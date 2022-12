Küttigen gibt sich eine modernere Gemeindeordnung

Gemeindeordnung Präsident statt Ammann, Einbürgerungen nicht mehr an der Gemeindeversammlung: Küttigen wird «zeitgemässer» Die neue Gemeindeordnung kommt vors Volk. Sie beinhaltet Inputs der Ortsparteien. Die FDP erhält ihre gewünschte Schuldenbremse (noch) nicht: Sie soll zuerst unverbindlich ausprobiert werden. Nadja Rohner 01.12.2022, 18.00 Uhr

Küttigen – im Bild die Schulanlage auf Stock – soll eine neue Gemeindeordnung erhalten. Bild: Valentin Hehli/AAR

Wenn das Küttiger Stimmvolk Ja sagt, wird aus Gemeindeammann Tobias Leuthard bald ein Gemeindepräsident. Das ist eine der Änderungen in der revidierten Gemeindeordnung, die am 7. Dezember vor die Gemeindeversammlung und dann voraussichtlich am 12. März an die Urne kommt. In der Vernehmlassung hatte die SP diese Änderung angeregt, und der Gemeinderat hält sie für «zeitgemäss und gendergerecht».

Er folgt damit einem kantonsweiten Trend zur Umbenennung. Während beispielsweise Meisterschwanden und Suhr schon längst einen Gemeindepräsidenten respektive eine Gemeindepräsidentin haben – auch die Stadt Aarau schaffte es noch rechtzeitig vor seiner ersten Stadtpräsidentin überhaupt –, wurde die entsprechende Gemeindeordnung in Buchs jüngst vollzogen. Auch in Zofingen und Aarburg ist ein Wechsel vorgesehen.

Küttigen folgt auch in einem weiteren Bereich dem kantonsweiten Trend: Künftig soll nicht mehr die Gemeindeversammlung einbürgern, sondern der Gemeinderat. «Zur Prüfung der Gesuche und Begleitung der Prozesse soll eine gemeinderätliche Einbürgerungskommission (mit Vertretungen der Ortsparteien) eingesetzt werden», schreibt der Gemeinderat im Traktandenbericht. Küttigen hat praktisch an jeder Gmeind Einbürgerungen abzuarbeiten, in der aktuellen sind es zwei Einzelpersonen und eine Familie.

Küttigen will nicht Pioniergemeinde sein

Ein Input aus der Vernehmlassung kam von der FDP, die forderte, dass Küttigen eine kommunale Schuldenbremse einführt. Eine solche ist auch in Aarau Thema, wobei seit fast fünf Jahren darum juristisch und politisch gestritten wird. Konkret schlug die FDP eine doppelte Schuldenbremse mit Sanktionsmechanismen in der Erfolgsrechnung und der Bilanz vor. Ziel: Das Eigenkapital soll nicht sinken und die Schuldenquote mittelfristig nicht ansteigen.

Eingeführt würden dabei zwei Schwankungstöpfe, die via Erfolgs- respektive Investitionsrechnung gespiesen oder angezapft werden und so der Stabilisierung dienen. Wenn beispielsweise der Eigenkapital-Schwankungstopf einen negativen Wert aufweist, müsste dieser als Aufwand im nächsten Budget eingestellt werden – das wäre eben der automatische Sanktionsmechanismus. Raum für Ausnahmen würden bestehen, indem eine bestimmte Anzahl Stimmberechtigte (qualifiziertes Quorum) diese bewilligt.

Der Küttiger Gemeinderat ist nicht komplett dagegen: «Grundsätzlich kann auch ich als SPler dem Instrument der doppelten Schuldenbremse viel abgewinnen, obschon ich die Gefahr eines Investitionsstaus sehe», sagte Ammann Leuthard im Mai zur AZ. Die Gemeinde will hier aber keine Pionierrolle einnehmen – Schuldenbremsen kennt man auf Bundes- und Kantonsebene, auf kommunaler noch kaum. Deshalb soll die Schuldenbremse nun quasi in einem Probelauf von Gemeinderat und Finanzkommission getestet, aber nicht in der Gemeindeordnung verankert werden.