Gränichen Fahrzeug ausgewichen und mit parkiertem Auto kollidiert – Fahrradfahrer leicht verletzt Ein Fahrradlenker wurde bei einem Ausweichmanöver selbst von einem Auto überholt. Er musste ausweichen und stürzte nach einer Kollision mit einem parkierten Fahrzeug. 03.02.2021, 08.25 Uhr

Das parkierte Auto wurde durch die Kollision beschädigt. Kapo AG

(lzu) Am Dienstag, kurz vor 20.30 Uhr, kam es in Gränichen zu einer unüblichen Kollision. Ein Fahrradlenker beabsichtigte, ein Fahrzeug zu umfahren, welches in der Nordstrasse in Gränichen am Strassenrand parkiert hatte.