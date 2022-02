Oberentfelden bleibt wichtiger GE-Standort für Windenergie

General Electric Oberentfelden ist wichtig für die Windenergie: GE investiert in Standort, 120 Angestellte bleiben Nach einem Abbau in mehreren Schritten über die Jahre hinweg scheint etwas Stabilität beim GE-Standort Oberentfelden eingekehrt zu sein. Von den ehemals Hunderten Mitarbeitenden der Vorgängerfirmen Sprecher+Schuh und später Alstom bleiben 120 weiter beschäftigt, angekurbelt durch das Geschäft mit der Windkraft. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Das grosse Gebäude von GE gehört inzwischen der Transportfirma Dreier. Daniel Vizentini

Vor einem Jahr teilte die Firma General Electric (GE) ihren Sozialpartnern mit, dass 374 Arbeitsstellen am Standort Oberentfelden gestrichen würden. Dies, nachdem zuvor in Aussicht gestellt worden war, die Stellen nicht abzubauen, sondern nach Birr zu verlagern. Doch die Botschaft beinhaltete auch Gutes: 120 Stellen blieben in Oberentfelden erhalten und damit auch der Standort, auch wenn in viel kleinerer Form.

Damit waren nämlich andere Befürchtungen vom Tisch, wonach die Firma in Oberentfelden ganz geschlossen werden sollte. Noch im September 2020 protestierten Hunderte Arbeitnehmende vor dem Fabrikgebäude, unterstützt von Gewerkschaften. «Wir geben diese Jobs nicht kampflos auf», sagten sie damals. «Stoppt die Schliessung des Standortes in Oberentfelden!» Im Dezember 2019 hatte das Suhrer Transportunternehmen Dreier bereits das Areal von GE gekauft.

Arbeitnehmende und Gewerkschaften bei der Kundgebung im Oktober 2020. Britta Gut (15.10.2020)

Zwei Baugesuche zeigten zuletzt Investitionen über 450'000 Franken

Dreier wird in den nächsten Jahren sukzessive einziehen und den grössten Teil des Areals beanspruchen. Doch in den letzten Monaten investierte GE oder genauer gesagt das Teilunternehmen GE Grid wieder in den Standort respektive in die Etagen, auf denen sie nun eingemietet sind.

Im November lag ein erstes Baugesuch auf mit angegebenen Baukosten über 250'000 Franken und bis letzten Dienstag ein zweites Gesuch für weitere 200'000 Franken. Ein Bürogeschoss sollte in einen Montagebereich umgenutzt werden, das Erdgeschoss und das zweite Obergeschoss an der Carl-Sprecher-Strasse 3 werden umgebaut.

Haupttätigkeit in Oberentfelden: Produktion von Federspeicherantrieben

GE Grid Solutions ist ein Teilbereich von GE Renewable Energy und damit eines der Unterunternehmen der zuletzt kommunizierten Aufteilung des Mutterkonzerns. Für den Standort Oberentfelden spreche offenbar das hochklassige Know-how, hiess es seitens Arbeitnehmenden und Gewerkschaften bisher.

Die Erwartung des Regierungsrats, wonach GE im Aargau in zukunftsweisende Technologien investieren sollte, scheint mindestens teilweise eingehalten: In Oberentfelden will GE Grid ein globales Kompetenzzentrum für Module von Windkraftwerken aufbauen. Auf Anfrage präzisiert die Firma:

«Am Standort wird die Verantwortung für Aktivitäten im Bereich Hochspannungsleistungsschalter und Trennschaltmechanismen sowie für Teile der Aktivitäten im Bereich gasisolierter Schaltanlagen für den wachsenden Offshore-Windmarkt liegen.»

Haupttätigkeit in Oberentfelden werden die Produktion von Federspeicherantrieben sein. Hinzu kommen Forschung und Entwicklung sowie die Endmontage der Windmodule, die die Leistung der Turbine bei Wind sammeln. Auch der Service, vor allem für Kunden aus der Schweiz, wird in Oberentfelden beibehalten. Die 120 Arbeitsstellen bleiben.

Zu Zeiten von Alstom (bis 2015), zuvor Areva oder der ursprünglichen Firma Sprecher+Schuh waren mehrere hundert Menschen in Oberentfelden beschäftigt. Über die Jahre hinweg strichen sowohl Alstom wie auch später GE insgesamt mehrere tausend Stellen in ihren Aargauer Standorten Baden und Birr (ehemals ABB) und Oberentfelden. Bis vor kurzem war das Unternehmen noch der grösste Arbeitgeber im Kanton. Unter anderem das Gasturbinengeschäft sei seit längerem nicht mehr rentabel, hiess es in den letzten Jahren immer wieder.

Arbeitnehmende, die teils noch seit Sprecher+Schuh-Zeiten bei der Firma waren, zeigten im Oktober 2020 ihre Unmut gegen die befürchtete Schliessung des Firmenstandorts. Britta Gut (15.10.2020)

