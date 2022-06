Gränichen: Anwohnerinnen wollen Tempo 30 bereits jetzt einführen

Gränichen Anwohnerinnen wollen Tempo 30 bereits jetzt temporär einführen lassen Noch liegt das Thema beim Aargauer Verwaltungsgericht. Die Befürwortenden drängen den Gemeinderat nun aber, schon jetzt Tempo 30 einzuführen. Sie begründen es mit dem aktuellen Bau des Kreisels Oberfeld und der Umleitung, die viel Verkehr ins Quartier bringt. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Anwohnende in Gränichen fordern Tempo 30, unter anderem auf der schmalen Eifeldstrasse während der Verkehrsumleitung. Daniel Vizentini

Tempo 30 in Gränichen ist wie eine Novela mit dramatischen Wendungen, Intrigen und vor allem eine, die schon seit zu vielen Jahren läuft und so bald auch kein Ende nimmt. Zu einem Politikum wurde das Thema ab 2016. Zwei Jahre später kippte ein Referendum einen Gemeindeversammlungsentscheid für die Einführung von Tempo 30.

Dieses Jahr hätte sich das Kapitel wiederholen können. Ein Referendum gegen ein weiteres Gmeinds-Ja kam mit rund 1200 Unterschriften zu Stande. Doch der von der Gemeinde an die Tempo-30-Gegner ausgehändigte Unterschriftenbogen war formell falsch. Nach Beratungen, die sich über zwei Monate hinwegzogen, entschied der Gemeinderat, das Referendum deswegen für ungültig zu erklären.

Ein Referendum kann sich gegen jeweils nur einen Gemeindeversammlungsbeschluss richten. Im von der Gemeinde ausgehändigten Formular waren aber zwei Beschlüsse aufgeführt, weshalb es für ungültig erklärt wurde.

Der Regierungsrat stützte diesen Entscheid, die Referendumsinitianten reichten darauf Beschwerde ein beim Verwaltungsgericht, wo sich das Verfahren nun befindet. Der Gemeinderat hatte bis letzten Freitag Zeit, dort seine Stellungnahme einzureichen, wie er der Gemeindeversammlung verkündete.

Gemeinderat könnte bereits Tempo-30-Schilder aufstellen lassen

Theoretisch könnte der Gemeinderat das Verfahren zur Signalisationsanordnung für Tempo 30 bereits starten. Er wartet aber auf einen rechtskräftigen Entscheid. Doch so lange wollen die Befürwortenden nicht warten.

Für sie steht fest: Die Situation sei aktuell zu gefährlich, laut ihnen vor allem wegen des Baus vom Kreisel Oberfeld und der Umleitung des Verkehrs über die Eifeldstrasse zum Sportplatz vom FC Gränichen sowie in Richtung Schürberg und Seon, oder zurück über die Bienstel- und Eizopfstrasse.

Die Abzweigung zum Sportplatz an der Ecke Eizopfstrasse/Eifeldstrasse. Daniel Vizentini

«Die erwähnten Strassen werden durch viele Schulkinder frequentiert, die dringend geschützt werden müssen», schrieben zwei Anwohnerinnen in einem Brief an den Gemeinderat, der auch der AZ vorliegt. In diesem bitten sie, bereits jetzt Tempo 30 einzuführen.

Dem Brief wurden rund 100 Unterschriften angehängt, die die beiden Befürworterinnen von Tempo 30 innert zweier Tage im Dorf gesammelt hatten. Sie sagen:

«Viele Anwohner der Achse ‹Bleien-Ruus-Holtengraben› beobachten mit grosser Sorge, wie der massive Verkehr durch die Quartierstrassen umgeleitet wird, ohne auch nur eine zumindest temporäre Reduktion der Geschwindigkeit.»

Es sei «absolut unverständlich», dass nichts unternommen werde. An der Eizopfstrasse und an der Leerber gäbe es zudem drei Baustellen, die laut den Befürworterinnen die Sicht und teilweise Strassenbreite einengen und zu gefährlichen Situationen führen.

Wegen Ausweichmanöver von Automobilisten hätten Landwirte und Anwohnende ihre Grundstücke mit Absperrungen geschützt. «Diese wiederum erschweren den Fussgängern das Ausweichen. Gefährdet sind ebenso die Velofahrerinnen, darunter viele Kinder, die zum Fussballplatz fahren.» Auch in den Wohngebieten an der Quellstrasse oder im Spickel werde es für Kinder und Senioren gefährlich, sagen sie.

Anwohnende der Bienstelstrasse improvisieren Absperrungen, damit Fahrzeuge beim Kreuzen nicht über ihr Gelände fahren. Daniel Vizentini

Schmale, zum Teil unübersichtliche Strassen

Ein Augenschein vor Ort bestätigt: Die Umleitungsstrassen sind schmal, die Häuser dicht daran gebaut, Trottoirs gibt es nicht. Jederzeit könnte ein Kind auf die Strasse springen. Mit gesundem Menschenverstand kann man dort nicht viel schneller als 30 km/h fahren. Anwohnende haben auch Schilder für «Freiwillig Tempo 30» oder gar Tempo 20 aufgestellt. Theoretisch wäre auf der Eifeldstrasse Tempo 50, stellenweise gar 60 erlaubt.

