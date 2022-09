Gränichen: Pfarrerin Sonja Glasbrenner nicht wiedergewählt

Gränichen «Differenzen bei der Umsetzung der Corona-Massnahmen»: Pfarrerin nicht wiedergewählt Die Gränicher Stimmbevölkerung hat seine aktuelle Pfarrerin Sonja Glasbrenner nicht wiedergewählt. Die Kirchenpflege hatte sie nicht zur Wiederwahl empfohlen – auch aufgrund der Umsetzung der Corona-Massnahmen. 26.09.2022, 14.56 Uhr

Gränichen hat am Sonntag Sonja Glasbrenner nicht als Pfarrerin wiedergewählt. Sie darf ab 2023 nicht mehr in der reformierten Kirche predigen. Ihr haben 37 Stimmen für die Wiederwahl gefehlt. Sie war zehn Jahre in Gränichen tätig.