Nach Unterbruch wieder eine Aargauer Meisterschaft Polysport

Rund 200 Sportlerinnen und Sportler werden erwartet an der Aargauer Meisterschaft Polysport in Gränichen. Das OK will – nach einem zweijährigen Unterbruch – für einen erlebnisreichen, unvergesslichen Tag sorgen mit attraktiven Wettkämpfen und spannenden Begegnungen.

Michael Hunziker 24.08.2022, 05.00 Uhr