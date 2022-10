Werkstatt Aarau restauriert 100-jährigen Furka-Dampfbahnwagen

Der B 4231 (damals BC4 152) war 1914 zusammen mit anderen Personenwagen als Erstausrüstung an die damalige Brig-Furka-Disentis-Bahn BFD geliefert worden. Er war in wechselnden Einsätzen bis 1993 in Betrieb, ab 1925 für die Nachfolgegesellschaft Furka-Oberalp-Bahn FO. 1999 wurde der Wagen von der Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB) übernommen. Die Sektion Aargau des Vereins Furka-Bergstrecke unterstützt den Betrieb und den Unterhalt der Dampfbahn Furka-Bergstrecke. Sie revidiert mit Freiwilligenarbeit und der Unterstützung von Sponsoren in der Wagenwerkstatt Aarau die historischen Personenwagen der Dampfbahn.