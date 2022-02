Aarauer Transmann nutzt einfache Änderung des Geschlechtseintrags

Geschlechtseintrag Aarauer Transmann trägt endlich ein «M» in der ID: «Ich fühle schon mein ganzes Leben, dass ich kein Mädchen bin» Seit Anfang Jahr können der eigene Vorname und Geschlechtseintrag einfach mit einem Besuch auf dem Zivilstandsamt geändert werden. Für den Transmann Noa Theo (21) aus Aarau eine Erleichterung: «Wir sind in die richtige Richtung unterwegs», sagt er. Bei den regionalen Zivilstandsämtern ist die Nachfrage überschaubar. Valérie Jost 16.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noa Theo (21) aus Aarau – hier in seinem Lieblingspulli, einem Geschenk seiner Freundin – war einer der ersten, der das vereinfachte Verfahren zur Anpassung von Vorname und Geschlechtseintrag nutzte. Bild: zvg

«Es fühlt sich einfach richtig an», sagt Noa Theo. Der 21-Jährige aus Aarau spricht vom Geschlechtseintrag auf seiner Identitätskarte: Seit einem Monat steht da «M» für «männlich». Das ist Noas Geschlecht – auch wenn er bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugewiesen wurde. Noa ist trans, nimmt seit fünf Monaten Testosteron und hat seine beiden Vornamen selbst gewählt. «Ich habe das schon mein ganzes Leben lang gefühlt, dass ich kein Mädchen bin», so der Transmann. «Nun stimmt es endlich auch auf dem Papier.»

Denn seit dem 1. Januar 2022 sind Anpassungen von Geschlecht und Vornamen im Personenstandsregister einfacher möglich als zuvor – wer dies will und über 16 Jahre alt ist (Jüngere brauchen zusätzlich die Bestätigung der Eltern), muss nur noch eine Erklärung auf dem Zivilstandsamt unterschreiben. Kosten: 75 Franken.

Vom langen Gerichtsverfahren zu 10 Minuten auf dem Amt

Vor zehn Jahren war die Änderung des Geschlechtseintrags nur möglich, «nachdem man sich operativ hatte sterilisieren lassen», so das Transgender Network Switzerland. Das ist zwar Geschichte, doch auch in den letzten Jahren war noch ein aufwendiges, teures Gerichtsverfahren inklusive eines psychologischen Gutachtens nötig. «Mein bester Freund hat das vor fünf Jahren gemacht, um seinen Vornamen zu ändern», erzählt Noa. «Er musste vor Gericht erscheinen, wo das andere Leute das für ihn entschieden.»

Er selbst ist deshalb sehr froh, ist die Anpassung nun unbürokratisch möglich: «Mein erstes Gefühl, als ich davon hörte, war Freude. Wir sind in die richtige Richtung unterwegs.» Ausserdem müsse er nun viel weniger Geld dafür ausgeben: «So kann ich mehr für meine Mastektomie (operative Entfernung der Brüste, Anm. d. Red.) sparen.»

Bei seinem vorreservierten Termin beim Zivilstandsamt Aarau sei alles gut abgelaufen, erzählt Noa. «Die Frau am Schalter war sehr nett. Es war ihr erster solcher Fall, und sie gab sich grosse Mühe, nichts falsch zu machen.» Der Termin habe nur zehn Minuten gedauert. «Dann hielt ich das Blatt mit den neuen Angaben in den Händen und konnte es im Rathaus abgeben. Danach erhielt ich meine neue Identitätskarte per Post.» Was trotz der Neuerung bleibt: Seine neuen Vornamen und sein Geschlecht muss Noa allen Stellen, etwa Krankenkasse und Bank, selbst mitteilen.

Die bisher älteste Person war 55 Jahre alt

Ausser Noa hat das Zivilstandsamt Aarau (verantwortlich für Aarau, Biberstein, Buchs AG, Densbüren, Erlinsbach AG, Gränichen, Küttigen, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden) noch einen weiteren Fall bearbeitet, so Leiter Ronald Baumann. Auch diese Person sei unter 25 Jahre alt, sie trage neu den weiblichen Marker «F» in den Papieren. Baumann ergänzt: «Da diese Anpassungen beim Zivilstandsamt erst seit Anfang Jahr möglich sind, ist die Nachfrage steigend.» Für das Amt sei es eine neue Aufgabe, weshalb «ein Mehraufwand feststellbar» sei. Die Feedbacks auf die Neuerung seien bisher nur positiv.

Am meisten Anpassungen hat bislang das Zivilstandsamt Lenzburg bearbeitet, das für den gesamten Bezirk zuständig ist: Drei Fälle gab es seit Anfang Jahr, so Leiterin Stephanie Meyer. Die drei Antragsstellerinnen tragen neu ein «F» in den Papieren und sind zwischen 25 und 55 Jahre alt. «Da es nicht so häufig vorkommt, hält sich der Aufwand in Grenzen. Dafür werden vermutlich die Gerichtsentscheide über die Geschlechtsänderung abnehmen», so Meyer.

Amtsleitende befürchten keinen Missbrauch

Zwei Anträge bearbeitet hat das Zivilstandsamt Menziken (verantwortlich für Beinwil am See, Birrwil, Burg, Dürrenäsch Gontenschwil, Leimbach, Leutwil, Menziken, Oberkulm, Reinach, Teufenthal, Unterkulm und Zetzwil), so Leiter Deepak Santschi. Davon war eine Person minderjährig, die neuen Einträge lauten einmal «M» und einmal «F». Ein Mehraufwand sei die Bearbeitung nicht. Bisher keine Anfragen gab es beim Zivilstandsamt Schöftland (zuständig für Reitnau, Hirschthal, Schlossrued, Holziken, Schmiedrued, Kirchleerau, Schöftland, Kölliken, Staffelbach, Moosleerau, Uerkheim, Muhen und Wiliberg).

Dass die Vereinfachung Missbräuche fördere – etwa durch Männer, die der Militärdienstpflicht entgehen wollen –, denken die Leiterinnen und Leiter der Zivilstandsämter nicht: Stephanie Meyer geht davon aus, «dass dies eine Entscheidung ist, die man sich reiflich überlegt und nicht aus Missbrauchsgründen trifft.» Auch Deepak Santschi teilt die Bedenken nicht: Die Anpassungen würden Personen machen, «welche schon lange mit dieser Thematik konfrontiert sind». Und Roland Baumann geht davon aus, dass die Anpassungen «aus tiefster innerer Überzeugung» geschehen.