Die Region Aarau steht kurz vor einer Spitex-Grossfusion

Gesundheitswesen Die Region Aarau steht vor einer Spitex-Grossfusion – drei sind ausgestiegen Drei Organisationen sollen zusammengelegt werden, eine macht alleine weiter, zwei prüfen Kooperation mit Altersheimen: Das Spitex-Wesen im Grossraum Aarau wird umorganisiert. Das Volk soll mitreden dürfen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 27.10.2021, 18.15 Uhr

Die Mitarbeitenden der künftigen neuen Spitex würden Menschen in einem Einzugsgebiet von über 40'000 Personen betreuen. Symbolbild/ KEYSTONE

Seit rund zwei Jahren wird die Zukunft der Spitex-Organisationen in der Region Aarau geplant. Die sechs einzelnen Organisationen aus zwölf Gemeinden prüfen, ob und wie sie sich eine vertiefte Zusammenarbeit oder eine Fusion vorstellen könnten. Konkret betrifft das die Spitex Aarau, die Spitex Aare-Nord, die Spitex Buchs, die Spitex Gränichen, die Spitex Suhr und die Spitex Suhrental Plus. Die beteiligten Gemeinden sind Biberstein, Buchs, Densbüren, Erlinsbach (AG), Gränichen, Kölliken, Küttigen, Muhen, Oberentfelden, Suhr, Unterentfelden sowie die Stadt Aarau.

Gestern teilte die Projektsteuerung mit: Es wird zu keinen weiteren Kooperationen kommen. Stattdessen bahnt sich eine Fusion an. Allerdings nicht mit allen. «Suhr und Gränichen verfolgen jeweils einen kommunalen Ansatz und werden prioritär einen Zusammenschluss der Spitex-Organisationen mit den örtlichen Alters- und Pflegeheimen prüfen», heisst es in der Medienmitteilung. Und:

«Die Spitex-Organisation Suhrental Plus erbringt ihre Leistungen bereits für ein Gebiet mit 40 000 Einwohnern. Sie wird eigenständig weitergeführt.»

Die übrigen Spitex-Organisationen wollen gemeinsam weitermachen und auf eine neue grosse Spitex hinarbeiten. Das betrifft die Stadt Aarau sowie die Gemeinden Biberstein, Buchs, Densbüren, Erlinsbach und Küttigen. «Ein Zusammenschluss der drei Spitex-Organisationen Aarau, Aare-Nord und Buchs würde ein sinnvolles Gebiet mit einer respektablen Grösse von rund 43000 Einwohnern umfassen», schreibt die Projektsteuerung in der Medienmitteilung. Es wäre eine der Grössten im Kanton. «Alle Beteiligten sind überzeugt, dass sich ein Zusammenschluss positiv auf das Leistungsangebot, die Professionalität und die Effizienz auswirken und somit einen Mehrwert für die Spitex-Kundinnen und –Kunden, die Spitex-Organisationen und die Gemeinden bedeuten.»

Warum kommt nur noch ein Zusammenschluss und keine Kooperation in Frage? «Kooperationen bestehen zum Teil heute schon», sagt Regula Kuhn, Küttiger Gemeinderätin und Vorsitzende der Projektsteuerung. «In der letzten Phase sind wir zur Erkenntnis gelangt, dass sich durch kleine weitere Schritte zwar weitere Kooperationen ergeben könnten, insgesamt wäre das aber ein kompliziertes Konstrukt, das viel Aufwand und kaum Mehrwert - insbesondere nicht den gewünschten unternehmerischen Freiraum – bringen würde.»

Wie es nun weitergeht

In einem nächsten Schritt werden Gemeinden und Organisationen klären, welche Rechtsform das fusionierte Konstrukt haben soll. Eine Aktiengesellschaft? Eine Interkommunale Anstalt? Ein Verein? Je nachdem – auch nach Finanzbedarf – wäre eine Abstimmung in den Einwohnerräten und an den Gemeindeversammlungen nötig oder nicht.

Laut Regula Kuhn sind sich die Beteiligten aber aktuell einig, dass eine politische Diskussion erfolgen soll, selbst wenn nach Gesetz ein Beschluss der Souveräne in den Einwohnergemeinden nicht zwingend notwendig wäre. Es ist also wahrscheinlich, dass im Sommer oder dann im Herbst 2022 den Parlamenten und Gemeindeversammlungen eine entsprechende Vorlage unterbreitet wird.