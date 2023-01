Gewerberäume Projekte in vier Gemeinden: Erfahren Gewerbeboxen einen regelrechten Boom? Uerkheim hat die Baubewilligung, in Reinach wird bald gebaut. In Suhr ist ein bewilligtes Projekt seit einem Jahr wegen Einsprachen beim Kanton blockiert. Und auch in Gränichen gibt es Indizien für künftige Gewerberäume bei der Zehndermatte. Daniel Vizentini 30.01.2023, 11.50 Uhr

Im Suhrer Helgenfeld wären solche «Workboxes» geplant. Deren Bau ist wegen Einsprachen seit nun über einem Jahr auf Kantonsebene blockiert. Bild: Workboxes AG/zvg

In den letzten Jahren haben sich Projekte für sogenannte Gewerbeboxen in der Region auffallend gehäuft. Offenbar besteht Bedarf von kleinen und mittleren Unternehmen nach neuen, zahlbaren und eben auch modernen Räumen – statt der üblichen alten, umgenutzten Fabrikhallen wie in Teufenthal (Injecta) oder Oberentfelden (Alte Bürsti), die zwar Historie und Charme haben, in der Infrastruktur aber nicht mehr zeitgemäss sind.

Am weitesten fortgeschritten wäre theoretisch das Vorhaben der Workboxes AG, im Helgenfeld in Suhr einen kleinen Gewerbepark zu errichten, nach Beispiel ihres ersten Gewerbeparks in Gretzenbach. Nach jahrelangem Hin und Her erteilte die Gemeinde Ende 2021 die Baubewilligung.

Auf einem Landstreifen zwischen der Emmi und relativ dicht neben einem Wohnquartier geplant, hat sich die Nachbarschaft aber dagegen aufgelehnt. Seit einem Jahr liegt deren Beschwerde beim kantonalen Verwaltungsgericht, der Ausgang dieses Streits ist laut kürzlicher Auskunft der Einsprechenden nach wie vor ungewiss.

Die Suhrer «Workboxes» würden auf diesem Landstück zwischen Emmi und einem Wohnquartier errichtet. Bild: Daniel Vizentini

(13. Januar 2022)

In Reinach sollten Bertschis dieses Jahr bauen können

Was sich in Suhr noch weiter vor sich herzieht, scheint in Reinach inzwischen geklärt: Die Familienfirma Bertschi Mulden und Container Transporte AG will neben ihrem Recycling-Paradies und dem albanisch-islamischen Kultur- und Begegnungszentrum Tulipan ausgangs Reinach Raum für «verschiedene kleinere Gewerbebetriebe» erstellen, wie Projektleiter Daniel Bertschi letzten Sommer erklärte.

Die Baubewilligung ist da, Anfang dieses Jahr sollte es mit den Arbeiten losgehen, hiess es. Fertig gebaut wäre alles bereits im nächsten Sommer. Die Nachfrage sei bereits vor der Bewilligung spürbar gross gewesen, hiess es. Im Juni war ein Drittel der geplanten Fläche vorvermietet. Laut Bertschi mangle es in der Region eindeutig an kleinen Hallen und Gewerbeflächen.

Das Bertschi-Recycling-Paradies in Reinach. Die albanische Moschee liegt links ausserhalb des Bilds. Michael Küng (7. Oktober 2019)

Baubewilligung steht auch in Uerkheim

Nach mehreren Monaten steht auch in Uerkheim die Bewilligung für den Bau eines neuen Gewerbeparks an der Dorfstrasse 91, wie Bernhard Engstler, Geschäftsführer der Gewerbeboxen AG, preisgibt. «Wir werden in Kürze mit dem Bau beginnen.»

Angedacht sind laut Website 18 zwei- und acht einstöckige Räume mit 66 respektive 106 Quadratmeter Fläche. Die grösseren Räume werden ab 1500 Franken im Monat vermietet, die kleineren ab 1350.

Diese Visualisierung zeigt, wie die Gewerberäume in Uerkheim demnächst aussehen könnten. zvg

Dieselbe Firma besitzt auch Land in Gränichen

Auf Anfrage nicht bestätigen will er hingegen, ob sein Unternehmen auch den Bau eines Gewerbeparks in Gränichen plant. Laut Grundbuch ist die Gewerbeboxen AG aus Uerkheim Eigentümerin der 1945 Quadratmeter grossen Parzelle 3332 neben der Zehndermatte, dem Sportplatz des FC Gränichen.

Wie in Reinach wären auch hier die möglichen Gewerberäume mit einem – immerhin geplanten – Recycling-Paradies der Familie Bertschi benachbart. Und während in Reinach die Alu Menziken gegenüber ein grosses Landstück besitzt, ist es in Gränichen die Swiss Metall AG.

Das geplante Recycling-Paradies der Familie Bertschi in Gränichen ist schon seit Jahren ausgesteckt. Das Landstück dahinter (links des Hauses im Bild) wurde von der Gewerbeboxen AG aus Uerkheim erworben. Daniel Vizentini (19. August 2020)

Wie Gemeindeammann Peter Stirnemann an der letzten Ortsbürgergemeindeversammlung Ende November erklärte, wollten eigentlich die Ortsbürger die Landparzelle kaufen, die der Gewerbeboxen AG gehört. Drei Jahre zuvor hatte die Gemeindeversammlung auch den dafür vorgesehenen Ausgaben von 770'700 Franken zugestimmt.

Doch der Kauf war an die Bedingung geknüpft, dass das Recycling-Paradies nebenan eine definitive Baubewilligung erhält. Das Einspracheverfahren läuft aber schon so lange, dass der Eigentümer nicht mehr warten konnte und so das Grundstück «an einen Dritten veräussert hat».

Die möglichen Gewerbeboxen kämen hinter dem künftigen Recycling-Paradies (hier ausgesteckt) zu stehen. Daniel Vizentini (4. April 2022)