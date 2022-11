Gemeindeversammlung Biberstein zeigt ein Herz fürs Pfadiheim – dafür ist die Bauordnung komplett blockiert Die Gemeindeversammlung signalisierte Bereitschaft, dem Verein Pfadiheime St. Georg mit einem finanziellen Beitrag auszuhelfen, damit die Wasserleitung zum Haselhaus erstellt werden kann. Schlechte Nachrichten hat der Gemeinderat bezüglich neuer BNO. Er spricht von unrühmlicher Verzögerungstaktik. Jetzt kommentieren 25.11.2022, 23.52 Uhr

Die Revision der Bibersteiner Bau- und Nutzungsordnung ist blockiert. Severin Bigler

Eigentlich haben die Bibersteiner schon vor Jahren einem Baurechtsvertrag mit dem Verein Pfadiheime St.Georg zugestimmt, der aus dem gemeindeeigenen alten Ferienhaus am Südhang des Hombergs eine Gruppenunterkunft für Jugendliche mit rund 30 Betten machen will. Deshalb mag es einen verwundern, dass an der Gemeindeversammlung Totalopposition gegen das Projekt aufflammte.

Zur Diskussion stand aber primär, ob die Gemeinde sich mit 300'000 Franken am Bau einer neuen Frischwasserleitung zum Haus beteiligen würde. Diese ist nötig, weil die Quelle beim Haselhaus zu wenig Wasser liefert und die Qualität nicht gut genug ist für den unbedenklichen Gebrauch - beides war bei Baurechtsvertragsunterzeichnung noch nicht klar. Deshalb steht in diesem Vertrag auch, dass sich die Gemeinde eigentlich nicht finanziell an neuen Leitungen beteiligt.

Doch das wünscht der Pfadiheim-Verein nun, weil er, der schon über 1 Mio. Franken gesammelt hat und sich mit der Bauteuerung konfrontiert sieht, die für Leitung und Reservoir benötigten 280'000 Franken nicht auch noch aufbringen kann.

Das Haselhaus wurde einst als Ferienheim gebaut, war dann lange in Privatbesitz und gehört heute der Gemeinde. Sie hat es im Baurecht für 50 Jahre dem Verein Pfadiheime St. Georg überlassen. Es liegt im Naturschutzgebiet am Südhang des Homberg. Nadja Rohner

Der Gemeinderat wollte in einer Konsultativabstimmung herausfinden, wie die Bevölkerung darüber denkt. Vorweg: Mit 70 Ja zu 12 Nein erhielt der Gemeinderat den Auftrag, sich bis zur nächsten Gmeind zu überlegen, wie diese Finanzhilfe aussehen soll. Für ein zinsloses Darlehen scheinen sich die Bibersteiner erwärmen zu können, einem A-fonds-perdu-Beitrag stehen sie skeptischer gegenüber.

Komplettes Unverständnis herrscht auch angesichts der Tatsache, dass der Kanton zwar eine Frischwasser-, aber keine Abwasserleitung im selben Graben erlaubt. Und es gab eben auch jene Stimmen, die das Lagerhaus auf keinen Fall wollen: «Da wird ein letztes intaktes Naherholungsgebiet zur Disposition gestellt», sagte ein Votant.

Andere hielten dagegen, dass gerade dort der Jugend ein Gespür für Natur vermittelt werden soll. Der Pfadiheim-Verein führt ausserdem schon zwei Lagerhäuser unter ganz ähnlichen Bedingungen. «Ich glaube nicht, dass dieses Projekt aus Naturschutzüberlegungen abzulehnen ist», betonte Ammann Willy Wenger. «Man hat diesbezüglich wirklich viele Auflagen gemacht.»

BNO: Gemeinderat sei befangen

Bezüglich Revision der Bau- und Nutzungsordnung hatte der Gemeinderat Ungewöhnliches zu verkünden. Zur Erinnerung: Die BNO wurde 2020 an einer Referendumsabstimmung abgelehnt. Der Gemeinderat hat sie seither überarbeitet. Die Änderungen betreffen die Vorgartenzone bei der Aarfähre und die Erlaubnis für Solaranlagen in der Dorfkernzone. Das Gebiet Bärenhoger, wo ein Konflikt zwischen Bau- und Naturschutzgebiet zu Tage getreten ist, wurde dabei ausgeklammert, das Problem soll in einer späteren Teilrevision geklärt werden. Es hat die neue BNO schon stark verzögert.

Wie nun Ammann Willy Wenger aber ausführte, ist die Gesamtrevision aktuell komplett blockiert. Denn: Bei der zweiten öffentlichen Auflage der Anpassungen waren nicht nur einige Einwendungen eingegangen, sondern auch ein Ausstandsgesuch gegen der Gemeinderat. «Wir sollen unsere eigene BNO nicht bearbeiten, weil wir befangen seien», so Wenger.

Der Gemeinderat sei verpflichtet gewesen, dieses Begehren an das kantonale Baudepartement weiterzuleiten, das einen Entscheid fällen muss. «Bis dieser rechtskräftig wird, dürfen wir an der BNO gar nichts mehr machen, also auch keine Einwenderverhandlungen führen», so Wenger. Und er sagte auch, dass die Person, die hinter dem Ausstandsgesuch steckt, dies schon bei einem Bauprojekt gemacht hatte. Dieses Gesuch habe der Kanton zwar «zu 100 Prozent» abgewiesen aber die Person habe es ans Verwaltungsgericht weitergezogen, wo der Fall noch hänge.

Wenger liess durchblicken, dass man nicht ausschliessen kann, dass die Person (auch) bei der BNO bis ans Bundesgericht gelangt - und deshalb die Revision auf unbestimmte Zeit komplett blockiert bleibt. «Der Gemeinderat bearbeitet diese Geschäfte nach bestem Wissen und Gewissen und sicher ohne Vorteilsnahme», betonte der Ammann und rügte die undemokratische, «unrühmliche Verzögerungstaktik».

