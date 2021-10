Gemeindeparlament Einwohnerrat entscheidet einstimmig: Buchser Jugendfest soll 2022 stattfinden Der Gemeinderat wollte das Jugendfest erst 2023 wieder durchführen. Doch der Einwohnerrat ist in Festlaune und stellt 100'000 Franken zusätzlich ins Budget ein. Nadja Rohner 21.10.2021, 20.35 Uhr

Das letzte Jugendfest fand 2018 statt.

Nadja Rohner / AAR

«Die vergangenen zwei Jahre waren schwierig für Personen aller Altersklassen, es musste auf so vieles verzichtet werden, alles wurde abgesagt oder verschoben. Das Jugendfest wäre eine gute Gelegenheit, die Last der letzten zwei Jahre einen Moment lang zu vergessen.» – Mit diesen eindringlichen Worten in einem Brief haben sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler an die Einwohnerratsmitglieder gewandt und sie gebeten, das Jugendfest 2022 doch wieder ins Budget aufzunehmen. Erfolgreich: Einstimmig entschieden die Parlamentsmitglieder, zusätzliche 100 000 Franken zu bewilligen. Der Gemeinderat hatte das Fest aus finanziellen, pandemischen und personellen Gründen erneut verschieben wollen – auf 2023. Das letzte hatte 2018 stattgefunden; normalerweise wäre es alle zwei Jahre. «Es dürstet nach Normalität», konstatierte Einwohnerratspräsident Markus Notter (FDP). «Es sind nun aber alle eingeladen, mitzuarbeiten.»