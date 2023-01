Martin Wieser, Miterfinder der Zürcher Discos, wohnt in Gränichen

Gränichen Er hat die Zürcher Discolandschaft mit erfunden – und wohnt nun in Gränichen Martin Wieser gilt als Pionier der Party- und DJ-Szene. Mit seiner Wanderdisco Wildcat bespielte er erstmals Lokale, die später zu festen Nachtclubs wurden. Über 15'000 Platten und 9000 CDs hat er seit den 70ern gesammelt. Als DJ kann man ihn weiterhin buchen. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 25.01.2023, 17.00 Uhr

Martin Wieser, der Mann hinter Disco Wildcat, der ersten mobilen Disco Zürichs, wohnt nun in Gränichen. Bild: Mathias Förster

Musik- und Tanzlokale sind heute so selbstverständlich, dass man sich kaum vorstellen kann, dass sie vor gar nicht zu langer Zeit noch nicht existierten: In den 60er-Jahren waren es selbst in der landesgrössten Stadt Zürich nur einzelne Discos oder Dancings, diese eher für ältere Erwachsene gedacht. Für Jugendliche gab es nichts oder nur sehr wenig.

Doch karge Landschaften bieten eben auch Nährboden zum Ausprobieren, zum Neues- und Ausgefallenes-Erschaffen. Weil es kaum Musiklokale für Jugendliche gab, wurde die Musik halt zu ihnen gebracht: Es entstanden mobile Discotheken, als erste wohl Disco Wildcat, angeführt von Martin Wieser und zwei Freunden.

Party 1979 im «Kaufleuten» Zürich. Bild: Hans Jetzer/zvg Das Discopult von Disco Wildcat 1979. Bild: Hans Jetzer/zvg So sah eine Party der Wanderdisco Wildcat in den 70ern aus. Bild: Hans Jetzer/zvg

Im Zürcher Quartier Wollishofen aufgewachsen, wohnt der heute 67-Jährige mit seiner Partnerin Ester in Gränichen – ausgerechnet dort, wo sie ihre ersten Lebensjahre verbracht hatte. Damals, als sie mit 16 Jahren ausgezogen war, hatte sie sich eigentlich geschworen, nie mehr zurückzukehren, erzählt sie heute schmunzelnd. Doch die Ironie des Schicksals wollte es anders: Nach der Pensionierung suchte das Paar nach einem Eigenheim, nach langer Analyse waren Preis und Leistung in Gränichen eben doch unschlagbar.

Begonnen mit Partys im Kirchgemeindehaus

So kommt es, dass der quasi Miterfinder der Zürcher Nachtclubs X-tra oder Kaufleuten heute in der Region wohnt. Die Geschichte begann am legendären Rolling-Stones-Konzert 1967. Martin Wieser war als damals Zwölfjähriger zwar nicht dabei, sein Bruder Paul aber. Bleibenden Eindruck hinterlassen hatten Paul damals nicht die Krawalle, sondern die grossen Lautsprecher, die die Stones für ihren Auftritt im Hallenstadion mitgebracht hatten.

Mit Kollegen aus der ETH baute er diese nach und setzte sie bei Partys im Kirchgemeindehaus Wollishofen ein, wo die Wiesers aufwuchsen. Martin Wieser übernahm ab 1972 die Feste von seinem Bruder. Der erste grosse Auftritt als Disco Wildcat fand dann Ende Januar 1976 am KV-Fest im früheren Limmathaus statt, heute das «X-tra».

Martin Wieser, als er die Lieder jeweils wie im Radio ansagte. Bild: Hans Jetzer/zvg

Disco Wildcat wanderte danach von Lokal zu Lokal und spielte die damals angesagteste Musik. Wobei «angesagt» wörtlich zu verstehen ist: Nach Vorbild ausländischer Radio-DJs wurden die gespielten Lieder bei Disco Wildcat jeweils am Mikrofon angesagt. «Ich hörte damals viel Radio Luxemburg», erzählt Martin Wieser. Die Moderationen, die coolen Ansagen, seien für den damals rund 20-Jährigen das Grösste gewesen. So räumt er auch ein: «Ich hätte eigentlich viel lieber Radio gemacht.»

