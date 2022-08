Gränichen AG: Auto überschlägt sich nach Kurve, landet auf Dach

Gränichen 18-Jährige aus dem Kanton Luzern fährt zu schnell in Kurve und überschlägt sich – zwei Verletzte In Gränichen hat sich am Sonntag ein spektakulärer Unfall ereignet. Eine junge Frau hat sich dabei mit ihrem Auto überschlagen. Das Fahrzeug ist nicht mehr benutzbar. 08.08.2022, 12.10 Uhr

Das Auto kam auf dem Dach zum Stillstand. Kantonspolizei Aargau

In einem Mini fuhr die 18-Jährige am Sonntag kurz nach 21.30 Uhr vom Rütihof her talwärts in Richtung Gränichen. Weil nicht ortskundig, fuhr die junge Luzernerin zu schnell in eine Linkskurve und kam dadurch rechts von der Strasse ab.