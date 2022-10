Rundgang durch das Geisterhaus in Birrwil

Gespenstisch Löcher im Boden, kaputte Fenster, aber eine unschlagbare Aussicht: Rundgang durch das Geisterhaus von Birrwil Erbaut wurde es im 17. Jahrhundert und seit mindestens 40 Jahren steht es leer. Es muss aber einst ein Bijou gewesen sein, das Haus an der Zopfstrasse in Birrwil. Und könnte es auch wieder werden; wenn auch mit viel monetärem und zeitlichem Aufwand. Eva Wanner Jetzt kommentieren 24.10.2022, 16.45 Uhr

Jan Schmidt

Die beiden Frauen vom Betreibungsamt warnen: Augen auf den Boden richten, denn man weiss nie, wo man hintritt. Oder ob der Fuss gar plötzlich in der Leere schwebt. Die schmale Holztreppe nach oben soll man bitte auch nicht betreten; die ersten ein, zwei Stufen vielleicht, aber mehr nicht. Selbst wenn man heil oben ankommen würde, wird schon von unten deutlich, dass dieser Boden nicht unbedingt hält. Und einen Unfall am Besichtigungstermin des Hauses in Birrwil, das im Dezember zwangsversteigert wird, braucht nun wirklich niemand.

Der Ansturm am ersten Termin der öffentlichen Besichtigung hält sich in Grenzen. Dennoch sind einige Interessierte da, die sich das Haus auch von innen ansehen möchten. Zumindest jene Ecken und Winkel, in denen keine Unfallgefahr droht. Alles andere ist mit rot-weissem Band abgesperrt, etwa das Terrässchen mit einem grossen Loch im Boden.

Seit mindestens 40 Jahren unbewohnt

Der erste Eindruck ist gespenstisch. Seit mindestens 40 Jahren ist das Haus nicht mehr bewohnt. Das merkt man zwar etwa an den abblätternden Schichten von Farbe, Holz und Isolation an den Wänden. Am Geruch. An der Tatsache, dass viele Fenster kein Glas mehr haben. Und doch stehen und liegen überall Hinweise darauf, dass hier einmal Leben drin war. Ein Kinderbild auf einem Kachelofen. Ein hölzerner Badmintonschläger. Leitern. Ein Velo liegt in der Scheune und sogar ein Anhänger steht darin. Vor der Scheune liegt Stroh; eine Katze schlängelt sich hindurch. Das wirkt so, als würde hier noch gelebt und gearbeitet.

In jeder Ecke lassen sich Dinge entdecken. Eva Wanner Bei manchem schaudert einem. Eva Wanner Eva Wanner

Dann sind da aber eben die deutlichen Spuren der Zeit. Und nicht nur sie scheint am Holz genagt zu haben. Einer der Interessierten testet die Stabilität seines nächsten Tritts, blickt nach oben. Durch ein Loch in der Decke sieht man den oberen Stock. Man scheint sich unter den Anwesenden einig: Das Haus hat Potenzial, war dereinst ein Bijou und könnte es wieder werden. Mit der gefühlt ewig hohen Decke, dem ehemaligen Heustock in der Scheune, könnte man vieles machen. Die Frage, die sich aber bei allen stellt: Was und zu welchem Preis? Abreissen darf man das Haus nicht, denn es steht unter kantonalem Denkmalschutz. Es ist weder an die Kanalisation angeschlossen, noch hat es Wasser- und Stromanschluss.

Der Blick ist einmalig

«Verpassen Sie ja nicht die Aussicht!», rät ein Interessent einem anderen. Vorsichtig geht dieser ins Haus, um die Ecke, zu einem Fenster – und staunt. Man blickt auf die grüne Wiese nebenan; auf diesem Bauland grasen aktuell Kühe. Und dann sieht man sehr, sehr viel See. Eine unbezahlbare Sicht, einmalig und nicht verbaubar. Sie ist mit ein Grund dafür, dass das Betreibungsamt das Grundstück auf 1,5 Millionen Franken geschätzt hat.

Der Blick auf den See ist unverbaubar – und unbezahlbar. Eva Wanner Auf dem Bauland neben dem Haus grasen aktuell Kühe. Jan Schmidt Eva Wanner Jan Schmidt

Wie viel dann wirklich dafür bezahlt wird, zeigt sich an der Versteigerung am 7. Dezember im Löwensaal in Beinwil am See. Noch einmal haben Interessierte die Möglichkeit, sich das Haus anzusehen: am Montag, 28. November, zwischen 10 und 10.30 Uhr. Eine Anmeldung ist zwingend nötig an ba@reinach.ch.

