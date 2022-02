Gogo Frei tauft seine neue CD

Gogo Frei in Oberentfelden Tingel Tangel mit Spass am Bass: Aus Sibesieche werden Sibezgsieche Gogo Freis Band «Open Book» taufte in Oberentfelden ihre neue CD: Drei ältere Herren feiern den fröhlichen Blues. Peter Weingartner 25.02.2022, 17.46 Uhr

An der CD-Taufe in Oberentfelden (von links): Rainer Suter, Taufgotte Susi Strütt, Franz Kneubühler und Gogo Frei. Peter Weingartner

211 Jahre musikalische Erfahrung schlagen, brummen und jaulen in der neuesten CD der Gruppe «Open Book» des musikalischen Tausendsassas Gogo Frei. Das Trio mit Franz Kneubühler (73) am Schlagwerk, Rainer Suter (71) am Bass ohne Bünde und Gogo Frei (67), Gitarren und Gesang, alte Weggefährten, taufte sie am Donnerstagabend im Börom Pöm Pöm in Oberentfelden. Sie trägt den lateinischen Namen für Brennnessel: urtica dioica membranacea.

«Irgendeinisch gohd eim de Schnuuf us»

Alter schützt vor Leidenschaft nicht: Zumindest musikalisch haben die drei Männer den Powerschalter auf «On» gedrückt. In Gogos Texten drückt freilich eine Altersmelancholie durch, die auch dem Publikum, etliche Altersgenossinnen und -genossen des Trios, kaum fremd sein dürfte. Eine gelassene Schwermut, Solidarität im Blues: Es trifft alle.

Im Song «Sibesiech» beschreibt Gogo, wie es mit den Jahren «hed afo bröckle». Er stellte fest: «Irgendeinisch gohd eim de Schnuuf us, es muudereet de Körper, es gohd nid ewig bärguuf.» Aus den Sibesiechen wurden drei Sibezgsiechen: 211 Jahre.

Texte entstehen aus Beobachtungen und Gedanken

Aber Gogo beobachtet, wenn er Songs schreibt, nicht nur sich, sondern auch die Natur auf der Aegerten oberhalb Kölliken, wenn er im Garten sitzt. Ausdruck davon ist das titelgebende Stück «Brenessle Blüeteschtaub»; sie zeigt die lyrische Seite des musikalischen Autodidakten, der seine Passion seit über 50 Jahren ziemlich kompromisslos lebt. Die Band hat Gogo 2020 für die Vernissage seines Buchs «Gogo – Die Karriere eines Provinzmusikers» zusammengestellt.

«In dieser Gruppe ist der Bass ein Soloinstrument», sagt Gogo und verneigt sich damit vor Suters flinken Fingern, die den Songs, zusammen mit Kneubühlers Schlagzeugkünsten mehr als bloss ein Fundament geben.

Tote Freunde und dröhnende Drohnen

Melancholie auch im Stück «Fründe vo früener», deren Zahl abnimmt, «versumpft, vergschäftet, verschportlet oder scho tod». Letzteres trifft auf den Künstler und einstigen Mitmusiker Walo Spörndli zu, der nicht mehr dazu gekommen ist, das Cover dieser neuen CD zu gestalten.

Der «Riese mit dem grauen Resthaarzopf» (Pedro Lenz über Gogo) macht sich auch Gedanken über die Welt, wenn er alliterierend über dröhnende Drohnen singt, die am Himmelzelt drohen, «programmiert zu helfen, programmiert zu töten». Bittere Aktualität.

An der CD-Taufe spielte die Band auch Coversongs von Jimi Hendrix’ «Hey Joe» über Elvis’ «Hound Dog» zu «Knockin’ on Heaven’s Door». Und eigene Songs aus früheren Zeiten.

Tingeln? Für Gogo nichts Abwertendes

Man mag den Begriff «Tingeln» abwertend finden; für Gogo ist er’s nicht. Mit seinen verschiedenen Bands (www.partysounds.ch) hat er auch die Coronazeit gut überstanden. Nicht nur mit Auftritten im Börom Pöm Pöm, einmal im Monat, nächstes Mal am 24. März mit den «Gogo-Girls».

Der Song «Tingel Tangel», programmatisch an den Anfang der CD-Taufe gestellt und am Ende instrumental mit solistischen Höhenflügen wieder aufgenommen, umschreibt Gogos musikalische Philosophie: «jeden abend alles geben/egal wo man auch spielt/liebe schweiss und tränen/so sein wie man sich fühlt.» So kam das Publikum an der CD-Taufe auf seine Kosten: «den leuten etwas bieten/das sie irgendwie berührt/und sie zwei, drei stunden/in eine andere welt entführt.»