Die Hauptstrasse durch ganz Gränichen soll saniert werden.

Gränichen Ein Millionenprojekt: Die Hauptstrasse durchs ganze Dorf wird saniert An der Gemeindeversammlung im November werden ein Kredit von fast 15 Millionen Franken für die Sanierung der Kantonsstrasse inklusive Werkleitungen und weiterer Anpassungen vorgelegt. Zudem soll das ganze Dorf östlich der Wyna zu einer Tempo-30-Zone werden. Daniel Vizentini 25.09.2021, 05.00 Uhr

Die Kantonsstrasse in Gränichen soll saniert werden. Der Mittelstreifen soll wie beim Gasthof zum Löwen und dem ehemaligen Bahnhof (heute Valiant-Bank) über weite Strecken durchgehend werden. Daniel Vizentini

Nach Jahren der Planung geht es mit der Sanierung der Kantonsstrasse durch Gränichen vorwärts: Das Geschäft wird an der Gemeindeversammlung vom 22. November vorgelegt. Im aktuellen Gränicher Dorfblatt erläutern Gemeindeammann Peter Stirnemann und Gemeinderat André Muhmenthaler detailliert das Projekt und dessen finanzielle Auswirkungen für die Gemeinde. Diese sind nicht ohne: Von den 23,21 Millionen Franken Totalkosten für die Sanierung der Kantonsstrasse müsste Gränichen 7,78 Millionen zahlen. Hinzu kommen Anpassungen der Gemeindestrassen, eine neue Strassenbeleuchtung und eine neue Kanalisation. Insgesamt kostet das Projekt die Gemeinde 14,86 Millionen Franken.

«Keine schönen Aussichten am Gränicher Finanzhimmel», schreibt André Muhmenthaler entsprechend. Die Verschuldung liege aber «im verkraftbaren Rahmen»: Die zu erwartenden jährlichen Abschreibungen von rund 320'000 Franken entsprechen zwei Steuerprozenten. Und sie werden erst ab 2031 fällig. Denn: Baubeginn wäre erst 2028.

Ein Ja an der Gemeindeversammlung wäre nur der Startschuss. Projektierung, Auflage und Landerwerb könnten laut Kanton sechs Jahre dauern. Dies, obwohl schon mindestens vier Jahre am Projekt gearbeitet wird: 2017 fanden erste Sitzungen statt, das Betriebs- und Gestaltungskonzept als Grundlage für die anstehende Sanierung stammt sogar aus dem Jahr 2012. 2018 wurden probeweise Mehrzweckstreifen auf die Hauptstrasse gemalt und die Situation vor Ort untersucht. Der Gemeinderat bemühte sich danach um Optimierungen, verlangte offenbar auch eine Kostensenkung.

Im Fokus stand die Hauptstrasse, zuletzt bei der Eigentrassierung der WSB

Es ist eine ganze Weile her, dass die Gränicher Hauptstrasse im Fokus von Bauarbeiten stand. Zuletzt 1985 vielleicht, als die WSB weg von der Strasse auf ein eigenes Trassee verlegt wurde. Gränichen hatte damals rund 5500 Einwohner, heute sind es über 8300. Auch das ist mit ein Grund für die Sanierung: Elektro- und Wasserleitungen seien an ihrer Kapazitätsgrenze, Abwasserleitungen überlastet und in den Fugenbereichen gar undicht, schreibt der Gemeinderat.

«Die Querschnitte sind zu klein, bei Starkregen entsteht regelmässig Rückstau in der Kanalisation. Der Unterhalt der Abwasserleitungen wurde jahrelang auch aus Kostengründen vernachlässigt.»

Erreicht werden soll auch eine Verbesserung der Situation beim Abbiegen, was die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer erhöht und weniger Staus verursacht. Sogenannte Flüsterbeläge sollen zudem für weniger Lärm sorgen. Weiter könnte die erneuerte Hauptstrasse zu einer allgemeinen Aufwertung des Ortsbilds führen.

Als die WSB noch auf der Hauptstrasse fuhr. Max Hintermann/zvg Selbst Güterzüge verkehrten damals durchs Dorf. Max Hintermann/zvg Vor der Eigentrassierung verkehrten noch die Züge auf der Gränicher Hauptstrasse. Max Hintermann/zvg

Sanierung in drei Abschnitten

Zweieinhalb Kilometer der Kantonsstrasse werden saniert, eingeteilt in drei Etappen: einen Abschnitt Nord von der Autobahnbrücke bis zur Einmündung Birkenweg, einen Abschnitt Mitte bis zur Einmündung Chilematt und einen Abschnitt Süd bis zum Kreisel Oberfeld, der 2022 neu erstellt wird.

Zwischen Sommerstrasse und Birkenweg wird ein neuer Gehweg erstellt und es wird fast durchgehend Mehrzweckstreifen geben, wie in der Tramstrasse in Suhr nach dem Umbau. Dadurch, dass abbiegende Autos mehr Raum erhalten, soll auch der Verkehrsfluss verbessert werden. Täglich fahren von Süden her 11'500 Fahrzeuge in Gränichen hinein und 20'000 fahren in Richtung Suhr wieder heraus. Ein Grossteil des Verkehrs ist also hausgemacht.

So könnte Gränichens charakteristische S-Kurve samt Mittelstreifen aussehen. Gränicher Dorfblatt

Wird die Umfahrung von Suhr praktisch zur selben Zeit gebaut?

Während der Bauzeit wird der Verkehr nicht durch Quartierstrassen geleitet. Daführ setzte sich der Gemeinderat «vehement» ein, wie er schreibt. Es wird Lichtsignalanlagen und einspurige Verkehrsführungen geben. Schwerverkehr aus dem Wynental werde bereits in Unterkulm und Teufenthal via Dürrenäsch umgeleitet.

In Suhr soll von 2025 bis 2030 die Ost- und Südumfahrung gebaut werden (Projekt Veras). Ab 2022 bis 2027 ist zudem der Umbau der Hauptstrasse zwischen Suhr, Buchs und Aarau geplant. In den nächsten Jahren wird also viel Geduld auf den Strassen gefragt sein.