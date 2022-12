Gränichen Ausstellungen zum 100-Jährigen: Gewerbler freuen sich auf ein feierliches Jahr Der Gränicher Gewerbeverein feiert 2023 sein 100-jähriges Bestehen. Dies mit einer Gewerbeausstellung im November sowie schon ab Januar mit einer historischen Ausstellung im Chornhuus – mit alten Werkzeugen, Maschinen und Geschichten. Daniel Vizentini 06.12.2022, 05.00 Uhr

So war es an der Eröffnung der letzten «Gwärbi» in Gränichen 2017. Ueli Wild

Der Verein Gränicher Gwärb wird 2023 seinen 100. Geburtstag feiern. Geplant ist vom 10. bis 12. November die Gewerbeausstellung «Gwärbi'23». Es ist die erste seit langem, war doch die «Gwärbi'20» wegen Corona abgesagt und damit der Dreijahresrhythmus unterbrochen worden.

In der Dreifachturnhalle werden die verschiedenen Stände stehen. In der Mehrzweckhalle nebenan «eine gemütliche Begegnungszone» samt Bühnenunterhaltung und «Partytime an der Gwärbibar», wie es im Gränicher Dorfblatt heisst.

Gefeiert wird auch am Neujahrsapéro am 2. Januar mit Eröffnung der Jubiläumsausstellung «100 Jahre Gwärb in Gränichen» im Chornhuus, in der alte Werkzeuge und Maschinen zu bestaunen sein und alte Geschichten erzählt werden.

