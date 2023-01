Auto brennt in Gränichen in Tiefgarage – Anwohnende evakuiert

Gränichen Auto brennt in Tiefgarage – alle Anwohnenden evakuiert In der Tiefgarage einer Wohnsiedlung geriet ein parkiertes Auto in Brand. Ein Grossaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz und evakuierte die betroffenen Häuser vorsorglich. 18.01.2023, 13.44 Uhr

Betroffen war eine Mehrfamilienhaus-Siedlung an der Quellstrasse in Gränichen. Augenzeugen bemerkten am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr schwarzen Rauch, der aus der Tiefgarage ins Freie drang.