Dafür können die Mitarbeitern auf Maschinen zählen, die es früher nicht gab. Für diese wurden in seinen ersten Jahren als Forstwart viele Strassen im Wald geöffnet. Tannen oder Föhren schälte man früher noch von Hand. Zangenschlepper fahren oder Holz hacken machte Walter Widmer aber am liebsten. In den über 43 Jahren in diesem körperlich anspruchsvollen Beruf erlebte er viele brenzlige Situationen. Einen richtig bösen Unfall aber nie.

«Wir haben einen gefährlichen Beruf, etwas Glück gehört da dazu.»

Nach 43 Jahren und 9 Monaten als Forstwart in Gränichen wird Walter Widmer (63) frühzeitig pensioniert. Daniel Vizentini

Sturm Lothar bleibt als der schlimmste in Erinnerung

Viel Arbeit bereiteten auch die grossen Stürme, die er miterlebte. Wobei Walter Widmer sagt, Lothar sei klar der schlimmste gewesen. 94 Hektaren oder 10 Prozent des Gränicher Waldes wurden damals verwüstet. Das Aufräumen des Waldes dauerte lange.

«So viel Holz, wie herumlag, konnten wir gar nicht verkaufen.»

Aus dem Archiv: Die Holzerarbeiten im Gränicher Wald nach dem Sturm Lothar im Januar 2000.

Marcel Siegrist (3.1.2000)



Walter Widmer hat die grossen Entwicklungen des Waldes miterlebt, «die positiven wie die negativen», sagt Hans Peter Lüem. «Er hat Bäume gesetzt, die jetzt gross gewachsen sind.»

Nicht von ihm gesetzt – aber ein Gränicher Stolz – sei die 62 Meter hohe Tanne, die «sicher die höchste im Kanton», vielleicht auch landesweit sei, wie Walter Widmer sagt.

Den Gränicher Wald, darunter seinen Lieblingsort, den Manzenberg, wird er nun als Normalbürger bestaunen. Zum Bewirtschaften bleibe ihm immerhin noch sein Garten.