Gränichen Crazy for Gelato: Diese Gränicher Gelato-Firma war erst nur ein Hobby Die Gränicher Roger und Natalia Holzer haben in ihrer Garage eine Gelato-Firma gegründet. Angefangen hat alles mit einer kleinen Glace-Maschine. Das Unternehmen ist bereits in Gesprächen mit dem Detailhandel und mit einem bekannten Open Air in der Region. Florian Wicki Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Roger Holzer und seine Frau Natalia haben in ihrer Garage in Gränichen die Firma Crazy for Gelato gegründet. zvg

Von aussen sieht man nur eine Garage, doch hinter dem Garagentor gehen Kinderträume in Erfüllung – an der Zilstrasse hoch ob Gränichen baut derzeit eine Gelato-Firma ihr Geschäft auf. Dabei fing alles damit an, dass sich Roger Holzer und seine Frau Natalia vor einem Jahr eine kleine Glace-Maschine gekauft haben, wie Holzer erzählt: «Wir sind Genussmenschen, folglich wollten wir das auch einmal versuchen.» Das Resultat sei zwar schon essbar gewesen, sagt Holzer und lacht, wirklich zufrieden war er aber nie damit. Die Lösung: «Also habe ich mich umgeschaut und jemanden gesucht, der mir das richtig beibringen kann.» Schliesslich sei er bei der Università Gelato Carpigiani in Bologna fündig geworden, die Gelato-Universität des berühmten Eismaschinenherstellers Carpigiani, wo Holzer zusammen mit seiner Frau letzten Sommer dann einen Kurs besucht hat.

Dort ging ihm ein Licht auf: «Ich habe schnell realisiert, dass die Gelato-Produktion für ein reines Hobby viel zu teuer ist, wenn man es richtig machen will.» Holzer wollte, seine Frau auch, weswegen die beiden die Crazy for Gelato AG gegründet haben.

Gespräche mit der Landi und mit dem Open Air Gränichen

Apropos teuer: Die genauen Investitionskosten der Unternehmung nennt Holzer nicht. Er sei zwar schon ein Zahlenmensch, was man ihm glaubt, schliesslich arbeitet er hauptberuflich als Geschäftsführer der Ausgleichskasse für das schweizerische Bankgewerbe. Darum werfe er auch nicht gern mit Zahlen um sich, die Investitionen beliefen sich aber im sechsstelligen Bereich. Auch das glaubt man ihm, kostet eine Gelato-Maschine von Carpigiani selber doch auch schon einen guten fünfstelligen Betrag.

Die Kosten sind es auch, weshalb die Crazy for Gelato AG derzeit aus Holzers Garage operiert, wie er erklärt: «Da wir uns im Stadium der Firmengründung befinden und das ganze nur nebenberuflich machen, sind wir darauf bedacht, die Fixkosten so tief wie möglich zu halten.»

Folglich sei in absehbarer Zeit auch keine Gelateria in Gränichen geplant, das Unternehmen will seine Waren zunächst in den Bezirken Aarau, Lenzburg und Kulm jeweils samstags ausliefern. Oder dann klassisch am Glace-Stand: «Dafür beschaffen wir extra zwei Fahrzeuge, eines davon ein kleines elektrisches dreirädriges Piaggio Ape, das wir zum Glace-Mobil umfunktionieren.» Damit will Holzer bei schönem Wetter auch im Schwimmbad oder im Einkaufscenter die Zelte aufschlagen. Das grössere Fahrzeug ist für Foodfestivals, Firmenevents und Open Airs gedacht, so Holzer: «Derzeit finden Gespräche mit dem Open Air Gränichen statt.» Daneben zielt Holzer ausserdem auf den Detailhandel: «Auch der Volg Gränichen mit dem Mutterhaus Landi Unteres Seetal ist interessiert an unserem Gelato – da finden ebenfalls Gespräche statt, und es sieht sehr gut aus, da die Genossenschaft vielen lokalen Kleinproduzenten einen Platz in ihrem Sortiment gibt.» Das wäre natürlich ein kleiner Coup für Holzers, wäre ihr Gelato dann mit einem Schlag in den acht Filialen der Genossenschaft präsent.

So nachhaltig wie möglich produzieren

Das Sortiment der Crazy for Gelato wird neben Klassikern – laut Holzer muss man gewisse Sorten wie Schokolade, Erdbeere oder Stracciatella einfach im Angebot haben – auch speziellere Sorten beinhalten. Neben Gelato gib es auch Softgelato, ähnlich wie Softeis, aber qualitativ viel hochwertiger. Dazu kommen diverse Stängelglacen. Holzer: «Der gemeinsame Nenner ist immer, dass wir so viel wie möglich aus der Region beziehen, so stammt die Milch beispielsweise als Basis für jedes Gelato vom Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg.»

Den hauptsächlichen Bezug regionaler Rohstoffe liegt Holzer am Herzen, der Nachhaltigkeit zuliebe. Folglich ist neueste Kreation auch sehr lokal: ein Apfel-Bier-Sorbet mit frischen Äpfeln – ebenfalls von der Liebegg – und Bier von der Gränicher Rabenbrau-Brauerei.

