Fünf Sterne Zum zweiten Mal nach 2018: Spital Barmelweid erhält internationale Auszeichnung Die Barmelweid ist von der European Foundation for Quality Management (EFQM) zum zweiten Mal in Folge mit fünf Sternen ausgezeichnet worden. Die Qualitätsstrategie und die Unternehmenskultur des Spitals sind gemäss der Bewertung die Gründe für die Auszeichnung. 12.07.2022, 10.38 Uhr

Freuen sich über die Auszeichnung: CEO Dr. med. Serge Reichlin und Qualitätsmanager Georg Schielke. zvg

Die Barmelweid ist von der European Foundation for Quality Management (EFQM) nach 2018 erneut mit fünf Sternen ausgezeichnet worden und erhält das Qualitätszertifikat «A 5-star organisation using the EFQM Model». Damit befände sich die Barmelweid gemäss einer Mitteilung weiterhin im Top-Segment der von der EFQM zertifizierten Spitäler.