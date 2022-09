Gericht Aargauer Sozialarbeiter missbrauchte Teenager – nun bestätigt das Bundesgericht seine Strafe Ohne Gewalt anzuwenden, aber mit einer besonders perfiden Masche verging sich ein heute rund 50 Jahre alter Sozialpädagoge an seinen Schützlingen. Er wird nun definitiv stationär therapiert. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 19.09.2022, 13.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Opfer des Aargauers waren zwischen 13 und 16 Jahre alt. Die homosexuelle Präferenz für Jungs in diesem Alter – also bereits in der Pubertät oder kurz danach – nennt man Ephebophilie. Getty

«Gnadenlos» habe er das Vertrauensverhältnis mit dem Jugendlichen ausgenutzt. Das sagte Franco (alle Namen geändert) selber über sich und seine Taten. Franco ist einer der übelsten Sexualstraftäter, die der Aargau in den letzten Jahren gesehen hat – weil seine Masche besonders perfide und seine Opfer besonders schützenswert waren.

Und es ist ein Paradebeispiel dafür, was Ermittler immer wieder betonen: Sexueller Missbrauch an Kindern geht meist nicht vom bösen Mann hinter der Hecke aus, sondern von jenen, die den Opfern nahestehen. Wie Franco.

Das Bundesgericht hat nun definitiv entschieden: Der Aargauer wird zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, aufgeschoben zugunsten einer stationären therapeutischen Massnahme. Ohne Therapie, so sind sich Gutachter und Gerichte einig, wäre die Rückfallgefahr enorm gross.

Missbrauch bahnte sich langsam – scheinbar zufällig – an

Ursprünglich Elektromonteur, hat der heute rund 50 Jahre alte Italiener sich einen Beruf gesucht, in dem er seine Neigungen ausleben kann. Im psychologischen Gutachten wird ihm Ephebophilie attestiert, eine Sexualpräferenz für Jugendliche in oder kurz nach der Pubertät.

Er hat, so steht es im Obergerichtsurteil, «eingestanden, eine Ausbildung zum Sozialpädagogen absolviert zu haben, um an junge Menschen herankommen zu können». Er war als Schulpsychologe respektive Schulsozialarbeiter an mehreren Einrichtungen im Aargau tätig, unter anderem im Wynental.

Sollen Lehrpersonen einen Strafregisterauszug zeigen müssen? Ein Vorstoss aus der SVP-Fraktion im Grossen Rat fordert, dass Lehrpersonen vor der Anstellung aktuelle Strafregisterauszüge vorlegen und dass diese bei bestehenden Anstellungsverhältnissen periodisch geprüft werden müssen. Es geht sowohl um den normalen Strafregisterauszug als auch um den Sonderprivatauszug. In Letzterem stehen unter anderem Urteile, die mit einem Berufs- oder Tätigkeitsverbot einhergehen, sofern dies zum Schutz von Minderjährigen erlassen wurde. Der Regierungsrat lehnt die Motion ab, obwohl er «das Anliegen vollumfänglich teilt». Er hält die Massnahme für unverhältnismässig und kommt sogar zum Schluss, dass sie «den Schutz der Schülerinnen und Schüler nicht wesentlich erhöhen würde, sondern im schlimmsten Fall sogar zu einer Scheinsicherheit führen könnte». Die «Aufmerksamkeit und Sensibilität der Anstellungsbehörden auf Auffälligkeiten in Anstellungsverfahren oder bei amtierenden Lehrpersonen» sei wirksamer. Der Vorstoss ist am Dienstag im Grossen Rat traktandiert. (nro)

Die Masche des ledigen und kinderlosen Täters war immer gleich: Er suchte sich Familien in schwierigen Lebenssituationen mit Söhnen im von ihm bevorzugten Alter. Dann stellte er Kontakt her und intensivierte diesen; unternahm immer mehr alleine mit den Kindern und gewann ihr Vertrauen.

«Währenddessen habe eine Verblendung der Eltern stattgefunden und es sei eine Situation kreiert worden, aufgrund welcher das betroffene Kind beim Beschuldigten übernachtet habe», zitiert das Obergerichtsurteil eine Gutachterin. Der Missbrauch bahnte sich langsam an, mit scheinbar zufälligen Berührungen. Gewalt oder Drohungen brauchte Franco nicht, seine Methoden waren subtiler – aber nicht weniger skrupellos.

