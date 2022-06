Chef der Suhrer Ukraine-Taskforce zur Situation der Geflüchteten

Geflüchtete in Suhr Ukraine-Taskforce-Chef: «Auf allen Seiten wachsen Ungeduld und auch Anspruchshaltung» In Suhr sind aktuell 68 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht, allesamt bei Gastfamilien. Philippe Woodtli, Chef der Suhrer Ukraine-Taskforce, erzählt, wie die letzten drei Monate waren – und was ihm Sorge bereitet. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Die Solidarität mit den geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer ist gross. Peter Klaunzer

Der Ukraine-Krieg. Seit über drei Monaten hält er die Welt in Atem. Viele helfen und kümmern sich um die Geflüchteten, allen voran Gastfamilien, Kantone, Gemeinden, dazu kommen Kirchgemeinden, Vereine und andere Institutionen, Schulklassen, Quartiervereine, die Liste ist endlos, genauso wie die der Veranstaltungen rund um das Thema.

Die Situation bewegt. Und sie führt zu viel Diskussionsbedarf. Wie viel, hat sich beispielsweise am Infoforum in Suhr gezeigt, das kürzlich stattfand. Da wurde den Zuhörerinnen und Zuhörern ziemlich deutlich klar, dass auch drei Monate nach Ankommen der ersten Geflüchteten noch ganz vieles unklar ist. Und dass die Fragezeichen und Probleme nicht weniger werden.

Letzte drei Monate waren eine grosse Herausforderung

In Suhr leben aktuell 68 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Allesamt leben sie in Gastfamilien, auch wenn die kantonale Statistik etwas anderes sagt. Denn: Die Gemeinde Suhr verfügt über keine eigenen Liegenschaften, in denen sie Geflüchtete unterbringen könnte. Und das ist bereits eine der ganz grossen Knacknüsse, «eines der wichtigsten und dringendsten Themen», wie Philippe Woodtli, Geschäftsführer der Gemeinde und Leiter der Ukraine-Taskforce, am Infoforum sagte. Doch der Reihe nach.

«Die letzten drei Monate waren für uns alle eine grosse Herausforderung», sagt Woodtli auf Nachfrage. Allein der Andrang auf der Gemeindeverwaltung war so gross, dass die Gemeinde noch im April die Ukrainerin Kristina Kachaou mit einem 50-Prozent-Pensum eingestellt hat, um all die Anfragen und Abklärungen zu bewältigen. Doch das reicht nicht aus, bereits sind weitere Geflüchtete angekündigt. Das Pensum wurde inzwischen auf 70 Prozent erhöht.

«Wir haben keine Übersicht über die Gastfamilien»

Nach drei Monaten zeichne sich nun langsam ab, wo die grössten Probleme liegen, so Woodtli. Als Erstes nennt er die Zuteilung: Der Kanton weist die Geflüchteten direkt den Privaten zu, ohne die Gemeinden darüber zu informieren. «Wir haben keine Übersicht über die Gastfamilien. Wir wissen nicht, welche Suhrerinnen und Suhrer noch eine Unterkunft angeboten haben», sagt Woodtli. Die Gemeinde erfährt erst davon, wenn sich die Geflüchteten bei der Einwohnerkontrolle melden.

Ein weiterer Punkt, der auch am Infoforum deutlich wurde: Viele Gastfamilien sehen ihr Engagement als Übergangslösung. So sagte denn auch ein Votant, seine Familie habe Geflüchtete aufgenommen, um der Gemeinde Zeit zu geben, eine Unterkunft zu organisieren. Doch das werde so nicht passieren, sagte Woodtli damals und wiederholt es auch jetzt:

«Wir als Gemeinde können und wollen im Moment keine Unterkünfte zur Verfügung stellen.»

Das habe nichts mit Unmenschlichkeit zu tun, im Gegenteil: Suhr hat eine Aufnahmepflicht von 78 Personen. Stand Mitte Mai waren es aber total 224 Personen, die in Suhr untergebracht sind (alle Asylsuchenden, untergebracht in Gastfamilien und der kantonalen Unterkunft, «Schweiz am Wochenende» vom 28.5.).

Suhr hat seine Aufnahmepflicht also fast vierfach erfüllt, während andere Gemeinden sich um diese Pflicht foutieren. «Und selbst wenn wir wollten; wir können keine gemeindeeigenen Unterkünfte zur Verfügung stellen, weil wir schlichtweg keine haben», sagt Woodtli. Die Gemeinde müsste Wohnungen mieten, und bezahlbare Wohnungen seien absolute Mangelware, so Woodtli weiter.

Muss Gemeinde für Sommerferien-Abwesenheit einspringen?

Es handle sich in der Gastfamilien-Frage in ganz vielen Fällen um ein grosses Missverständnis, so Woodtli. «Die Gastfamilien sind keine Zwischenlösung für drei Monate, sondern die Lösung bis zu dem Moment, in dem die geflüchteten Ukrainer wieder nach Hause zurückkehren.» Wie heftig sich die Situation in den kommenden Wochen zuspitzen könnte, darob schwant Woodtli Böses: «Wir haben bereits jetzt Anfragen von Gastfamilien, die von uns verlangen, dass wir als Gemeinde für die Dauer der Sommerferien eine Ersatzlösung bieten, weil sie die Ukrainer nicht allein bei sich im Haus lassen wollen. Aber so geht das nicht.» Von den Wohngemeinschaften, in denen es zwischen den Parteien bereits kriselt, ganz zu schweigen.

Philippe Woodtli macht sich Sorgen, wenn er an die kommenden Wochen und Monate denk, das sagt er ganz offen. «Auf allen Seiten wachsen Ungeduld und auch Anspruchshaltung.» Die Informationsarbeit der Gemeindeverwaltung sei enorm, die Gespräche oftmals zäh und nervenaufreibend. Wie erklärt er sich das? Das Sozialwesen gehe mit den Klientinnen und Klienten sehr streng um, sagt Woodtli.

«Viele Gastgeber erleben jetzt erstmals hautnah, wie einschneidend solch ein Prozess ist, und sind darob irritiert. Sie wehren sich mit Händen und Füssen für ‹ihre› Ukrainer.»

Handkehrum werde für die Gemeinde die Frage immer schwieriger, wie die ukrainischen Geflüchteten behandelt werden sollen. Hält man sich an die offizielle Lesart, dass diese Menschen baldmöglichst wieder in ihre Heimat zurückkehren können und wollen, der Zeitpunkt ihrer Rückkehr also nur eine Frage von Monaten ist? Oder soll man die Integration forcieren, ihnen als Gemeinde Sprachkurse anbieten? Und was ist mit der Sozialhilfe, mit deren Richtwerten?

«Wer regulär Sozialhilfe bezieht, darf über keine Vermögenswerte verfügen», so Woodtli. «Aber wenn wir einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie das Auto wegnehmen und all ihr Geld aufbrauchen lassen – wie soll sie dann wieder zurück und da ein neues Leben aufbauen?»

