Gemeindefusionen am Hallwilersee Seengen hält nichts von einer Fusion mit Seon, Dürrenasch und Hallwil Das Fusionsprojekt unter den drei Gemeinden ist für Seengen nicht interessant. «Die Braut muss passen», sagte Gemeindeammann Jörg Bruder. Finanziell hat Seengen ein Zusammengehen auch nicht nötig: Die Gemeinde mit dem tiefen Steuerfuss von 77 Prozent steht gut da. Anja Suter 03.04.2021, 05.00 Uhr

Seengen (links) ist an keiner Fusion mit anderen Gemeinden auf der anderen Seite des Hallwilersees interessiert.

Michael Küng (21.4.2019)

Traditionell präsentiert die Gemeinde Seengen ihren Rechnungsabschluss jedes Jahr anlässlich einer Pressekonferenz. Dieses Mal stand jedoch noch ein anderes Thema im Raum: Anfang März wurde bekannt, dass die Gemeinden Seon, Dürrenäsch und Hallwil eine Fusion prüfen. Und der Seoner Gemeindeammann Hans Peter Dössegger erklärte im Interview mit der AZ, dass noch weitere Gemeinden Briefe erhalten haben mit der Einladung, am Projekt teilzunehmen. Darunter auch Seengen.

Seine Gemeinde werde darauf jedoch nicht eintreten, sagte nun Gemeindeammann Jörg Bruder an der Rechnungs-Pressekonferenz:

Jörg Bruder, Gemeindeammann von Seengen.

Bild: Colin Frei (1.7.2019)

«Der Gemeinderat hat einstimmig entschieden, dass Seengen am Projekt nicht teilnimmt.»

Man sei der Ansicht, dass die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden bereits erfolgreich funktioniere, und man wolle daran festhalten. Seengen führt die Finanzverwaltung von Egliswil und Ammerswil sowie die Bauverwaltung von Ammerswil und Boniswil, ausserdem das Steueramt von Ammerswil und Egliswil. Weiter besteht auch das regionale Betreibungsamt Seengen, Meisterschwanden und Egliswil. Jörg Bruder sagt:

«Es gibt auch aktive Gespräche für eine weitere Zusammenarbeit, diese ist aber noch nicht spruchreif.»

Fusionsgespräche würden derweil «nicht aktiv geführt». Einen «anderen Zusammenschluss» ausschliessen will Bruder derweil nicht.

«Die Braut muss passen. Man kann nicht sagen, welche Dynamik sich daraus ergibt.»

Finanziell hat Seengen eine Fusion nicht nötig. Es seien positive Zahlen, die er weitergeben dürfe, sagte Jörg Bruder. Seengen hat sich im Vergleich zu den Vorjahren, die ebenfalls auf hohem Niveau waren, nochmals gesteigert. Der Überschuss beträgt 2,56 Millionen Franken – budgetiert waren lediglich 341'600 Franken. Gegenüber dem Vorjahr (Ertragsüberschuss von 1,919 Millionen Franken) hat sich der Abschluss nochmals um rund 600'000 Franken verbessert. Der Steuerfuss liegt seit 2018 bei 77 Prozent.

Hauptverantwortlich für die positiven Zahlen sind unter anderem drei Posten. Zum einen der Verkauf des Bürgerheims für rund 1,140 Millionen Franken, der nicht budgetiert worden war, sowie mehr Steuernachträge (373'800 Franken) und Einsparungen beim betrieblichen Aufwand (715'600 Franken). Das Nettovermögen steigt auf 1516 Franken pro Einwohner (total 6,27 Millionen Franken). Während die Einkommens- und Vermögenssteuern mit 9,201 Millionen Franken praktisch den Erwartungen entsprachen, gingen mit 1,23 Millionen Franken deutlich mehr Nachträge ein als erwartet.

Orientierungsversammlung zum Verkauf des Bürgerheims, letzten Sommer in der Mehrzweckhalle Seengen. Daniel Vizentini (9.7.2020)

In Seengen stehen einige Grossinvestitionen an

Gründe für den sehr positiven Rechnungsabschluss seien unter anderem auch diverse Ausgaben, die nicht getätigt werden konnten, so Jörg Bruder. Eine Steuerfusssenkung stellt der Gemeindeammann vorerst nicht in Aussicht. Über eine Erhöhung müssen sich die Seenger jedoch trotz Corona auch keine Sorgen machen. Auch wenn es negative Ergebnisse gäbe, würden sie problemlos mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Jörg Bruder sagt klar:

«Der Steuerfuss wird 2022 sicher nicht steigen.»

In Seengen stehen zudem in den nächsten Jahren einige Grossinvestitionen an. Bereits bewilligt, in Ausführung oder Planung sind Geschäfte in der Höhe von rund 21,9 Millionen Franken. Dazu gehört unter anderem die Sanierung der Schulstrasse, die im Frühsommer abgeschlossen sein wird. Darauf folgt die Sanierung der Poststrasse. «Diese ist momentan in der Feinplanung», so Bruder. Mit der Sanierung der Eichbergstrasse werde erst begonnen, wenn die grössten Bauarbeiten auf dem Eichberg abgeschlossen sind.

Ausserdem noch anstehend: Der Neubau des Schulhauses, der für diesen Herbst geplant wurde, und der Bau des neuen Doppelkindergartens. An der Gemeindeversammlung im Herbst entscheiden die Stimmbürger zudem über einen Kredit für einen Infrastrukturbau beim Brestenberg.