Die Eifeldstrasse führt dicht an Wohnhäuser vorbei. Daniel Vizentini In Richtung Schürberg und Seon gilt nach dem Wohnquartier Tempo 60. Daniel Vizentini Die Eifeldstrasse führt dicht an Wohnhäuser vorbei. In Richtung Schürberg und Seon gilt nach dem Wohnquartier Tempo 60. Daniel Vizentini

Vorgesehen ist die Umleitung im Einbahnregime. Doch schon innert weniger Minuten war zu sehen, wie Autos vom Sportplatz nach der Wynabrücke links abbogen, obwohl entsprechende Verbote vor und nach der Brücke signalisiert sind.

Während der Umleitung darf man her eigentlich nicht abbiegen, viele halten sich aber nicht daran. Daniel Vizentini Links abbiegen nach der Wynabrücke ist auch ohne die Umleitung nicht erlaubt. Daniel Vizentini Während der Umleitung darf man her eigentlich nicht abbiegen, viele halten sich aber nicht daran. Daniel Vizentini

Heikler ist die Rückfahrt über den Hueweg und die Bienstelstrasse, die einiges schmäler sind. Kreuzen ohne von der Strasse abzukommen, ist dort kaum möglich, schnell fahren undenkbar.

Gemeinde kann Tempo 30 verfügen, temporär gar ohne Meldung an Kanton

Um die Situation zu entschärfen, schlagen die Anwohnerinnen mindestens eine temporäre Einführung von Tempo 30 vor. Die Kompetenz dafür liegt beim Gemeinderat: Für Verkehrsanordnungen auf Gemeindestrassen ist alleine er zuständig, bestätigt der Kanton auf Anfrage. Die Gemeinde kann Tempo-30-Schilder gar ohne eine öffentliche Publikation oder Mitteilung an den Kanton aufstellen, wenn es eine temporäre Massnahme wegen Verkehrssicherheit ist, die nicht länger als 60 Tage dauert.

Eine temporäre Tempo-30-Massnahme hat zum Beispiel Menziken einst umgesetzt: Als während einer Strassensanierung die direkte Zufahrt zum Schwimmbad gesperrt war, stellte die Gemeinde in Eigenregie Tempo-30-Schilder auf in der Hoffnung, den Verkehr zu beruhigen.

Nur für eine dauerhafte Herabsetzung der Geschwindigkeit muss die Gemeinde mittels Verkehrsgutachten die Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit der Massnahme aufzeigen. Publikation und Meldung an den Kanton sind dann nötig.

Für Tempo 30 auf Gemeindestrassen brauche es übrigens keine Zustimmung des Stimmvolks, bekräftigt der Kanton. In Gränichen hat der Gemeinderat das Vorhaben dem Volk aber vorgelegt, gerade weil das Thema im Dorf kontrovers ist. «Wir finden, dass wir Meinungen aus der Gemeinde abholen müssen», sagte Gemeindeammann Peter Stirnemann dazu an der Gmeind im November 2021.

Gemeinderat bittet noch um einen Monat Geduld

Auch jetzt will der Gemeinderat keine Kontroverse auslösen. Zu einer temporären Einführung von Tempo 30 sagt Peter Stirnemann: «Wir können uns das schon vorstellen, wollen aber, weil es sich noch um ein laufendes Verfahren handelt, keine Massnahmen ergreifen.»

Da ja die Umleitung noch etwa einen Monat dauert und somit zeitlich absehbar ist, appelliere der Gemeinderat an die Toleranz der Anwohnenden. «Von unserer Seite und auch von Seiten der Repol haben wir keine Kenntnis von ‹prekären Verhältnissen›.»

Auf den schmalen Umleitungsstrassen ist Vorsicht gefragt. Daniel Vizentini

Nachbarschaft in der Bleien hat den Verkehr gezählt Die Nachbarschaft im Gebiet Bleien hat sich sogar die Mühe gemacht, das Verkehrsaufkommen in ihrem Quartier während sieben Tage zu zählen. Am Montag, 23. Mai, etwa seien zwischen 6.30 und 7.30 Uhr 123 Autos, 4 Lastwägen und 3 Motorräder gesichtet worden. Am selben Tag zwischen 16 und 17 Uhr sollen es gar 130 Autos, 8 Lastwägen, 6 Motorräder und 16 Lieferwagen gewesen sein. Selbst an den Sonntagen, 22. und 29. Mai, seien laut der Nachbarschaft nachmittags zwischen 41 und 61 motorisierte Fahrzeuge pro halbe Stunde durch das Quartier gefahren.

Die Verkehrszählung der Nachbarschaft im Gebiet Bleien. Zur Verfügung gestellt

