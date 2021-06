Gränichen Eine historische Ecke der Gemeinde erhält zwei Neubauten An der Leerber, gleich neben der Wyna, sind 15 neue Wohnungen geplant. Die alten Gebäude werden restauriert. Daniel Vizentini 25.06.2021, 14.02 Uhr

Zwischen Spycher (links) und dem alten Spittel entstehen zwei neue Häuser: Eines mit Flach- und eines mit Steildach.

Mitac AG

Vor über einem Jahr berichtete die AZ über ein Abrissgesuch an der Leerber 12 in Gränichen. Nun liegt das Baugesuch auf für die beiden Neubauten: Für über sieben Millionen Franken entstehen dort 15 Wohnungen mit zwei bis sechs Zimmern, in einer Tiefgarage sind 30 Parkplätze geplant.