Gemeindefinanzen Steuerstatistik zeigt: In Aarau ist die Zahl der Multimillionäre gestiegen Wer zahlt in Aarau eigentlich wie viel Steuern? Das wollte ein FDP-Einwohnerrat wissen. Und er fragte den Stadtrat, mit welchen Massnahmen dieser gute und sehr gute Steuerzahler anlocken will. Nun liegen die Zahlen vor.

Unter anderem durch gute öV-Anbindungen in die urbanen Zentren will der Stadtrat Aarau als Wohnort für Top-Steuerzahler attraktiv machen. Michael Küng

Die «oberen zehn Prozent» sorgen in Aarau für fast die Hälfte aller Steuereinnahmen und die Anzahl Menschen, die einige Millionen auf dem Konto haben, hat in der Stadt den letzten Jahren zugenommen. Das geht aus der Beantwortung einer Anfrage der FDP-Fraktion hervor.

Einwohnerrat Stefan Zubler hatte eine detaillierte Aufschlüsselung der Steuerstruktur verlangt. Diese reicht leider erst bis ins Jahr 2019 – die Pandemie war da bekanntlich noch kein Thema. Nichtsdestotrotz sind die Zahlen spannend. So hat die Anzahl der eigentlich Steuerpflichtigen – die Rede ist hier immer von natürlichen Personen –, die keinen einzigen Rappen an Steuern zahlen, zwischen 2016 und 2019 von 19,6 auf 18,6 Prozent abgenommen. Aber es ist immer noch jeder Fünfte, der die Stadtkasse nicht füttert.

Die reichsten zwei Prozent der Aarauer Steuerpflichtigen – etwa 290 Personen – bezahlen 22 Prozent des gesamten Steuervolumens. Die reichsten zehn Prozent (1445 Personen) berappen 47 Prozent. Und die wohlhabendere Hälfte aller Steuerpflichtigen zahlt 91 Prozent der Steuergelder. «Weil rund 20 Prozent der Steuerpflichtigen gar keine Steuern bezahlen, entfällt auf rund 30 Prozent der Steuerpflichtigen ein Anteil von neun Prozent des Steuervolumens», rechnet der Stadtrat vor.

Mit Blick auf die Veränderungen zwischen 2016 und 2019 schreibt der Stadtrat: «In der Tendenz lässt sich eine ganz leichte Schliessung der Schere zwischen Arm und Reich und damit eine Stärkung des Mittelstandes in den Zahlen interpretieren. Dies unter Beachtung der Tatsache, dass die Top-Steuerzahler mit einer leicht abnehmenden Quote zum Steuerertrag beitragen und es gleichzeitig tendenziell weniger Pflichtige gibt, welche keinen Beitrag zum Steuerkuchen leisten (können).»



Der Stadtrat hat zur Beantwortung der Anfrage die Zahlen anderer Regionen ausgewertet; wobei da nur relativ alte Daten vorliegen. «Die Auswertung zeigt, dass im Jahr 2017 der Anteil an Personen mit einem geringen sowie einem sehr hohen steuerbaren Einkommen und Vermögen in der Stadt Aarau leicht über dem kantonalen Durchschnitt liegt, im mittleren Einkommens- und Vermögensbereich leicht unter dem kantonalen Schnitt.» Er erachte die Steuerstruktur als «gesund», so der Stadtrat weiter.

Zubler wollte in seiner Anfrage dennoch wissen, mit welchen Massnahmen die Steuerstruktur verbessert werden soll. «Ein Faktor für die im Vergleich zum Gesamtkanton moderatere Anzahl von Steuerpflichtigen im höchsten Einkommenssegment dürfte nach wie vor die Entfernung zu den grossen urbanen Zentren sowie die hohe Anzahl von Arbeitsplätzen im Gesundheits- und Verwaltungsbereich sein», so der Stadtrat. Er setzt unter anderem auf Verbesserungen der öV-Situation und auf eine «ausgewogene Weiterentwicklung von Wohn- und Arbeitsplätzen».

Die Auswertung zeigt auch: In Aarau lebten im Steuerjahr 2019 deutlich mehr Millionäre (bezogen auf das steuerbare Vermögen) als noch 2016. Die Anzahl Personen, die mehr als eine Million Franken steuerbares Einkommen pro Jahr deklarieren, ist von 9 auf 13 gestiegen. Die «positive Entwicklung» der Anzahl Top-Steuerzahler weise darauf hin, dass sich «die Bestrebungen für eine hohe Standortattraktivität auszahlen».