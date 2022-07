So kam die Brunchgöttin durch die Pandemie

Gewerbe «Brunchgöttin»: Sie hat mit Frühstück in der Tüte die Pandemie überstanden Sie machte sich zum ungünstigsten Zeitpunkt der letzten Jahre selbstständig – direkt vor der Pandemie. Doch eine gute Idee und eine Ärztin retteten ihr junges Unternehmen. Andrea Marti Jetzt kommentieren 22.07.2022, 18.30 Uhr

Regina Maurer führt das B&B «Brunchgöttin» in der Aarauer Altstadt. Severin Bigler

Sie machte sich zu einem Zeitpunkt selbstständig, in dem sich rückblickend wohl nicht viele zu diesem Schritt entschlossen hätten. Im Dezember 2019, kurz vor der Coronapandemie, eröffnete «Brunchgöttin» Regina Maurer ihr Bed and Breakfast in der Aarauer Altstadt.

Sie hatte viel Glück in den Monaten, die folgten. Aber auch einige schlaflose Nächte. «Ich wusste ja nicht, was kommt, niemand wusste das.» Kurz habe sie überlegt, ihr Bed and Breakfast wieder aufzugeben. Doch dann dachte sie sich: «Aufgeben ist jetzt keine Option.»

Und besser war's, denn nach diesem Entschluss überlegte sich Regina Maurer ein Angebot, das sie durch die Pandemie brachte: die Brunchtüten. Bis an die Haustür liefert Maurer Tüten mit Zopf, selbst gemachter Konfi und anderen Köstlichkeiten. Zuerst gab es nur eine einzige Brunchtüte, zu Ostern kreierte Maurer ein zweite – diesmal thematisch passend mit Osterhasen, Osternestchen und allem, was dazugehört. Zu Muttertag folgte die dritte. Als Corona ein Jahr später noch immer nicht vorüber war, gestaltete Maurer die Valentinstag-Brunchtüte, die nicht nur mit herzförmigem Zopf daherkommt, sondern auch mitgelieferte Deko und Rosen enthält.

Die Valentinstag-Edition der Brunchtüte war so erfolgreich, dass Maurer das Angebot bis heute hat – inzwischen unter dem Namen «Brunchtüte für Verliebte». Die Muttertagstüte ist heute als Brunchtüte «Deluxe» erhältlich, ausserdem bietet Maurer eine mediterrane Brunchtüte an, komplett mit Antipasti und marinierten Oliven.

Zwei Pasteis de Nata, portugiesische Puddingtörtchen, die Maurer in ihrer «Brunchtüte für Verliebte» mitliefert Severin Bigler Einer der Frühstückstische im Bed&Breakfast «Brunchgöttin». Severin Bigler Ein Fensterplatz in der Laube des Bed&Breakfast, der zum Lesen einlädt. Severin Bigler Der Salon des Bed&Breakfast «Brunchgöttin». Severin Bigler

Die Zimmer für zwei Monate an eine Ärztin vermietet

Auch mit den beiden Zimmern, die Maurer vermietet, hatte die «Brunchgöttin» Glück: Gleich zu Anfang der Pandemie reservierte eine Ärztin die Zimmer für zwei Monate, womit Maurer die Lockdown-Zeit schon überbrückt hatte. In den späteren Phasen der Pandemie wurden die Zimmer oft von Menschen gebucht, die zwar nicht weit weg wohnten, aber eine Auszeit suchten, als Reisen kaum möglich waren. «Manche Gäste wohnten so nahe, dass sie zu Fuss kamen», erzählt Maurer.

Das hat sich inzwischen geändert, die Gäste im Bed and Breakfast «Brunchgöttin» kommen immer öfter von weiter weg. «Die aus der Nähe gehen jetzt wieder weiter weg in die Ferien», meint Maurer. Aber einige Stammgäste seien geblieben, kämen regelmässig oder bestellten immer wieder eine Brunchtüte. «An manchen Wochenenden stosse ich wirklich an meine Kapazitätsgrenze», sagt Maurer.

Maurer hat punktuell Unterstützung einer Mitarbeiterin, manchmal hilft ihre Mutter aus. Für viel mehr Aufträge, als sie heute hat, reicht die Kapazität trotzdem nicht. «Ein Ausbau wäre aber schon ein Traum, ein zweiter Standort beispielsweise, wo ich ebenfalls Brunchtüten anbieten könnte.» Noch plant die Brunchgöttin aber nichts, sie hat es nicht eilig. «Alles zu seiner Zeit, Wachstum muss organisch sein – es kommt, wie es kommt», sagt sie entspannt.

