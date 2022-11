Bundesgericht Aargauer Anwalt wehrt sich gegen Verurteilung wegen Veruntreuung Einen Strafbefehl wegen Veruntreuung kann sich der Anwalt nicht aufgrund der rekordverdächtigen Geldstrafe nicht leisten, sondern vor allem wegen der Auswirkungen auf sein Berufsleben. Deshalb wehrt er sich mit Händen und Füssen gegen die Rechtskraft. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 16.11.2022, 13.49 Uhr

Das Bundesgericht hat einen Zwischenentscheid gefällt. Laurent Gillieron

Einem Aargauer Anwalt steht das Wasser offenbar bis zum Hals. Der Grund: Er wurde per Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau wegen Veruntreuung verurteilt. Die Busse von 10’000 Franken sowie die bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätze á 1070 Franken (total sagenhafte 192’600 Franken) dürfte dabei nicht einmal sein Hauptproblem sein.

Denn: Es droht – gestützt auf das Anwaltsgesetz – eine schweizweit geltende Disziplinarmassnahme (von einem Verweis bis zum Berufsausübungsverbot) und «eine im besten Fall auf zwei Jahre beschränkte Löschung im Anwaltsregister des Kantons Aargau», wie er gegenüber dem Bundesgericht ausführte. Dies komme «einem faktischen Berufsverbot gleich» und stelle einen schweren Eingriff in seine verfassungsmässigen Grundrechte dar.

Ans Bundesgericht war der Anwalt (noch) nicht gelangt, um seinen Fall dort inhaltlich beurteilen zu lassen. Sondern, weil er gegen die Rechtskraft des Strafbefehls an sich kämpft.

Zur Erinnerung: Ein Strafbefehl wird von der Staatsanwaltschaft ausgestellt. Er stellt eine Art Urteil dar, ohne dass es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Dieses Urteil kann ein Beschuldigter entweder akzeptieren – mit allen Konsequenzen – oder dagegen Einspruch erheben. Dann wird der Fall vor Bezirksgericht verhandelt. Das wollte auch der betroffene Anwalt.

Es wurde also eine Verhandlung anberaumt. Davon meldete sich der Anwalt ordnungsgemäss ab, weil er zuvor einen Unfall hatte. Also wurde die Verhandlung um einen Monat verschoben. Einen weiteren Antrag auf Verschiebung lehnte das Bezirksgericht ab und wies den Anwalt darauf hin, dass seine Einsprache gegen den Strafbefehl als zurückgezogen gelte, wenn er an der Verhandlung nicht auftauche.

Der Anwalt legte zwar ein ärztliches Attest vor, das ihm unter anderem wegen Einnahme von starken Medikamenten eine Verhandlungsunfähigkeit bescheinigte. Das Gericht liess sie aber nicht gelten und bot ein Team der Mobilen Ärzte auf, um die Verhandlungsfähigkeit direkt im Gerichtssaal abzuklären. Denn: Dem Gericht sei bekannt, dass der Anwalt trotz bescheinigter Verhandlungsunfähigkeit «an diversen gesellschaftlichen Anlässen» teilgenommen hatte.

Dem Gerichtstermin bliebt der beschuldigte Anwalt dann trotz aller angedrohter Konsequenzen fern. Sein Verteidiger erschien zwar und stellte erneut ein Verschiebungsgesuch. Das liess sich die Gerichtspräsidentin aber nicht bieten. Sie interpretierte das Nichterscheinen des Beschuldigten per Verfügung als stillschweigenden Rückzug der Beschwerde gegen den Strafbefehl. Dieser wäre also rechtskräftig geworden – hätte sich der Anwalt nun nicht gegen die Verfügung gewehrt.

Die Präsidentin des Bezirksgerichts Aarau sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass er unentschuldigt nicht zur Verhandlung erschienen und am Fortgang des Strafverfahrens nicht interessiert sei, monierte der Anwalt vor Obergericht. Die Gerichtspräsidentin konterte das laut Obergerichtsurteil mit Verweis auf die Teilnahme an gesellschaftlichen Anlässen so: «Da er sich nicht in einem stationären Rahmen befinde und auch nicht immobil sei, wäre es ihm zuzumuten gewesen, der Vorladung Folge zu leisten und sich der angeordneten unabhängigen Begutachtung durch die Mobilen Ärzte zu unterziehen.»

Das Obergericht wies die Beschwerde ab, worauf der Anwalt ans Bundesgericht gelangte. Er verlangt dort weiterhin, dass die gegen den Strafbefehl erhobene Einsprache nicht als zurückgezogen gelte und es zur Hauptverhandlung in der eigentlichen Strafsache am Bezirksgericht kommen soll. Ob er damit Erfolg hat, ist noch ungewiss. Das Bundesgericht hat bisher nur seinen Antrag abgelehnt, wonach die Beschwerde aufschiebende Wirkung haben soll. Das heisst aber noch nicht viel – und so lange das Bundesgericht die Beschwerde nicht ablehnt, ist der Strafbefehl nicht rechtskräftig, deshalb gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