Zwischen fünfzig und hundert Mal Sexualverkehr

Zwischen 2005 und 2010 arbeitete er als Sozialpädagoge in einem Solothurner Kinderheim und missbrauchte dort einen 14-Jährigen, für den er zuständig war. Er versprach seinem Opfer, ihm dafür zu helfen, aus dem Heim zu kommen.

Von 2010 bis 2013 leitete er als Sozialpädagoge eine Aargauer Jugendfachstelle. Dort lernte er einen 13-Jährigen aus schwierigen Verhältnissen kennen. Er ging eine Beziehung mit dessen Mutter ein, verging sich aber am Teenager. Erst mit gemeinsamen Pornoschauen und Selbstbefriedigung, später nahm er am Jungen Oralverkehr vor.

Bei seiner nächsten Arbeitsstelle fand er ein neues Opfer. Der zu Beginn des elf Monate dauernden Missbrauchs erst 15-Jährige wurde Franco, dem Schulsozialarbeiter, zugeteilt. Es kam zu gegenseitigem Oral- und Analverkehr, stets ungeschützt, zwischen fünfzig und hundert Mal. Der Jugendliche sagte später aus, er habe das nie gewollt und sich geekelt, aber mitgemacht.

Deutsche Behörden deckten den Fall auf

Einerseits, weil er von Franco Marihuana, Alkohol und Zigaretten erhalten hatte und während der Taten oft berauscht war (Franco selber nannte die Abgabe der Rauschmittel ein «Konzept von Begünstigungen»). Andererseits, weil er bei ihm die Wärme und Zuwendung fand, die ihm zuhause fehlten. Oft übernachtete der Junge bei Franco, weil er es in seinem schwierigen Elternhaus nicht aushielt.

Der Missbrauch endete erst im Winter 2015, als Francos Opfer in der Lehre war und einen neuen Freundeskreis fand. Zuvor, so hielten sämtliche Gerichte fest, war der Jugendliche aufgrund fehlender weiterer Bezugspersonen und der engen Beziehung zum Täter von diesem abhängig.

Aufgeflogen ist Franco nicht mit einem einzigen Knall, sondern nach und nach, weshalb sich auch das Strafverfahren in die Länge zog. Ausgelöst wurde es, als deutsche Behörden einen Pädophilenring sprengten und auf den bis dahin nicht vorbestraften Franco aufmerksam wurden. Dieser hatte sich 2015 für 400 Euro in Deutschland Sex mit einem 16-Jährigen gekauft, welcher von Dritten dazu genötigt worden war. Bei der Hausdurchsuchung tauchten Francos Kinderpornos auf – und nun begannen auch die Schweizer zu ermitteln.

«Einmaliger Fehler» war eine dreiste Lüge

Als der «Blick» Franco im Sommer 2018 mit dem deutschen Fall konfrontierte – da war er gerade bei der Caritas als Sozialarbeiter angestellt, verlor den Job aber Tage später – sagte er, er habe einen einmaligen Fehler begangen und sich danach sofort in Therapie begeben. Doch das war eine dreiste Lüge, gleich wie die Aussage in der ersten Einvernahme im August 2015, dass er niemals sexuelle Handlungen an Kindern oder Jugendlichen vorgenommen habe.

Nicht einmal die sich zuziehende Schlinge hielt Franco davon ab, sich weiterhin Familien mit pubertierenden Jungs anzunähern. Im Dezember 2018 meldete ein Schulpflegepräsident, Franco nähere sich «in verdächtiger Art und Weise» zwei Buben aus einer Flüchtlingsfamilie, mache ihnen Geschenke und liesse sie bei sich übernachten.

Rückblickend konnten Franco in diesem Fall zwar keine strafbaren Handlungen vorgeworfen werden, aber er sitzt dennoch seit dem Tag nach der Meldung in Haft – also seit bald vier Jahren. Sowohl das Ober- als auch jetzt das Bundesgericht bestätigten das Urteil des Bezirksgerichts Aarau, wonach eine stationäre therapeutische Massnahme unbedingt nötig ist. Bei Franco liege eine schwere psychische Störung vor.

Bundesgericht 6B_354/2022; Obergericht SST.2021.119

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen