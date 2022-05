Gränichen: Erinnerungen an der Leerber-Brand vor 130 Jahren

Gränichen Erinnerungen an den Leerber-Brand vor 130 Jahren: Die Nacht, in der 144 Gränicher alles verloren Am 16. Mai 1892 erlebte Gränichen eine Brandkatastrophe. Zwölf Bauernhäuser, zehn davon mit Strohdach, standen innert Minuten in Vollbrand. 144 Menschen verloren ihr ganzes Hab und Gut. Die Solidarität, die folgte, war gewaltig. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Die Feuerwehr Gränichen an einer Übung auf dem damaligen Gemeindehausplatz um 1910. Dorfchronik Gränichen

Um 20 vor 11 brach das Feuer aus, nachts. In einem Fass gelagerte Asche auf der Laube der Posamenterin Müller hatte sich entzündet, innert kürzester Zeit standen die Schindeln und das Strohdach in Flammen. Eine Nachbarin bemerkte das Feuer beim Zubettgehen, zum Glück. Doch bis die Sturmglocken geläutet waren, das Dorf und die umliegenden Gemeinden alarmiert und Feuerspritzen zu den Häusern im «Leerb» herangeschafft und die zum Trocknen aufgehängten Schläuche vom Estrich des Schulhauses geholt worden waren, war es bereits zu spät. Das Feuer hatte sich auf zwölf Firsten ausgebreitet, zehn davon Strohdachhäuser.

Es war die Nacht des 16. Mai 1892, es war heute vor 130 Jahren, die grösste Feuersbrunst, die Gränichen je erlebt hat. 144 Personen aus 32 Familien waren auf einen Schlag obdachlos. Verbrannt war nicht nur ihr Daheim, verbrannt war alles, was sie besessen hatten. Mit teils nicht mehr am Leib als einem Hemd waren sie aus den Häusern gerannt, manche noch mit dem Kopfkissen unter dem Arm oder sonst einem Gegenstand, den sie unterwegs an sich gerissen hatten. Einzig das Vieh konnte gerettet werden bis auf das Geflügel, das verbrannte. Der Windstille war es zu verdanken, dass es nicht noch schlimmer gekommen war, und dem Zufall, dass die Wyna, nicht wie zu dieser Jahreszeit üblich, trockengelegt worden war. Verletzte gab es zwar, doch starb niemand in den Flammen.

Mit 13 Feuerspritzen wie dieser (das Modell aus Mandach), herangeschafft auch aus den umliegenden Gemeinden, wurde das Feuer in Gränichen gelöscht. Britta Gut

Ein Schriftsteller wurde geschickt, um zu beschreiben

Die Nachricht verbreitete sich rasend schnell im Land. Und sie trat eine riesige Solidaritätswelle los. Nicht nur dank der Berichterstattung in den Zeitungen; der Schriftsteller Jacob Christoph Heer war eigens von einem Zürcher Verlag nach Gränichen geschickt worden, um das Ausmass der Zerstörung zu schildern. Die Schrift sollte für 50 Rappen das Stück verkauft werden, der Reinerlös war für die Brandgeschädigten bestimmt.

Schriftsteller Heer lässt in seinem 14-seitigen Bericht nichts aus. Beschreibt die Anreise so blumig, dass man den Weg im Geist mitgeht, dass man die Erde förmlich riecht, die Wyna zu gurgeln hören glaubt. Zur Situation bei Brandstätte nahe des Pfarrhauses schreibt er von den Apfel- und Birnbäumen. Erbärmlich zugerichtet, halb verbrannt, halb in der Blüte stehend. Sie umringen den Brandplatz, so Heer, den Ort, wo bis eben noch zwölf stolze Bauernhäuser gestanden haben. Doch von diesen, «die einen halben Wald für ihren Bau erfordert, bleibt ein Trümmerhäufchen, das nicht nennenswert ist.»

Er schreibt von den Brandgeschädigten, die in die Glut starren, als gäbe es noch etwas zu suchen darin. «Nicht, dass viel Jammer wäre auf dem Platz, im Gegenteil, jenes eigenthümliche Schweigen herrscht, das unser Volk so sehr charakterisiert, nur wenn etwa ein Verwandter oder ein anderer Brandgeschädigter auf die Stelle tritt, hört man jene Worte, wie ‹Ist es möglich›, die eine ganze Welt verlornen Glückes und kleiner Behaglichkeit in sich schliessen.»

Die Versicherungssumme reicht hinten und vorne nicht aus

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 48'500 Franken, beziffert die Gebäudeversicherung, für die einzelnen Häuser werden Summen von zwischen 600 und 5100 Franken gesprochen. Das ist damals zwar viel Geld, aber niemals genug, um ein neues Haus zu bauen.

«Die Noth ist gross», schreibt Heer, und «mit dem Vieh wussten viele nichts Besseres anzufangen, als es auf den Markt zu bringen, der eben zu Aarau stattfand, um mit der Hingabe des Letzten was ihnen geblieben war, zu etwas barem Geld zu gelangen.» Heer appelliert eindringlich an die Landsleute, «Liebesgaben» fliessen zu lassen. Als lobende Beispiele nennt er die Firma Bally, «die durch ihren Wohltätigkeitssinn vortheilhaft in der ganzen Schweiz bekannt ist», und bereits 60 Paar Schuhe unter den Brandgeschädigten verteilt hat. Weiter habe «die Kulturgesellschaft des Bezirkes Aarau in den kantonalen Blättern einen warmen Aufruf veröffentlicht, der, wenn wir das Aargauer Volk recht kennen, seine Früchte tragen wird».

Heers Schrift und die Hilferufe in den Zeitungen tun ihre Wirkung. Wagenladungen mit Nahrungsmitteln, Kleidung und Hausrat werden nach Gränichen gebracht, knapp 7900 Franken werden gespendet und auch der Reinertrag von Heers Broschüre, 320 Franken, kommt den Brandgeschädigten zugute.

Quellen «Der Brand von Gränichen» von J. C. Heer, Verlag A. Gull, Zürich, 1892 / «Alt Gränichen» von Max Byland, 1942.