Der eigentliche Erfinder von Radio 24?

Möglichkeiten für eine Radiokarriere hatte er auch. Martin Wieser und seine Kollegen waren diejenigen, die die Idee hatten, mit einer Antenne aus den italienischen Alpen nach Zürich zu senden – das, was Roger Schawinski später mit Radio 24 in die Tat umsetzte. Privatradios waren damals in der Schweiz ja verboten. «Wir hatten schon Pläne entworfen und die Antenne gebaut.»

Noch wilder vielleicht war aber das Vorhaben, mit einem selbst gebastelten, ferngesteuerten U-Boot samt Kassettenrekorder als Piratenradio voraufgezeichnete Sendungen vom Zürichsee aus zu senden. Auch da hatten sie schon alles minutiös geplant, erzählt Martin Wieser. «Hätte die Polizei unser Signal gefunden, hätten wir das U-Boot einfach im See versenkt und vergnügt das Geschehen vom Ufer aus beobachtet.»

Martin Wieser sucht die passende Vinylplatte bei einer Party im «Kaufleuten» 1979. Bild: Hans Jetzer/zvg

Als Wanderdisco Wildcat hatten die Freunde aber schon genug Spass. Martin Wieser erzählt etwa unterhaltsame Geschichten übers wilde Plakatieren für die Feste. Und über erste Begegnungen mit legendären Musikern: Ein Event von Disco Wildcat 1977 im Zürcher Volkshaus mit den Ramones und Talking Heads floppte zwar komplett, Gäste kamen nur vereinzelt. Doch es war auch der Abend, an dem der später berühmte Musiker Dieter Meier spontan einen ersten Auftritt vor Publikum hinlegte.

Partys auch in Aarau oder Wettingen

Die Partys von Disco Wildcat dauerten noch an bis Ende der 80er-Jahre. Martin Wieser und seine Freunde krempelten das Nachtleben in Zürich um und legten gewisse Grundsteine von dem, was es heute ist. Als sich die Lokale später etablierten, veranstaltete Disco Wildcat Partys und Modeschauen auch in anderen Schweizer Ortschaften, teils auch in Auftrag von Banken und anderen Sponsoren. So spielte Disco Wildcat zum Beispiel im Aarauer KuK (damals Saalbau) oder im Tägi Wettingen.

Disco samt Showeinlagen hier 1979 im Tägi Wettingen. Bild: Hans Jetzer/zvg

In den 90ern waren die Zeiten mobiler Discos dann definitiv vorbei und Martin Wieser ging mehr seinem bürgerlichen Leben als Architekt nach, gründete eine Familie, entwarf imposante Bauten und war vor der Pensionierung im Hochbauamt vom Kanton Zug angestellt. Er ist auch Mitglied vom Zürcher Trammuseum, zu Hause in Gränichen hat er einige Tramminiaturen ausgestellt. Von der Stadt entfernt, fährt heute immerhin die WSB dicht an seinem Garten vorbei.

Zu Hause in Gränichen hat Martin Wieser noch einige der alten Partyplakate. Bild: Mathias Förster

Als DJ Wildcat kann man ihn noch buchen

Hinter Disco Wildcat steht alles andere als ein wilder Chaot. Martin Wieser hatte immer alles perfekt durchorganisiert, mass zu Beginn etwa den Beat der Lieder mit der Stoppuhr, um die Songs perfekt ineinander mischen zu können. «Ich wollte immer der Beste sein», sagt er, der sich auch stets bemühte, aktuell zu bleiben. Beeindruckende 15'000 Schallplatten besitzt er in einem Lager in Zürich. Seine rund 9000 CDs hat er inzwischen in tagelanger Arbeit digitalisiert, damit er sie nicht mehr mitschleppen muss. «Meinen Rücken freut’s extrem.»

Martin Wieser 2014 in Zug als Disco Wildcat unterwegs, damals noch mit Gestellen voller CDs. Bild: Hans Jetzer/zvg

Martin Wieser legt als DJ Wildcat immer noch auf, an Privatanlässen wie Geburtstagen oder Hochzeiten. Das Gespür für die richtige Musik im richtigen Moment, das hat er weiterhin. So wie auch seine Musiksammlung weiter wächst und wächst.

